Frank Schmidt ist seit Februar 2016 Direktor der Museen Böttcherstraße. Der Kunsthistoriker war zuvor der wissenschaftliche Direktor der Kunsthalle Emden. (Christina Kuhaupt)

Herr Schmidt, die kommende Ausstellung „Kunst und Leben“ im Paula Modersohn-Becker-Museum widmet sich der Lebens- und Liebesgeschichte von Paula Becker und Otto Modersohn. Ist diese Geschichte nicht schon zur Genüge erzählt?

Frank Schmidt: Das könnte man meinen, aber das ist nicht der Fall. Ausschlaggebend für die Ausstellung, die unser Bild von diesem Paar auch ein wenig modifizieren will, war die Publikation des Briefwechsels zwischen Otto Modersohn und Paula Modersohn-Becker im vergangenen Jahr. Man dachte immer, alles, was es da gibt, sei schon publiziert und tatsächlich waren auch die Briefe von Paula Modersohn-Becker bereits bekannt, aber nicht die von Otto Modersohn und auch nicht seine Tagebücher.

In dem Buch „Modersohn-Becker/Otto Modersohn – Der Briefwechsel“ wurden neben den Briefen auch Tagebucheinträge versammelt. Wir arbeiten in der Ausstellung daher viel mit Zitaten. Das Buch zeigt die Reaktion beider aufeinander – auf ihre Kunst, genau wie auf den anderen als Mensch. Da gibt es so viel Neues und Spannendes zu entdecken, was das Bild gerade von Otto Modersohn ändert. Auch das ist ein wichtiges Anliegen dieser Ausstellung.

Zum einen, dass die beiden eine sehr moderne Ehe führten. In der Vergangenheit herrschte immer das Bild vor, dass Otto Modersohn seine Frau in ihrer künstlerischen Entfaltung behindert habe, ihre Kunst nicht gut fand. Das stimmt aber ganz und gar nicht. Er hat sie sehr geliebt und ihre Kunst sehr geschätzt. Er hat sich auch von ihr inspirieren lassen. Das äußert er in den Briefen. Er ist sehr selbstkritisch mit sich, sagt: Paula möchte immer das Große, das Einfache. Er selber sei viel zu kleinteilig und müsste in seiner Kunst auch die große Form und die Einfachheit suchen. So haben sie sich gegenseitig inspiriert. Paula anfangs zum Beispiel von seinen Landschaftsbildern. Es gibt dieses Motiv von Menschen an Bäumen, das man stark mit Paula Modersohn-Becker verbindet, aber er und auch andere Worpsweder Künstler haben dieses Motiv bereits früher behandelt.

Das ändert sich im Laufe der Zeit. Anfangs ist sie noch so etwas wie seine Schülerin, er ist der erfolgreiche Maler. Doch unter anderem durch ihre Parisaufenthalte kommen andere Einflüsse dazu, und sie emanzipiert sich von ihm. Die Motive bleiben zwar oft die gleichen, aber künstlerisch gehen sie immer weiter auseinander, bis auch er sich von ihr inspirieren lässt. Es liegt ein künstlerischer Austausch vor, und das liest man auch in den Briefen.

Ja. Es war damals noch ein verbreitetes Rollenbild, dass die Frau sich um den Haushalt und die Erziehung der Kinder kümmert. Auch bei vielen anderen Künstlerinnen, die geheiratet haben, war das so. Zwar haben auch da die Frauen weiter ihre Kunst gemacht, aber so, wie das bei Otto Modersohn und Paula Becker war, war es bei kaum einem anderen Künstlerpaar. Sie konnte monatelang alleine nach Paris gehen, sie hatte ihr eigenes Atelier. Er hat ihr diese Freiheiten gelassen, und das war für die damalige Zeit ungewöhnlich. Paula musste sich nicht um den Haushalt kümmern, sie musste nicht sonntags den Braten machen, sondern hat von morgens bis abends gemalt. Nur so konnte sie in den wenigen Jahren mehr als 750 Bilder schaffen. Die Ehe war für sie auch eine finanzielle Absicherung, um diese Freiheit zu haben.

Wir zeigen insgesamt mehr als 60 Gemälde. Außerdem ein Konvolut an Zeichnungen der beiden, die selten bis nie zu sehen sind. Es gibt Skizzen aus dem Alltag der beiden. Otto Modersohn zeichnet sie etwa, wie sie mit Staffelei beladen durch die Hamme-Niederungen läuft. Es gibt da viele persönliche Bilder, auch Akte. Es werden zahlreiche Bilder aus Privatsammlungen zu sehen sein, die größtenteils neu für unsere Besucher sein werden. Ich freue mich auch sehr darauf, die Qualität der Werke von Otto Modersohn zu zeigen.

Das Spannende bei den beiden ist: Zu Lebzeiten war er der Star, heute ist sie die bekannte Künstlerin, die ein Bild im Museum of Modern Art in New York hat oder eine Ausstellung in Paris. Das hat sich erst nach ihrem Tod umgekehrt, und da denkt man vielleicht heute, er sei der schlechtere Maler. Aber das ist er nicht, und das wollen wir auch in der Ausstellung zeigen.

Die Ausstellung ist in verschiedene Themen unterteilt, zum Beispiel in den Bereich Landschaften, wo man sehr schön die künstlerischen Gemeinsamkeiten und Unterschiede sehen kann. Es gibt den Bereich Familienleben – beide malten zum Beispiel häufig seine Tochter, die war natürlich ein verfügbares Modell.

Dann gibt es noch das Motiv der erwähnten Figuren an Bäumen, an denen man auch sehr gut die Gemeinsamkeiten und Unterschiede in der Kunst beider Künstler sieht. Bei Otto Modersohn haben die Bilder häufiger etwas Erzählerisches, die Figuren sind eingebunden in ein größeres Umfeld, während sie sich stärker auf die Figur und den Baum konzentriert. Außerdem werden noch Worpsweder Feste thematisiert, die beide wunderbar eingefangen haben, und es gibt einen Raum mit dem Titel „Gemeinsam vor dem Motiv“ wo man genau nachvollziehen kann, dass sie zur selben Zeit gemeinsam mit einem Modell gearbeitet haben. Sowohl in diesen Werken, aber auch in den Briefen und Tagebüchern wird so die enge Verflechtung von Kunst und Leben sichtbar. Das wollen wir zeigen.

Es ist natürlich beides. Segen insofern, als der Film natürlich die Aufmerksamkeit noch einmal ganz anders auf Paula Modersohn-Becker gelegt hat. Wir hatten viele Besucher, die den Film gesehen haben und daraufhin gekommen sind, um auch die Bilder zu sehen. Bis zu dem Film wurde das Bild von ihr vor allem durch wenige Fotografien und ihre Werke vermittelt. Bei einem Film bekommt man dann plötzlich etwas vorgesetzt, das eine bestimmte Vorstellung von einem Künstler festigt. Einige Sachen wurden im Film verkürzt oder verändert, um die Geschichte zu erzählen, was aus dramaturgischer Sicht verständlich ist. Aber natürlich besteht dann die Gefahr, dass die Leute denken, dass alles genau so gewesen sei. Aber auch der Film hat die Künstlerbeziehung der beiden mit in den Vordergrund gerückt und das finde ich – natürlich auch mit Blick auf die Ausstellung – grundsätzlich positiv.

Zur Person

Frank Schmidt (48) ist seit Februar 2016 Direktor der Museen Böttcherstraße. Der Kunsthistoriker war zuvor der wissenschaftliche Direktor der Kunsthalle Emden.

Weitere Informationen

Die Sonderausstellung „Paula und Otto Modersohn. Kunst und Leben“ ist ab Sonnabend, 25. August, im Paula Modersohn-Becker Museum, Böttcherstraße 6-10, zu sehen. Die Schau ist dienstags bis sonntags jeweils von 11 bis 18 Uhr geöffnet.