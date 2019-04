"Blumen werden verwelken, aber meine bleiben bestehen": Willem Dafoe als der niederländische Maler Vincent van Gogh. (DCM)

Er will die Natur fühlen, ganz, mit jeder Faser seines Körpers. Vincent van Gogh liegt auf dem Rücken in einem Kornfeld, über ihm der wolkenverhangene Himmel, unter ihm vertrocknete Halme und Sand, den er mit den Händen greift und sich ins Gesicht rieseln lässt. Ganze Tage, von Sonnenaufgang bis -untergang streift er umher, durch Felder, auf Hügeln. Die Welt, ihr Licht, ihre Geräusche, ihre Gerüche – van Gogh versucht sie aufzusaugen, um sie festhalten zu können: in seinen Bildern.

Regisseur Julian Schnabel, interessanterweise selbst Maler, erzählt die Geschichte des niederländischen Künstlers als die eines Suchenden, eines sich Sehnenden. Er tut das so eindringlich und so sinnlich, dass man als Zuschauer fast dabei ist, fast selbst den Wind im Gesicht spürt und die Sonne auf der Haut.

Handkamera und unscharfe Bilder

„Van Gogh – auf der Schwelle zur Ewigkeit“ heißt der neue Film des US-amerikanischen Filmemachers, der unter anderem „Schmetterling und Taucherglocke“ drehte, die bedrückende Filmbiografie des Redakteurs Jean-Dominique Bauby, der nach einem Schlaganfall am sogenannten Locked-in-Syndrom litt, einem Zustand vollständiger Lähmung bei vollem Bewusstsein. Schon damals, 2010, setzte Schnabel alles daran, die Situation des Protagonisten nicht nur sichtbar, sondern empfindbar zu machen. Der Zuschauer soll wahrnehmen, was der Mensch auf der Leinwand wahrnimmt, soll immer wieder auch seine Perspektive einnehmen.

Auch van-Gogh-Darsteller Willem Dafoe hat Schnabel deshalb immer wieder selbst die Kamera in die Hand gedrückt; als der Künstler durch kniehohes Gras wandert, sieht man seine Stiefel von oben, als würde man selbst an sich herunterblicken. Auch andere Szenen wurden mit wackliger Handkamera gedreht, manchmal ist das Bild unscharf, die ganze Welt verschwommen.

All diese Perspektiven korrespondieren mit van Goghs inneren Zuständen: seiner Unruhe, seiner Unsicherheit darüber, ob seine Gemälde etwas taugen, ob die Welt schon bereit ist für seine Kunst. „Vielleicht hat Gott mich zu einem Maler gemacht für Menschen, die noch nicht geboren sind“, lässt der Film ihn in einem seiner vielen schwachen Momente sagen. Ein bisschen schräg klingt das, ein bisschen abgehoben, für den Zuschauer aber macht dieser Satz eine Menge Sinn: van Goghs Bilder – die „Sternennacht“, die „Zwölf Sonnenblumen in einer Vase“ –, die Zeitgenossen „wahnhaft“ und „hässlich“ nennen, sind heute weltberühmte Meisterwerke. Zu Lebzeiten jedoch muss der Künstler sein Werk immerzu verteidigen, immer wieder schlägt ihm offene Ablehnung entgegen.

Ein sehr nahbarer van Gogh

Mehr als 20 Filme wurden über van Gogh gedreht, mehr als über jeden anderen Maler. Schnabel widersteht der Versuchung, der viele vor ihm erlegen sind: Er zeigt van Gogh nicht als Künstler zwischen Genie und Wahnsinn, als solchen, der sich in der einen Sekunde das Ohr abschneidet und der in der nächsten ein Gemälde für die Ewigkeit zaubert. Schnabel zeichnet van Gogh als hart arbeitenden Handwerker; einen, der tagelang nach dem richtigen Motiv sucht, der an Armut leidet, der in zugigen Zimmern haust.

Willem Dafoe ist die perfekte Besetzung für diesen sehr nahbaren van Gogh – und das, obwohl der 63-Jährige sehr viel älter ist als sein Film-Alter-Ego, das mit nur 37 Jahren verstarb. Erstaunlicherweise stört das kein bisschen. Im Gegenteil, Dafoes ausgemergeltes Gesicht scheint die logische Konsequenz eines so entbehrungsreichen Lebens. Dafoe spielt einen van Gogh, dessen brennende Liebe zur Kunst den Zuschauer fast schmerzt. „Wenn ich nicht malen dürfte, würde ich jemanden umbringen“, sagt dieser Mann ohne einen Hauch von Dramatik. Er wirkt zu harmlos, als dass man ihm glauben würden – doch man versteht, was er meint: Er muss malen, ganz egal, wie sehr das Leben ihn davon abbringen will. Warum? Weil, so sagt Schnabels van Gogh, er etwas in der Welt sehe, das nicht jeder wahrnehmen könne. "Ich werde, was ich sehe, den anderen zeigen. Es ist ein Privileg." Van Goghs Werke zu betrachten und zu wissen, dass er recht hatte, dass seine konservierte Weltsicht eines Tages von den Menschen entdeckt und verstanden werden würde, ist das sehr schöne Vermächtnis dieses bemerkenswerten Films.