Zum 70. Geburtstag ein Best-of-Album: Klaus-Johannes Thies. (Silke Hennig)

Bremen. 330. Das klingt nach einem ziemlichen Konvolut, wenn es um literarische Texte geht. 330 seiner Werke also hatte Klaus-Johannes Thies seinem Verleger zur Auswahl geschickt – ein Band anlässlich des 70. Geburtstags des Bremer Autors sollte erscheinen. Nun ist 330 selbst für ein Genre, wie Thies es bedient, viel, wenn auch nicht zu viel.

Und dann wieder doch: Denn auch die Miniatur will sorgsam inszeniert sein, sie braucht ihren Platz, um zu wirken. Thies-Texte sind manchmal nur ein paar Sätze lang, selten nehmen sie eine ganze Seite in Anspruch oder ragen gar über diese hinaus. Als wäre dies eine geradezu unerhörte Verschwendung. Die Wahrheit ist: Klaus-Johannes Thies ist Verknappungskünstler und hat mehr gar nicht nötig.

„Tango ohne Argentinien“ heißt das Bändchen, mit dem die Dresdener Edition Azur (im Verlag Voland & Quist) ihrem Autor gratuliert und das bereits erschienene Texte neu miteinander in Beziehung setzt. Von Thies’ 330 Vorschlägen sind 111 übrig geblieben. Ausgewählt worden sei, so enthüllt der Autor, nach einer Art Literatur-Nährwertampel: Die wurde auf Grün geschaltet, wenn beide Seiten einen Text im Buch sehen wollten, bei „könnte passen“ stand sie auf Gelb. Und dann gab es noch die weiße Kategorie. Diese Skizzen nahm der Autor sich erneut vor, um sie „zu reparieren“, wie er sagt. Die Farbe rot ist dem Einband vorbehalten. Auf dem tanzt ein Paar, was sonst, Tango.

Kein Wunder, das alles, was nun erschienen ist, funkelt. Thies ist nichts und niemand zu klein oder zu groß, um darüber in wenigen Sätzen zu sinnieren, abzuschweifen, anzuspielen, gerne auch mal im Irrealen herumzugeistern. Arminia Bielefeld und Mesut Özil kommen vor (nicht in einem Satz allerdings), Josef Winkler, Gerhard Richter, „ein deutsches Handtuch“, „dieser schöne Opel Kapitän“, Morgen-, Mittags- und Abendstimmungen, Bochum, Bremen, Berlin, Worpswede, Patmos.

Mit feiner, wehmütiger Ironie schreibt Thies sich in seine Texte ein, wundert sich auch einfach mal darüber, dass seine drei Namen jeweils mit dem Buchstaben „s“ enden. Erinnert sich an die Eltern, die Jugend, das Älterwerden. Staunt über das Leben, immer wieder und immer noch. Einen eher fühl- denn sichtbaren hellroten Faden gibt es auch: Ehefrau Silke Hennig schwebt durch das Bändchen und wird mit immer fein gewählten liebevollen Worten bedacht.

Seit 1987 ist Klaus-Johannes Thies literarisch Interessierten ein Begriff. In diesem Jahr gewann der gebürtige Bielefelder den Förderpreis für Bremer Autoren, gleich mit seinem ersten Buch: „Unbedingte Zunahme“. Gelernt hat er Sozialarbeiter, gearbeitet hat er bis 2015 als Redakteur für Radio Bremen. Drei Orte sind bedeutsam für sein Hier und Jetzt: Seit 1975 lebt Thies in Bremen, seit 2000 zudem in Berlin, eine Sehnsucht hat er auch, und die heißt ­Venedig. Dort hat Klaus-Johannes Thies im vergangenen Jahr einige Monate verbracht, weil er ein Stipendium gewonnen hatte. Schöne ­Sache, das. Die dort entstandenen Geschichten harren allerdings noch der Veröffentlichung, was den Autor durchaus schmerzt, wie er sagt.

Bevor ihm der Aufenthalt in der Lagunenstadt zugesagt wurde, waren zwei Bände erschienen, mit denen Thies auch überregional auf sich aufmerksam machte. 2015 erschien „Unsichtbare Übungen – 123 Phantasien“; Thies’ erste Veröffentlichung nach 17 Jahren, hoch gelobt auch von der „Süddeutschen Zeitung“ und der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“. Drei Jahre später folgte „Aus meinem ­Fenster – Parkplatz-Rhapsodien“, eine Sammlung mit Beobachtungen und Mutmaßungen über Dinge und Menschen, die Thies von ­seinem Küchenfenster aus auf einem ­Parkplatz am Rembertikreisel sah. Wie immer griff er dabei auf seine Inspirationsquelle zurück, diesen Wust an Zetteln, die er in 128 Schachteln aufbewahrt: „Zeitungsausschnitte, Fotos, Notizen zu Beobachtungen, Zitate“.

Nun also eine Art Best-Of-Album, sogar eins mit musikalischem Titel. „Ich liebe Tango“, sagt Thies. Und dass er sogar zwei Kurse belegt habe, aber „nun ja“. Er wolle, was seine Fähigkeiten auf dem Parkett angeht, nicht allzu viel versprechen. In der titelgebenden Geschichte heißt es: „Mit geschlossenen Augen sich langsam bewegen. Man hätte, man könnte, man sieht den Konjunktiv hinter sich und vor einem geht er auch noch zweimal ­vorbei.“

Weitere Informationen

Klaus-Johannes Thies: „Tango ohne Argentinien. 111 Shorts“. Mit einem Nachwort von ­Mirko Bonné. Edition Azur bei Voland & Quist, Berlin. 132 Seiten, 20 €.