In dem Film „Der Dieb des Lichts“ (2011) gewährte der kirgisische Regisseur Aktan Arym Kubat faszinierende Einblicke in das dörfliche Leben in dem zentralasiatischen Staat. „Die Flügel der Menschen“, sein jüngstes Werk, knüpft an diese aparte Spielart der Landeskunde an. Kubat, der erneut die Hauptrolle im eigenen Film spielt, erzählt von einem abgelegenen Ort im Norden. Dort lebt, mit seinem stummen Sohn und seiner taubstummen Frau, ein 60-Jähriger, den die Bewohner halb ehrfürchtig, halb ironisch Zentaur nennen. Kubat gibt das rührend besorgte Familienoberhaupt, das früher Filmvorführer war und entsprechend nostalgisch ist, als Mann mit zwei Gesichtern. Denn nachts schwingt er sich auf die Rücken von Pferden, die ihm nicht gehören, um sie in freier Wildbahn auszusetzen. Ob sein Plan trägt, die vormals innige Verbindung von Tier und Mensch zu erneuern, führt diese intensive Charakterstudie über Land und Leute aus.

Weitere Informationen

Die Flügel der Menschen.

86 Minuten. Label: Indigo.