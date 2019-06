Die Weserburg. (Frank Thomas Koch)

Ein ufoähnlicher Neubau am Eingang der Überseestadt, ein kleinerer Neubau in den Wallanlagen als Erweiterung der Kulturmeile – im Laufe der vergangenen Jahre gab es diverse Ideen, die als alternative Standorte für das Museum Weserburg diskutiert wurden. Aufgrund der im Vergleich zu anderen Museen eher geringen Besucherzahlen stand auch immer wieder eine Reduzierung der Ausstellungsfläche zur Diskussion. Am Ende erwiesen sich allerdings alle Pläne als nicht umsetzbar. Sei es aufgrund der Kosten, der räumlichen Möglichkeiten oder anderer Faktoren.

„Die Diskussion um den Standort ist – so glaube ich – stillschweigend erledigt“, sagte die neue Museumsdirektorin Janneke de Vries im November, als sie ihr Zukunftskonzept vorstellte. Widersprochen hat dem bisher niemand. Und auch Kulturstaatsrätin Carmen Emigholz bestätigte damals zumindest, dass das Museum „nach dem aktuellen Planungsstand“ bleibt, wo es ist. Das ist aber kein Verdienst der Politik, sondern insbesondere auch ein Verdienst von de Vries. „Die neue Direktorin hat sich für diesen Standort starkgemacht und ihre Programmatik auf ihn abgestimmt“, so Emigholz. Und auch die Direktorin selbst betonte direkt zum Antritt ihrer neuen Position, dass eine erneute Standortdebatte mit ihr „nicht einfach werden“ würde.

Noch nicht abgeschlossen sind allerdings die Verhandlungen über die zukünftige Förderung der Weserburg. Wie viele andere Kulturschaffende hofft das Museum auf mehr Geld ab 2020. Nicht nur für den alltäglichen Museumsbetrieb, sondern auch für eine umfassende Sanierung.