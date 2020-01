Bremen. Matti hat keine Ahnung. Also vom Küssen. Und deshalb hat er’s auch noch nie gemacht. Weil er ja gar nicht wüsste, wie; wie man das macht, mit den Lippen, mit der Zunge, mit den Händen. Matti ist das peinlich. Wie man küsst, das sagt einem keiner, das macht man einfach und dann weiß man’s. Dann kann man mitreden. Dann kann man sagen: Küssen? Ist doch voll einfach. Aber vorher? Hölle.

„Frühlingserwachen“ heißt das neue Stück der Jungen Akteure des Theaters Bremen, und es erzählt vom Erwachsenwerden. Davon, wie aufregend das ist. Aber auch: wie verdammt schwer. Frank Wedekinds Drama „Frühlings Erwachen – eine Kindertragödie“ (1891) diente Alize Zandwijk (Regie) und Tomas Bünger (Choreografie) dabei nur als Basis für eine ganz eigene spielerisch-tänzerische Interpretation des Stoffs. Im August vergangenen Jahres hatte das Theater ein offenes Casting abgehalten: Jung und männlich sollte das Ensemble sein, zwischen 14 und 21 Jahren alt, außerdem bereit, „persönliche Erfahrungen des Erwachsenwerdens auf der Bühne zu erzählen“.

Denn die Geschichten, die Matti und die anderen erzählen, folgen keinem Drehbuch. Die Jugendlichen haben sie selbst entwickelt, ihre Texte entstanden während der monatelangen Vorbereitungen des Stücks. „Was die jungen Männer bewegt, sollte echt sein; möglichst nah dran an dem, was sie tatsächlich beschäftigt“, sagt Bünger.

Für ihn ist das Thema nicht nur Bühnenstoff, sondern persönliches Anliegen: Schon mit „Turnen“ (2017) hinterfragte er herkömmliche Männlichkeitsbilder, auch damals setzte er auf die Authentizität seines jungen Ensembles. Letzteres zählt auch zu Zandwijks Vorlieben: In „Mütter“ (2019) ließ sie 14 Bremerinnen gemeinsam über das Muttersein und die Beziehung zur eigenen Mutter nachdenken.

Beide Stücke einte, dass sie in ihrer Unmittelbarkeit berührten – weil das, was da vor den Augen des Publikums passierte, keinem Skript folgte, weil da nichts vorgespielt oder aufgesagt wurde. Auf der Bühne standen, tanzten, sangen echte Menschen; Menschen, die einen Theatersaal voller Fremder in ihr Leben einluden, die Wünsche, Sorgen, Ängste teilten. Die echte Nähe zuließen – und so auf eine Weise anrührten, wie es vielleicht nur das Theater kann.

Auch „Frühlingserwachen“ lebt von dieser Nähe. Schauplatz ist eine in die Jahre gekommene Schulsporthalle (Bühnenbild: Thomas Rupert). Holzvertäfelte Wände, graugrünes Linoleum, rot-weiß-schwarzes Linienwirrwarr – eine Kulisse, die an Völkerball und zu viel Deo und muffige Turnmatten denken lässt und die daran erinnert, dass das Älterwerden doch seine guten Seiten hat. Hier, zwischen Bänken und Kletterwand, sind die jungen Männer zum Basketballspielen verabredet: elf Jugendliche, große und kleine, dicke und dünne, sportliche und unsportliche.

Ganz normale Jungs eben. Völlig klar deshalb auch, dass der Ball schnell zur Nebensache wird, dass es sehr schnell um viel Wichtigeres geht. Um Mädchen zum Beispiel. Wie spricht man eins an, ohne sich komplett zum Affen zu machen? Und was macht man, wenn es einen nicht mag? Ist es okay, manchmal grundlos todtraurig zu sein? Angst zu haben? Lieber Kleider als Hosen zu tragen? Fragen, die sich vielleicht nirgendwo so gut wie in einer Turnhalle stellen lassen; da also, wo sowieso alle ein bisschen nackter sind als sonst.

Natürlich – und wunderbarerweise – wird in Zandwijks und Büngers Stück nicht sachlich über diese Dinge gesprochen. Da wird verschämt gelacht, gegrölt und geschrien, da werden Sporthosen runter- und schlechte Witze gerissen. Umso größere Wucht haben die stillen Szenen; Szenen, in denen die Jungen mutig sind, weil sie sich verletzlich zeigen; in denen sie von Albträumen, Komplexen und traumatischen Erinnerungen erzählen. Denn was sie alle eint – was, gewissermaßen, des Rudels Kern ist–, ist, dass in ihnen Gefühle toben, die zu selten raus dürfen.

Und Fragen. Mattis zum Beispiel. „Ich weiß nicht, wie es geht“, sagt er in Richtung der anderen. Das mit dem Küssen, das mit den Mädchen. Kein Problem, antwortet Aaron. Küssen, das „ist wie wenn du von einem Zehn-Meter-Brett springst, aber unten ist das Wasser nicht nass und kalt, sondern warm und angenehm; so, dass du für immer drinbleiben willst“. Klarer Fall: Aaron hat Ahnung.

Weitere Informationen

Alle Termine bis einschl. 11.03. sind bereits ausverkauft, Restkarten evtl. an der Abendkasse. Weitere Aufführungen: 14.03., 26.03., jeweils um 20 Uhr, 26.04., 18.30 Uhr.