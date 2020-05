Tom Hanks in der Hauptrolle des Captain Miller in einer Szene von Steven Spielbergs Film "Der Soldat James Ryan". (dpa)

Von antiken Schlachten über Bürger-, Vietnam-, Golf- und Weltkriege bis hin zu mit Science Fiction aufgeladenen Gefechten, die in einer fernen Zukunft spielen. Kriege waren und sind ein viel behandeltes Thema in der Filmgeschichte. Und so stand und steht auch der Zweite Weltkrieg bereits ab den 1940er-Jahren und bis heute immer wieder im Zentrum vieler Drehbücher.

Mal ist es das Schlachtengeschehen selbst, das im Mittelpunkt steht, mal ist es das Schicksal der Menschen fernab des Schützengrabens. Einige Filme sprechen sich in ihrer Botschaft klar gegen Krieg aus, andere feiern ihre Protagonisten als ehrenwerte Kriegshelden, die gerade ein spannendes Abenteuer erlebt haben. Einige Filme wollen aufklären und Geschichte vermitteln, bei anderen wiederum geht es vor allem um actionreiche Bilder. Wir stellen eine kleine Auswahl vor.

Noch während des Krieges wurde das Medium Film vor allem als Propagandamittel eingesetzt. Die Nazis produzierten regelmäßige Propagandavideos und Filme, die die Bevölkerung zum Durchhalten motivieren sollten. Auch die Amerikaner betrieben mit Filmen wie „Air Force“ (1943) Kriegspropaganda. Das brach allerdings mit dem Kriegsende 1945 ab.

In den Jahren nach dem Krieg sind insgesamt nur sehr wenige Kriegsfilme entstanden. Niemand wollte blutiges Kampfgeschehen sehen, Heimat- und Liebesfilme sowie Komödien erfreuten sich großer Beliebtheit. Der Film „Die Brücke“ (1959) kann wohl als erster Antikriegsfilm aus Deutschland bezeichnet werden. Das für den Oscar nominierte Drama erzählt von sieben Jugendlichen aus einer deutschen Kleinstadt, die kurz vor Kriegsende eingezogen werden.

Sie sollen eine Brücke in ihrer Heimatstadt überwachen, eine vermeintlich ungefährliche Aufgabe, die am Ende allerdings einen großen Teil der jungen Männer das Leben kostet und einmal mehr verdeutlicht, wie viele Menschen in diesem Krieg sinnlos ihr Leben verloren. Regisseur Bernhard Wicki erzählte in einem Interview, er habe nach dem Anlaufen von „Die Brücke“ in den Kinos unzählige Briefe von jungen Männern erhalten. Sie hätten aufgrund seines Filmes den Kriegsdienst verweigert, lauteten die Botschaften.

Ähnlich bedrückend und mit der gleichen der-Krieg-ist-sinnlos-Botschaft geriet auch „Das Boot“ (1981) von Wolfgang Petersen nach einem Roman von Lothar-Günther Buchheim. Die Geschichte spielt im November und Dezember 1941 und schildert die Erlebnisse der Besatzung eines deutschen U-Boots während des U-Boot-Kriegs der Atlantikschlacht. Der Film war für damalige Verhältnisse unfassbar aufwendig und teuer produziert, wurde in anderen Ländern mit Lob überschüttet und für alle großen Filmpreise nominiert.

In Deutschland hingegen wurde er von der Presse anfangs teils harsch kritisiert, einige unterstellten den Machern sogar, sie sympathisierten mit der Nazi-Ideologie. Erst die 1985 ausgestrahlte, weitaus längere Fernsehfassung des Films änderte dies. Die Schauspieler, mit denen der Film besetzt wurde, waren damals noch unbekannte Gesichter. Heute kennt hierzulande jeder Namen wie Herbert Grönemeyer, Martin Semmelrogge und Uwe Ochsenknecht. 2018 startete Sky eine Neuauflage der Geschichte als Serie – mit eher mittelmäßigem Feedback.

Mit der Zeit werden bei vielen Kriegsfilmen technische Aspekte teils wichtiger als historische. Der Zuschauer soll das Gefühl bekommen, mittendrin statt nur dabei zu sein. Mit fünf Oscars zählt der amerikanische Film „Der Soldat James Ryan“ (1998) von Steven Spielberg zu den erfolgreichsten Filmen über den Zweiten Weltkrieg. Die Rahmenhandlung des Films – die Rettung eines Mannes, dessen drei Brüder bereits gefallen sind – beruht auf einer wahren Begebenheit. Die meisten Details sind Fiktion. Was die realistische Darstellung von Kriegsgeschehen angeht, insbesondere die filmische Umsetzung der Landung der Alliierten in der Normandie am „D-Day“, hat Spielbergs Film damals jedoch neue Maßstäbe gesetzt.

Eines der neueren Beispiele, wenn es um Filme über den Zweiten Weltkrieg geht, ist Christopher Nolans "Dunkirk" (2017), der sich mit der Evakuierung der über 300 000 britischen Soldaten über den Ärmelkanal befasst, als diese in der nordfranzösischen Stadt Dünkirchen von den Deutschen eingekesselt waren. Auch Joe Wrights „Die Dunkelste Stunde“ (2018) behandelt die Rettung aus Dünkirchen, eingebettet in eine breitere Erzählung über die Zeit nach dem Amtsantritt von Winston Churchill als Großbritanniens Premierminister ab 1940.

Es ist eine Auflistung, die sich seitenfüllend fortsetzen ließe. Steven Spielberg verlagerte 1994 in „Schindlers Liste“ den Schwerpunkt vom Kriegsgeschehen auf den Holocaust und erzählt die Geschichte des deutschen Industriellen Oscar Schindler, der seine jüdischen Mitarbeiter vor der Deportation rettete. Einen Schauplatz fernab der Front bietet auch das Drama „Der Junge im gestreiften Pyjama“ (2008) von Mark Herman. Der Film begleitet den achtjährigen Sohn eines Nazioffiziers, der sich durch den Zaun hindurch mit einem gleichaltrigen Insassen eines Konzentrationslagers anfreundet.

Quentin Tarantino feierte 2009 Erfolge mit seiner Kriegssatire „Inglourious Basterds“, die einfach eine völlig neue Geschichte im Weltkriegssetting erzählt, Robert Schwentke lässt in „Der Hauptmann“ (2017) einen Soldaten mit gestohlener Hauptmanns-Uniform durchs Land ziehen. Der in schwarz-weiß gedrehte Film orientiert sich an der Biografie des deutschen Kriegsverbrechers Willi Herold. Die meisten neueren Kriegsfilme werden in Hollywood gedreht mit aufwändigen Etats. Die Produktionsfirmen lassen sich, wenn es doch mal zu teuer wird, aber auch durchaus auf Kooperationen mit dem US-Militär ein.

Da werden dann hier und da ein paar Hubschrauber und Soldaten für Dreharbeiten zur Verfügung gestellt; im Gegenzug sind die Filme ein bisschen weniger kritisch oder helfen sogar dabei, jungen Männern den Dienst an der Waffe schmackhafter zu machen – da nennt man dann den „Top-Gun-Effekt“. Nicht nur deshalb scheinen auch 75 Jahre nach Kriegsende noch lange nicht alle Geschichten auserzählt zu sein. Moderner Technik und der Fantasie der Autoren sei Dank.