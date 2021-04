Die Ärzte - Farin Urlaub (links), Rodrigo Gonzalez und Bela B. - haben für 2022 eine neue Tour angekündigt. (Jörg Steinmetz)

Die Ärzte gehen 2022 auf große „Buffalo Bill in Rom“-Tour und machen dabei auch in Bremen Halt. Das gaben die Band und der Bremer Veranstalter Koopmann Concerts am Freitag bekannt. Das Konzert von Farin Urlaub, Rodrigo Gonzalez und Bela B. wird am 20. August 2022 auf der Bremer Bürgerweide stattfinden. Der Vorverkauf startet am Donnerstag, 29. April 2021, um 17 Uhr exklusiv auf www.bademeister.com.

Auch am 11. November 2021 spielen die Ärzte ein Konzert in Bremen, das 2020 verschoben wurde - Karten gibt es aber keine mehr.