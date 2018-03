Allein der Titel dieser wundervollen wie wunderlichen Komödie sprengt jede Zeitungsspalte (online geht es gottlob besser). Simon Abouds Film "Der wunderbare Garten der Bella Brown", der wiederholt an die fabelhafte Welt einer gewissen Amélie denken lässt, erzählt vorwiegend heiter von einer scheuen jungen Frau mit einer verschobenen Weltanschauung. Weil diese Bella (Jessica Brown Findlay) auf der Welt aber nicht allein ist, ja nicht mal in ihrer Wohnstraße, richten der gestrenge Vermieter und der grantelnde Nachbar Alfie Stephenson (Tom Wilkinson) hohe Ansprüche an sie. Zuvörderst: Ihr verwilderter Garten muss auf Vordermann gebracht werden – und zwar gründlich. Punktum. Wie Bella das gelingt und was sie dabei über das ihr befremdliche Leben lernt, erzählt dieses Werk auf bezaubernde Weise. Die Musik macht Laune, die Charaktere sind anrührend gezeichnet. Mehr kann man von einem Wohlfühlfilm kaum erwarten.