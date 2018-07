Valerio (Sergio Castellanos) wächst im von Pest und Inquisition bedrohten Sevilla des 17. Jahrhunderts auf. (Julio Vergne/Sky)

Tote Tiere verwesen in den Slums von Sevilla. Sonne fällt kaum in die engen Gassen, in denen Ratten umherflitzen. Bei jedem Schritt versinkt man im Straßenkot. Idealer Nährboden für die Pest, die sich Anfang des 17. Jahrhunderts im damaligen Tor zu Amerika ausbreitet und zwei Drittel der Bevölkerung niederrafft.

Der herausragenden Historienserie „Die Pest“ dient diese Szenerie als Kulisse für die Aufklärung einer Mordserie, an der sich ein Ketzer im Auftrag der Inquisition versucht. Seit fünf Jahren versteckt sich Mateo in der Provinz. Eines Tages berichtet ihm ein Fremder vom Ableben seines besten Freundes – und dessen letztem Willen: Mateo soll dessen unehelichen Sohn Valerio, einen 14-Jährigen mit „so feiner Haut, dass selbst der Tod ihn nicht sieht“, aus Sevilla fortschaffen.

Obwohl ihm dort der Scheiterhaufen droht, willigt Mateo ein. Mit Hilfe der Kontakte aus seiner geheimnisvollen Vorgeschichte treibt er Valerio schnell auf. Doch seine Rückkehr bleibt nicht lange geheim, und er wird inhaftiert. Dank seines Talents, „mehr zu sehen als andere“, verschont ihn die Kirche und engagiert ihn als mittelalterlichen Mordermittler.

Alles andere als edle Helden

Das mittelalterliche Setting der zehn Millionen Euro teuren spanischen Produktion erinnert an „Game of Thrones“, das Schwergewicht der anspruchsvollen Serien im Historiengewand. Noch näher aber liegen die Parallelen in der grandiosen Figurenzeichnung: Absolut jeder im alten Sevilla ist verlogen, intrigant und böse. Eine Horde junger Waisen etwa hofft bettelnd auf Almosen, geht zugleich aber auf brutalen Raubzug.

Auch die Protagonisten sind alles andere als edle Helden: Während Mateo auch mal einen Jungen auspeitscht, entsorgt Valerio einen schreienden Säugling in einem Fluss. Auch wenn er ihn kurz darauf rettet, lassen die beiden keinen Zweifel daran, dass sie keinen Deut besser sind als der Rest der Stadt. Wie das ungleiche Duo mit modernen Methoden die Hintergründe der mysteriösen Todesfälle aufdeckt, erzählt Regisseur Alberto Rodríguez so plausibel wie raffiniert.

Ebenso großartig sind die Nebenhandlungen, die um eine traumatisierte Malerin und einen homosexuellen Politiker kreisen. Der titelgebende „Schwarze Tod“ breitet sich eher im Hintergrund aus, frisst sich von den Elendsvierteln vor den Mauern aber immer weiter in Richtung Stadtkern.

Das Volk weiß das und will entweder rechtzeitig verschwinden oder aus der drohenden Katastrophe Kapital schlagen. Mit jedem Toten steigt die Spannungskurve, bis es zur unvermeidlichen Quarantäne kommt. Das opulente Budget ist der sechsteiligen Serie anzusehen: Der Gestank in den versifften Vierteln, die Hektik in den von Händlern überfüllten Straßen und die ständige Bedrohung, an Epidemien oder der Inquisition zu verrecken, sind allgegenwärtig. Das gelingt durch exzellentes Make-up sowie durch die famose Kameraarbeit, die lang auf den schmutzigen und vom Elend gezeichneten Gesichtern verweilt.

Rodríguez bedient sich eines angenehm langsamen Tempos, um seine vor Gewalt, Sex und Korruption triefende Handlung voranzutreiben. Er lässt den Zuschauer lange im Unklaren, wie die Handlungsfäden zusammenlaufen könnten und was die Figuren in ihrem Vorleben verbrochen haben. Zwar setzt er das Puzzle zögerlich, aber sehr durchdacht zusammen – während sich die Schlinge des unsichtbaren Todes immer enger um Sevilla zieht. Eine zweite Staffel der spannenden Serie wird bereits produziert.

Weitere Informationen

Sky zeigt "Die Pest" seit dem 19. Juli in Doppelfolgen jeden Donnerstag um 20.15 Uhr auf Sky Atlantic HD und dem Streamingdienst Sky Ticket.