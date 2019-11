Die Ärzte gehen wieder auf Tour. (Nela König)

Nachdem „Die Ärzte“ in diesem Jahr mit Konzerten bei „Rock am Ring“ und „Rock im Park“ nach mehrjähriger Bühnenabstinenz ihr Comeback feierten, war es nach dem Sommer wieder still um die Band geworden. Doch damit ist es nun vorbei, denn am Montag kündigte die Band eine 15 Städte umfassende Tour durch Deutschland und Österreich an - und Bremen steht mit auf dem Plan. Das kündigte die Band auf ihrer Website an. Am 15. November wird das Trio in der ÖVB-Arena zu Gast sein. Bremen ist jedoch nicht der einzige Halt der Berliner Band im Norden. Angekündigt sind auch Konzerte in Hannover (7. November) und Hamburg (24. November).

Tickets für das Konzert in Bremen sind am Donnerstag, 14. November erhältlich. Die Band setzt dabei auf ihren eigenen Ticketshop auf der Band-Website www.bademeister.com. Für 46 Euro sind dort die Karten erhältlich.