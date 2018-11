Da hilft auch kein Rostschutzmittel mehr: Die alte Liebe von Silvio (Toni Servillo) und Veronica (Elena Sofia Ricci) ist massiv gefährdet. (GIANNI FIORITO)

Bremen. Eine Sommernacht im historischen Zentrum Roms. Die Kamera folgt einer Ratte, die mit trippelnder Rasanz auf Beutejagd geht. Weit kommt sie nicht. Ein Müllwagen erfasst das Tier, bekommt Schlagseite, hebt von der Straße ab – und landet vor steil aufragenden Säulen im Forum Romanum. Gleichmütig beäugt von einem Dutzend Escort-Girls. Jungen Frauen, die nicht zum ersten Mal spüren, dass selbst ein noch so süßes Leben bittere Momente birgt.

Schnitt. Villa auf Sardinien. Luxurierende Partystimmung am helllichten Tag rund um den ausladenden Pool. Der Champagner fließt in Strömen, das Kokain in Linien. Zig halbnackte junge Frauen bewegen sich erst andächtig, dann zusehends frivol zu elektronischen Klängen. Ihre Leiber, die sie im Takt der Musik aneinander reiben, werden wollüstig beäugt von alten Männern, die nicht zum ersten Mal spüren, dass alles im Leben käuflich ist.

Spätrömische Dekadenz

Zwei intensive Kamerafahrten eines überwältigend bildmächtigen Films. Szenen, an denen ablesbar ist, was den italienischen Regisseur Paolo Sorrentino bis zur Besessenheit fasziniert: spätrömische Dekadenz in Gestalt zeitgenössischer Machtpolitik. Die von ihm detailgenau vorgeführten Orgien atmen den verruchten Geist der Gelage an Neros Hof; sie zitieren genüsslich Ausschweifungen in den Filmen seines Landmannes Federico Fellini, und sie ziehen eine Traditionslinie vom Untergang des römischen Imperiums zu den Zügellosigkeiten der Bunga-Bunga-Partys des Geschäftsmannes Silvio Berlusconi, der zwischen 1994 und 2011 viermal italienischer Ministerpräsident war. Seine Bacchanalien mit minderjährigen Prostituierten waren freilich nur die Spitze angewandter Amoral. „Ich verkaufe Träume“, sagt Toni Servillo, sein nicht nur im nuancierten Mienenspiel überragender Darsteller, der nach 45 Filmminuten erstmals die verderbte Szene betritt.

„Loro – Die Verführten“ heißt Sorrentinos grandiose Nachbereitung einer bizarren Ära im XXL-Format (150 rasante Minuten). Einer Ära, von der kein politischer Beobachter absehen kann. ob sie tatsächlich schon beendet ist. Gegenwärtig übt sich der 82-jährige Chef der oppositionellen Forza Italia in kalkuliertem Krisen-Geraune. Einmal mehr. Italien befinde sich auf dem Weg in eine Diktatur. Wiederum greift Berlusconi verhohlen nach der Macht.

„Loro“ ist eine politische Parabel, deren kluge Konstruktion über Italien hinausweist. Derzeit vor allem gen USA, wo just ein weiterer präpotenter Populist mit Hang zum Herrenwitz sein skurriles Wesen treibt. Was Berlusconis Trumpf im Vergleich zu Trump war: Ihm gehörten schon jene Medien, derer er zur Konsolidierung seiner bedurfte.

Sorrentino wiederum spielt in diesem sardonischen Sittengemälde, das virtuos den schmalen Grat zwischen Komik und Tragik, zwischen erhabenen und lachhaften Szenarien meistert, all jene Trümpfe aus, die seine früheren Werke auszeichnen: In Gestalt von Toni Servillo, der ihm in etwa das ist, was Marcello Mastroianni für Fellini war, hat sich der Regisseur erneut der kongenialen Dienste eines Darstellers versichert, der schon das Gesicht seines ersten großen Erfolges war: In „Il Divo“ (2008) verkörperte er – auch damals dank frappierender Maskenbildnerei – den Politiker Giulio Andreotti, der dreimal häufiger Ministerpräsident als Berlusconi war – und wie dieser für ein korruptes politisches System stand. Auch in jenem Biopic mischte Paolo Sorrentino souverän beglaubigende Szenen mit surrealen Bildexzessen. Denn „Loro“ ist allenfalls bedingt eine Persiflage; vielmehr: eine realitätsnahe Vorführung zweier Todsünden namens Hybris und Völlerei.

Eine mittelbare Fortsetzung erfährt in „Loro“ auch „La grande bellezza – Die große Schönheit“ (2013), diese satirische Hommage an die römische High Society in Form eines Bildrausches, der seinesgleichen sucht. Auch in diesem Film spielte Servillo die Hauptrolle: einen alternden Lebemann, der an seinem 65. Geburtstag über den Dächern der Ewigen Stadt seine Sucht nach zu Geld und Geltung neu überdenkt.

Nichts davon bei seinem Berlusconi, diesem Narziss mit haarigen Problemen. Der ist bereits über 70, als die Handlung einsetzt. Ihn, den begüterten Bau- und Medienunternehmer, der nicht nur für sein Fußballteam nach Belieben Menschen kaufen kann, treibt schiere Gier. Nicht nach weiterem Reichtum, sondern nach unumschränkter Herrschaft, nach bedingungsloser Anerkennung und Folgsamkeit, nach Frauen, die seiner Generosität ausgeliefert sind. Sein einziger Widerpart im dynamischen Drehbuch, das von Sorrentino und Umberto Contarello stammt (der auch an „La grande bellezza“ mitwirkte), ist seine Gattin Veronica, Mutter von drei seiner fünf Kinder. Elena Sofia Ricci führt berührend die vielen Gesichter einer gedemütigten und zornigen Frau vor. Doch wann immer sie dem Egomanen zeigen will, was sie von ihm hält, knödelt der Zyniker Lieder von der ewigen Liebe.



Schwächen hat der formidable Film auch. Einige spannende Nebenfiguren werden aufwändig eingeführt – und verschwinden dann ohne Not und Erklärung auf halber Strecke. Etwa ein Drittel der Dialoge ist dürftig. Überdies: Wenn es um Realpolitik geht wie im Fall des verheerenden Erdbebens in Mittelitalien im Jahr 2009 verliert der Film an Biss. Und doch schlägt er grandioses optisches Kapital aus den spätrömischen Kapriolen eines Lustgreises.