Geraldine Rummel, Lilli Keiper, Carla Anna Njine, Fanny Hilken, Samara Fry und Jule Denzin (von links) sind alle Isa. Auf dem Foto fehlt Josefine Kröll. (Jörg Landsberg)

Bremen. Ist verrückt eigentlich dasselbe wie bescheuert oder doch anders? Und wenn ja, wäre das schlimm? Immerhin kann Isa Schmidt die Sonne dirigieren, und das eiserne Tor der Anstalt, auf deren Rasen sie wartet, steht auch plötzlich offen. Nichts wie weg also und das Leben suchen.

Isa Schmidt ist Lesern des Jugendromans "Tschick" von Wolfgang Herrndorf ein Begriff. Sie ist das Mädchen, das die beiden Jungs auf einem Schrottplatz treffen und das sie ein Stück ihres Wegs begleitet – eine Beinahe-Liebesgeschichte inklusive. Doch Isa Schmidt muss weiter nach Prag. Sagt sie. Herrndorf hat diese Figur, die aus dem Nichts auftaucht und spurlos wieder verschwindet, zur Heldin einer "Tschick"-Fortsetzung oder eher eines Spin-Offs erkoren. Doch der schwer kranke Herrndorf wählte den Freitod, bevor das Manuskript fertig war. 2014 wurde "Bilder deiner großen Liebe" als Fragment veröffentlicht und hat jetzt seinen Weg zu den Jungen Akteuren des Theaters Bremen gefunden.

Regisseurin Christiane Renziehausen und Dramaturgin Dany Handschuh haben aus diesem Road-Trip zu Fuß und zu sich selbst (vielleicht!) eine knackige 80-minütige Fassung kondensiert und die Figur der Isa auf sieben junge Akteurinnen aufteilt. Das erweist sich als Glücksgriff, denn so schälen sich die verschiedenen Facetten der 14-jährigen Isa schnell und nachvollziehbar heraus. Isa ist, wie alle Teenager, unsicher, unzufrieden mit sich und Welt, von großer Rastlosigkeit. Doch da ist noch mehr. Herrndorf hat seine Romanfigur als Außenseiterin mit Hang zur Selbstzerstörung angelegt. Mal scheint sie final verloren, dann wieder ganz wild aufs Leben. Doch ihre Annäherungen an die Menschen, die sie unterwegs trifft, verlaufen nicht glücklich. Der Schiffer, der Lastwagenfahrer, der Schriftsteller, der taubstumme Junge, allen kann und will sie sich nicht annähern, obwohl sie es versucht. Doch: "Ich fühle mich tot, gestorben und so wohl", bilanzieren die Isas an einer Stelle.

Und so leuchtet auf der Bühne des Brauhauskellers ein Kaleidoskop der Gefühle und Stimmungen. Eine Isa tanzt wild, eine bewegt sich in kleinen Schritten. Eine Isa ist frech und laut, eine nachdenklich und leise, eine schmollt, eine erinnert sich an ihren Vater und diese Nacht mit ihm im Zelt – damals, als klar war, es gibt die dunkle Welt und die andere. Eine fantasiert sich als Romanfigur in ein abgelegenes Haus hinein: Als Frau, die auf die Rückkehr ihres Mannes aus dem Krieg wartet, lässt sie die Bilder ihrer großen Liebe an sich vorbeiziehen. Doch die Liebe ist ein ebensolches Phantom wie die Zufriedenheit.

Die sieben jungen Schauspielerinnen agieren einerseits extrem energiegeladen, meistern andererseits aber auch die teils langen Monologe mit viel Eindringlichkeit. Thorsten zum Felde hat ihnen Musik und Lieder geschrieben, durch die das Tempo jeweils automatisch anzieht und die Stimmung von düster auf hell umschwenkt. Überhaupt ist die Inszenierung stark von musikalischen Kriterien wie Rhythmus, synchronem oder chorischem Sprechen geprägt, scheinbar unkoordinierte Tanzeinlagen wechseln sich mit durchchoreografierten Momenten ab, in denen drei Isas wie eine Girlgroup agieren. Am Schluss verschwindet Isa im Bühnennebel.

Weitere Informationen

Die nächsten Termine: 25., 26., 29, 31. Mai,

2. und 3. Juni; jeweils 19 Uhr.