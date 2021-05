Zum Jahrtausendwechsel hatte Anne Applebaum sich eine Gruppe von Freunden und Bekannten auf ihr Landgut in Polen eingeladen. Journalisten waren dabei, Diplomaten aus Übersee und Europa. Anne Applebaum ist Historikerin und konservative Journalistin, unter anderem für den „Economist“. Ihr Mann Radek Sikorski war Ende der 1990er-Jahre Außenminister der rechtliberalen polnischen Regierungskoalition. Ein Party in konservativen, pro-europäischen oder auch (markt-)liberalen Kreisen also, so schreibt Applebaum im Auftaktkapitel ihres neuen Buchs. Und außerdem: „Gut zwei Jahrzehnte später würde ich die Straßenseite wechseln, um einigen der Gäste unserer damaligen Silvesterparty aus dem Weg zu gehen.“

Eine harsche Reaktion. Wie es dazu kommen konnte, das aus Freunden plötzlich politische Gegner werden konnten, darum geht es in Applebaums hellsichtiger Analyse „Die Verlockung des Autoritären“. Sie fragt sich, warum einige ihrer Bekannten, einst fest verankert im konservativen Wertekanon, plötzlich zu Protagonisten anti-demokratischer Strömungen oder Regierungen wie der von Victor Orbán in Ungarn, der PiS-Partei in Polen oder Donald Trumps in den USA werden konnten. Wie sie, obwohl mit sicheren Jobs und Privilegien ausgestattet, anfällig für Verschwörungstheorien und anti-westliche Ressentiments werden konnten, mithin für die Denk- und Verhaltungsmuster von etwas, was inzwischen als „die neue Rechte“ bekannt ist. Und nicht nur das: Wie sie zu den „clercs“, den klerikalen Chefberatern dieser Strömung werden konnten.

Das Auftaktkapitel des Buches lässt zunächst eine Anekdotensammlung erwarten, doch Applebaum schaltet schnell um. Jedes auf Logik und Ratio gebaute System sei stets durch „Ausbrüche des Irrationalen“ bedroht, schreibt sie. Sie zitiert bespieltsweise die Verhaltensökonomin Karen Stenner, die davon ausgeht, das rund ein Drittel der Bevölkerung jedes Landes sich nach autoritären Strukturen sehnt, nach Ordnung und Homogenität und für die Komplexität eine Überforderung darstellt. Das kann beispielsweise an mangelnden sozialen Bindungen liegen aber auch in der Tatsache, durch das Bekenntnis zur einer Partei oder Strömung einen Platz in der Welt zu finden - ein Gedanke, den schon Hannah Arendt spann.

Autoritäre Herrscher, die sich das zunutze machen wollen, greifen dabei auf Menschen zurück, die diese Ideologie auf allen Kanälen verbreiten können - Applebaums bildungselitäre Freunde. Applebaum bezieht sich dabei auf den französischen Journalisten Julien Benda, der das Phänomen der „geistigen Wegbereiter des Autoritarismus“ bereits 1927 beschrieb, mit Blick auf Journalisten, die glühende Rechtfertigungen für die Faschisten oder Kommunisten verfassten.

Anne Applebaum: Die Verlockung des Autoritären. Warum antidemokratische Herrschaft so populär geworden ist. A. d. Am. v. Jürgen Neubauer. Siedler, München, 210 Seiten, 22 €.