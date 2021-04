Tatort-Kritik

Die abtrünnige Tochter

Iris Hetscher

In ihrem aktuellen Fall ermitteln Thorsten Falke und Julia Grosz im Milieu russischer Waffenhändler. „Macht der Familie“ kommt trotz des brisanten Themas nicht so richtig in Schwung.