Drei Stunden in einer Falle interniert (von links): Narr (Lina Beckmann), Lear (Edgar Selge), Gloucester (Ernst Stötzner), Regan (Samuel Weiss), Edmund (Sandra Gerling). (MATTHIAS HORN)

Hamburg. Altes Haus in neuem Glanz: Auch wenn diese Floskel kein poetisches Niveau hat und eines Dichtertitanen wie William Shakespeare unwürdig ist, war sie am Freitagabend im Deutschen Schauspielhaus Hamburg ein ums andere Mal zu hören. Denn mindestens so groß wie die Neugierde des Publikums auf das spät anberaumte Spielzeiteröffnungsstück „König Lear“ war ohrenscheinlich die Vorfreude auf die Renovierungserträge. Fünfeinhalb Monate lang war die anno 1900 eingeweihte Traditionsbühne im Hamburger Stadtteil St. Georg geschlossen, weil die Ränge dringend saniert werden mussten.

Dabei war von der kernigen Hauptsache der vier Millionen Euro teuren Instandsetzungsarbeiten in dem denkmalgeschützten Gebäude wenig zu sehen: Zwar sind Teppichboden, Tapeten, Toiletten und Teile der Elektrik neu, auch wurden Wände überstrichen – was hier und dort noch dezent zu riechen war –; die bedeutsamsten Änderungen jedoch fanden nicht an der Oberfläche statt, sondern betreffen sozusagen die Innereien des Hauses: Mit mehreren Tonnen Stahl ließ Architekt Uwe Grutschus die beiden maroden Ränge sichern. Sage und schreibe 600 Sitzplätze waren von der Maßnahme betroffen. Zu diesem hehren Zweck mussten nicht nur alle Stühle ausgebaut, sondern überdies noch der Stuck an der Rangunterseite entfernt werden. Im Anschluss an die unabdingbaren Stabilisierungsmaßnahmen wurden die zuvor nummerierten Einzelteile wieder justiert.

So kam es, dass der Saisonauftakt erst gut einen Monat später zelebriert werden konnte als beispielsweise im Hamburger Thalia-Theater, dem großen lokalen Mitbewerber in der Schauspielsparte. Entsprechend motiviert und angeregt schien vor Vorstellungsbeginn das Geplauder der Zuschauer, die sich an den Interieur-Novitäten labten und Erwartungen bezüglich der Auftaktproduktion austauschten, Shakespeares Königsdrama „Lear“. Tout Hamburg war zwar nicht vor Ort – so groß ist selbst das Schauspielhaus nicht –, aber immerhin etliche Politiker und Kulturschaffende, darunter der Schauspieler und Musiker Gustav Peter Wöhler und Bremens Ex-Theaterindendant Klaus Pierwoß, der auch nicht von Bühnenbesuchen lassen will, seit er auf einen Rollstuhl angewiesen ist.

Überhaupt hatte Bremen in gewisser Hinsicht einen ordentlichen Anteil am feierlichen Spielzeitauftakt. Dies insofern, als sich Karin Beier, inszenierende Intendantin am Schauspielhaus, bei der Übertragung des Stoffes für die Fassung von Rainer Iwersen entschieden hat. Der 1945 geborene Schauspieler und Regisseur war im Jahr 1984 Mitbegründer der Bremer Shakespeare Company – und verdingte sich seitdem wiederholt als Übersetzer von Stücken des elisabethanischen Dichters. Seine Version namens „König Lear“ ist auf ökonomische Weise schlank; Beier hat sie bereits im Jahr 2009 für eine Inszenierung des Werks am Kölner Schauspiel genutzt, die ausschließlich mit Frauen besetzt war. Schon damals gab es in dieser Tragödie keinen Trost, nur Trümmer. Und darüber hinaus keine Auskunft zur Kernfrage des um 1606 uraufgeführten Werkes: der Spezifik der Vater-Tochter-Beziehung im Feudalismus.

Sozusagen eine Travestie ihrer damaligen Lesart findet sich auf dem aktuellen Besetzungszettel: Mit Carlo Ljubek (Goneril) und Samuel Weiss (Regan) spielen zwei aufgebrezelte Männer die zwei älteren Töchter des greisen Königs. Den wiederum verkörpert der Mann, um dessentwillen die Erwartungen an diesen Abend besonders hoch sind: Edgar Selge, am Schauspielhaus zuletzt für sein Solo in Beiers Adaption von Michel Houellebecqs „Unterwerfung“ gefeiert, spielt mit schleichendem Wahnsinn den amtsmüden Monarchen, der mit einer Liebesprobe ergründen will, welche seiner drei Töchter den größten Anteil am Reich verdient. Damit bereitet er dem zentralen Konflikt des Stückes den Boden: „Lear meint seinen Kindern alles gegeben zu haben und verlangt auch alles von ihnen.“ Diesen Satz aus einem Essay des Harvard-Literaturwissenschaftlers Stephen Greenblatt zitiert das Programmheft, das wie die Inszenierung den Blick auf die fatalen Familienbande im Hause Lear lenkt.

Der auf kunstvolle Kästen abonnierte Bühnenbildner Johannes Schütz hat eine beklemmende Falle geschaffen, deren Boden nach vorne schräg abfällt. Auftritte der Akteure erfolgen via Zuschauerraum. Das Inventar ist karg. Nicht fehlen darf ein Stuhl, der Platz des Königs, dessen Vakanz bei Shakespeare Unheil verheißt. Hinten links steht, illuminiert von einer gediegenen Stehlampe, ein Klavier, an dem Yuko Suzuki das Bühnengeschehen dezent wie eindrucksvoll kommentiert. An den Wänden tapert und tigert Selges Lear im Anzug entlang, derweil sich im Vordergrund Gegner und Neider formieren. Wahnwitz blitzt überall auf, auch bei Edgar (Jan-Peter Kampwirth) und Edmund (Sandra Gerling), den Söhnen des senilen Grafen Gloucester (Ernst Stötzner). Großartig agiert Lina Beckmann, die neben einer braven Cordelia einen höchst explosiven Narren gibt, dessen Lieblingssongzeile Manfred Manns „Ha! Ha!, said the clown, as the king lost his crown“ ist. Viel Jubel, einige Buh-Rufe für das Regieteam.

Weitere Informationen

Nächste Aufführungen: 22. Oktober, 19.30 Uhr; 26. Oktober, 20 Uhr; 27. Oktober, 19 Uhr;

10. November, 20 Uhr; 11. November, 16 Uhr; 21. November, 19.30 Uhr; 27. und 30. Dezember, 19.30 Uhr; 4. Januar, 20 Uhr; 5. Januar, 19.30 Uhr.