Am 9. November 1918 endete der Erste Weltkrieg, und Kaiser Wilhelm II. wurde gestürzt. Aus der sogenannten Novemberrevolution entstand die erste deutsche Demokratie. Sie sollte nicht lange halten. (-)

Bremen. Er hat es schon wieder getan: Lothar Machtan, emeritierter Professor für Neuere Geschichte an der Universität Bremen, ist mit einem weiteren Titel zum deutschen Umbruch im Jahr 1918 auf den Rekonstruktionsplan getreten. Nach den in eleganter Wissenschaftsprosa verfassten Studien „Die Abdankung“ (2008) und „Der Endzeitkanzler. Prinz Max von Baden und der Untergang des Kaiserreichs“ (2018) beschäftigt sich der 69-Jährige in seinem jüngsten Buch wiederum fach- und sachkundig mit einer der zentralen historischen Zäsuren im 20. Jahrhundert. „Kaisersturz“ lautet der prägnante Titel der spannenden Untersuchung, die jüngst bei wbg Theiss, einem Imprint der Wissenschaftlichen Buchgesellschaft Darmstadt, erschienen ist. Dramatischer Untertitel: „Vom Scheitern im Herzen der Macht“.

Womöglich war es auch dieser emotional besetzte Titelzusatz, der den historischen und gefühlvollen Themen traditionell zugeneigten Fernsehsender ZDF auf die Idee einer Adaption des Sachbuchs brachte: Am Mittwoch, 31. Oktober, zeigt das Zweite um 20.15 Uhr das prominent besetzte Doku-Drama „Kaisersturz“. Machtan firmiert bei dieser Produktion als Fachberater und Ko-Autor (mit Dirk Kämper).

Dramatischer Showdown

Hauptdarsteller ist Sylvester Groth, der den schwächelnden Kaiser Wilhelm II verkörpert. Die Aktrice Sunnyi Melles gibt Kaiserin Auguste Viktoria. Christian Redl spielt Friedrich Ebert, den ersten Reichspräsidenten der Weimarer Republik. Der dramaturgisch vage an die literarische Vorlage angelehnte Film erzählt laut ZDF-Zusammenfassung „den Showdown zwischen dem alten Regime und seinen Protagonisten, dem Kaiserpaar, den Generälen und den erstarkenden demokratischen Kräften um die Sozialdemokraten Friedrich Ebert und Philipp Scheidemann.“ Eine Schlüsselrolle in der telegenen Aneignung kommt Prinz Max von Baden zu, den Hubertus Hartmann spielt. Der Prinz wird im Verlauf der Krise als Kompromisskandidat ins Kanzleramt berufen.

Gedreht wurden die Spielszenen des Doku-Dramas zwischen September und Oktober 2017 in Berlin, Kassel, Nürnberg und Potsdam. Höhepunkt der Mimesis ans Historische: die Aufnahmen im Neuen Palais in Potsdam, der Sommerresidenz des letzten Kaisers. Dort durfte Regisseur Christoph Röhl den prächtigen Grottensaal nutzen. Die Filmpremiere fand jenseits der TV-Geräte statt – am 1. Oktober beim Filmfest Hamburg –, und sie war dem Vernehmen nach bereits ein veritabler Publikumserfolg.

Der Kollaps der Monarchie im Herbst 1918 wie auch die Ausrufung der Republik zählen zu neuralgischen Punkten der deutschen Geschichte. Lothar Machtan erzählt in seinem Buch freilich auch die Vorgeschichte des fürwahr filmreifen Politdramas: das erbitterte Ringen um die Macht. Antagonisten: das kaiserliche Regime und die erstarkten demokratischen Kräfte. Finale: 1918, genauer: der 9. November. Ein Datum, das in den deutschen Annalen nicht von ungefähr eine exponierte Rolle spielt.

Putschversuch der NSDAP 1923, Pogromnacht 1938, Mauerfall 1989. Unter anderem. Kein anderer Jahrestag ist hierzulande so affektiv und derart ambivalent aufgeladen. Und doch verbietet sich die leider längst volkstümlich und epidemisch gewordene Rede vom „Schicksalstag der Deutschen“, die unreflektierte Medienvertreter mit unschöner Regelmäßigkeit recyceln. Gerade so, als sei Geschichte seit jeher determiniert. Da sei der smarte Historiker Lothar Machtan davor, der Rösser und Reiter, mithin die verantwortlichen Akteure jenes merkwürdigen Machtspiels nennt, das sich vor 100 Jahren in Deutschland zutrug: „Kaiser Wilhelm, der übermächtige Schwächling, Friedrich Ebert, der vermeintliche Retter, und Kanzler Prinz Max von Baden, der unvorhergesehene Anwärter auf den Kaiserthron.“

Dass das auf gefühlvolle Geschichtsstoffe (und didaktisch kompetente Historiker) abonnierte ZDF Lothar Machtans Studie mit großer Wertschätzung begegnet ist, liegt auch daran, dass der Historiker seinem Sujet bereits viele menschliche, allzu menschliche Faktoren eingeschrieben hat.

Kolossale Charakterschwächen

Zwar erzählt Machtan, wie er anmerkt, „ergebnisoffen“, vom Monarchie-Finish. Und doch gründet der Untergang auf Charakterschwächen, wie sie auch als Motor einer Seifenoper funktionieren. Es geht zuallererst um die lautstark tönende Eitelkeit eines Herrschers, der es nicht vermochte, politische und militärische Führungsstärke in Einklang zu bringen. Sein massives Versagen lag auch an einem lachhaft liebedienerischen Umfeld, das sich nicht getraute, dem Kaiser zu stecken, dass der Krieg irreversibel verloren sei. So kommt es, dass Machtans wortgewaltige, bildmächtige wie auch insgesamt stupende Studie nahelegt, der Herrscher sei weniger gestürzt worden als vielmehr zum Opfer eigener Defizite degeneriert. Wenn das nicht Stoff für einen schwerblütigen Kinofilm mit allen tragischen Schikanen ist. Florian Henkel von Donnersmarck, übernehmen Sie!

Zur Person

Lothar Machtan (69)

Geboren in Gelsenkirchen, studierte Geschichte und Politik in Heidelberg, promovierte 1978 an der Universität Bremen. Ebenda 1988 Habilitation und Professur für Neuere Geschichte von 1995 bis 2015.

Weitere Informationen

Lothar Machtan: Kaisersturz.

wbg Theiss, Darmstadt. 350 Seiten, 24 €.

Am 31. Oktober um 20.15 Uhr zeigt das ZDF das 90-minütige Dokudrama „Kaisersturz“.