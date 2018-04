Im Finale, wenn der Zeichner Mathieu Sapin dem Schauspieler Gérard Depardieu zeigt, welche Bilder er sich von ihm gemacht hat, kommt es zu einer existenziellen Szene zwischen Abbildendem und Abgebildetem: "Weißt ja, dass ich mich nicht leiden kann, aber so ist es halbwegs erträglich, mich zu sehen", sagt Depardieu. "Meine Frau findet es gut, aber auch ein bisschen arschkriecherisch", vertraut der Illustrator dem Akteur an. Tatsächlich ist eine gewisse Schleimspur erkennbar. Sie dürfte der Preis dafür sein, dass Sapin den als exzentrisch und ungehobelt geltenden Charakterdarsteller über einen Zeitraum von fünf Jahren hat begleiten und zeichnen dürfen. Entstanden ist so eine Art Doku-Comic. Mit kruden Äußerungen und Handlungen Depardieus, die man selbst diesem für Aussetzer berüchtigten Springinsfeld zuvor nicht zugetraut hätte.

2012 wurde Sapin das Angebot unterbreitet, Depardieu für eine TV-Dokumentation zu begleiten, die auf der Fährte von Alexandre Dumas' Aserbaidschanreise im Jahr 1858 wandeln sollte. Dumas führte damals einen Zeichner mit sich; das Filmteam wollte auch diesen Aspekt getreulich nachempfinden. Das hat bizarre Folgen für das Korsett einer ohnedies bemerkenswerten Erzählsituation. Wiederholt muss sich Sapin gegen die Fernsehkollegen behaupten, um zum Großschauspieler durchdringen zu können. Doch siehe: Dieser fasst Vertrauen.

Eingedenk dieser Konstellation kann es kaum verwundern, dass sich Sapin dem Szenario miteinschreibt: als winziges Männchen mit kapitalem Kopf. Depardieu wiederum reduziert er auf eine schwere Figur mit Knollennase und Schweißschüben. Peinlichkeiten und Hochkomik halten sich in diesem skurrilen Band die Waage.