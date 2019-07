Camille (Maripier Morin) und Pierre-Paul (Alexandra Landry) im Film "Der unverhoffte Charme des Geldes". Er erzählt davon, dass Geld irgendwie doch glücklich macht. (MFA+)

„Du tust mir leid. Du wirst einsam und allein sterben“ prophezeit seine Ex-Freundin ihm noch. Doch schon kurze Zeit später steht die Welt von Pierre-Paul Daoust Kopf, und er hat mehr Menschen um sich herum, als ihm lieb ist – darunter neben einer Escort-Dame und einem Ex-Knacki auch die Polizei und einige ziemlich wütende Gangster.

Aber einen Schritt zurück. Pierre-Paul (Alexandre Landry) hat einen Doktor in Philosophie und ist überzeugt davon, dass er zu schlau ist, um es in dieser Welt zu etwas zu bringen. Also läuft er unzufrieden durchs Leben, arbeitet als Paketbote in Montreal und hilft nebenbei in einer Essensausgabe für Obdachlose aus. Abgesehen von seiner Hilfsbereitschaft den Wohnungslosen gegenüber – er geht an keinem vorbei, ohne nicht ein paar Münzen in leere Becher oder aufgehaltene Hände zu legen – ist Pierre-Paul kein wirklicher Sympathieträger. Er ist eher ein verbitterter Eigenbrötler mit teils seltsamer Weltanschauung, der ständig mit Zitaten großer Philosophen um sich wirft, als wären sie Kalendersprüche und nie, aber auch wirklich nie lacht. Kurzum: Pierre-Paul ist echt anstrengend, hat das Herz aber immerhin am rechten Fleck.

Damit, dass er nie reich wird, hat er sich bereits abgefunden. Bis er eines Tages Zeuge eines missglückten Raubüberfalls wird, bei dem ihm die Millionen quasi vor die Füße geworfen werden. Pierre-Paul nimmt sie – doch die Polizei ist nicht blind.

Der oscarprämierte kanadische Regisseur Denys Arcand („Die Invasion der Barbaren“) verknüpft in seinen Filmen gerne Gesellschaftskritik mit Humor. In seinem neuen Werk „Der unverhoffte Charme des Geldes“ ist ihm dies allerdings nur bedingt gelungen. Der Film hat seine guten Momente, macht aber den Fehler, sich nicht festlegen zu wollen.

Zwischen den Genres

Das Problem fängt schon damit an, das einige Filmportale ihn als Thriller/Krimi ankündigen, andere als Komödie und wieder andere sogar als Satire. Der Film bewegt sich zwischen den Stühlen und folgt keinem Genre so ganz. Das mag hin und wieder funktionieren, ist aber meist keine gute Idee. Und so sind die Momente, in denen man als Zuschauer mit den Protagonisten mitfiebert, rar gestreut. Und lachen muss man während des Filmes etwa genauso häufig wie Pierre-Paul.

Das liegt nicht daran, dass die Geschichte an sich schlecht ist, sie hätte durchaus Potenzial gehabt, es in eine Aufzählung mit erfolgreichen Heist-Movies wie der „Ocean's“-Reihe oder „The Italian Job“ zu schaffen, bei denen der Zuschauer sich auf die Seite der liebenswerten Ganoven schlägt. Die Konstellation der Charaktere aber hinterlässt mehr als nur ein Stirnrunzeln: Pierre-Paul sieht zufällig einen Fernsehbericht darüber, dass der inhaftierte Rocker Sylvain Bigras (Rémy Girard) entlassen werden soll und erfährt, dass dieser während seiner Haft Wirtschaftsseminare besuchen durfte. Warum ihn also nicht direkt am Gefängnistor abfangen und fragen, ob er sein Steuerberater werden will? Immerhin hat er im Gegensatz zu Pierre-Paul kriminelle Erfahrung. Sylvain zögert kurz, ist dann aber schnell – aus Neugier oder Mitleid? – mit dabei und rät seinem neuen Schützling erst einmal, das Geld nicht auszugeben, um keine Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen.

Hilfsbereite Escort-Dame

Zu spät. Pierre-Paul hat sich von seinem neu gewonnenen Reichtum bereits den Besuch von Aspasia (Maripier Morin), der teuersten Escort-Dame der Stadt geleistet. Aspasia heißt eigentlich Camille Lafontaine und natürlich verliebt sich der weltfremde Paketbote, den Menschen des anderen Geschlechts sichtlich nervös machen, sofort in die junge Frau, die nicht nur bildhübsch ist, sondern zudem auch noch ein paar Zitate seiner Lieblingsphilosophen parat hat. Unglaubwürdig wird es allerdings, als die kühle, berechnende Camille von jetzt auf gleich zur vertrauenswürdigen Verbündeten mit tiefen moralischen Wertvorstellungen wird, und zudem auch noch Gefallen an dem stets etwas unbeholfenen Paketmann findet. Und – so ein Glück – Kontakt zu einigen hochkarätigen Offshore-Bankern hat sie auch noch. So nehmen die Dinge ihren Lauf.

Will der Regisseur dem Zuschauer den Spiegel vorhalten? Zeigen, dass auch er vor der Macht des Geldes nicht gefeit ist, weil er hofft, die Filmcharaktere kommen mit ihrem Diebstahl davon? Will er zeigen, das auch jeder kapitalismuskritische Paketbote sich zu fiesen Machenschaften hinreißen lässt, wenn er die Gelegenheit dazu bekommt? So richtig wird das Ziel des Films (auch nach über zwei Stunden) nicht klar. Wer aber schon immer einmal wissen wollte, wie man Schwarzgeld waschen und gleichzeitig auch noch anfallende Steuern umgehen kann, der kommt bei Arcands neuem Werk auf seine Kosten. Einen Film mit tiefer Botschaft, der lange in Erinnerung bleibt, sollte hier aber niemand erwarten.

Weitere Informationen

Der Film ist ab Donnerstag, 1. August, im Cinema Ostertor zu sehen. Termine: www.cinema-ostertor.de.