Herr Schmidt, ab Mitte September ist in den Museen Böttcherstraße die Paula-Modersohn-Becker-Ausstellung „Ich bin Ich. Die Selbstbildnisse“ zu sehen. Dafür die Gemälde und Zeichnungen zusammenzubekommen, war gar nicht so einfach. Warum?

Frank Schmidt: Die Nachfrage nach Paula Modersohn-Becker ist sehr groß. Ihre Bilder waren in Dänemark und Paris zu sehen; immer mehr Museen haben ein Interesse daran, sie zu zeigen. Hinzu kommen restauratorische Gründe: Einige Bilder dürfen nicht lange oder gar nicht reisen, um sie nicht zu gefährden. Ein nicht unwesentlicher Grund ist auch, dass in den vergangenen Jahren immer häufiger Künstlerinnen ausgestellt werden. Das hat Paula Modersohn-Beckers Beliebtheit sicherlich noch verstärkt.

Wenn man durch die Sammlungen großer Museen geht, sieht man Picasso, van Gogh, Cézanne, Matisse. Die Kunstgeschichte wird an Männern entlang erzählt. Das hinterlässt blinde Flecken – denn natürlich gab es immer auch viele spannende Künstlerinnen. Das hat auch unsere „Bildhauerinnen“-Ausstellung gezeigt: Die Frauen waren immer da, aber sie waren unsichtbar. Es ist nur richtig, sie zu einem Teil des Kanons zu machen. Dazu tragen Museen bei, indem sie entscheiden, was gezeigt und dadurch wahrgenommen wird.

Es findet ganz sicher ein Umdenken statt. Immer mehr Frauen haben Führungspositionen in Museen und auf dem Kunstmarkt inne, dadurch verändern sich die Perspektiven. Derzeit werden viele Künstlerinnen gezeigt. Nicht jeder findet das gut. Einige sagen: Warum nur Frauen, was ist mit den Künstlern? Ich bin aber sicher, da wird sich irgendwann ein Gleichgewicht einpendeln. Jetzt besteht eben erst mal Nachholbedarf. Letztlich geht es darum, gute Kunst zu zeigen. Wünschenswert wäre doch, dass wir nicht mehr fragen, ob ein Werk von einer Künstlerin oder von einem Künstler ist, sondern: Ist das ein gutes Werk oder nicht?

Gut, ich bin mit den Besucherzahlen zufrieden. Bildhauerei ist sicherlich immer schwieriger zu vermitteln als Malerei, trotzdem sind viele interessierte Besucher gekommen. ­Natürlich gab es auch kritische Stimmen, ­Personen, die fragen: Warum nur Bildhauerinnen?

Dass wir sie erst einmal zeigen müssen – damit wir überhaupt darüber ins Gespräch kommen können, ob uns die Arbeiten gefallen oder nicht. Es ist legitim, Kritik zu üben. Wichtig ist, dass die Künstlerinnen zu sehen sind.

Nach der Ausstellung der Selbstbildnisse werden wir uns der wichtigsten nicht mehr lebenden österreichischen Künstlerin des 20. Jahrhunderts zuwenden: Maria Lassnig. Die ist sicherlich keine Unbekannte; ihre Werke waren in der Tate zu sehen, im Stedelijk Museum in Amsterdam, in der Albertina in Wien. In Bremen wurden ihre Werke, soweit ich weiß, bislang kaum gezeigt.

Das war schon einige Rumfahrerei. Wir mussten den Leihgebern und Museen nachdrücklich vermitteln, wie wichtig dieses Projekt ist. Viele haben entgegenkommend reagiert und die Bilder herausgegeben, obwohl sie gerade erst woanders zu sehen waren. Die Idee hat sie überzeugt: Eine solche Ausstellung hat es noch nie gegeben und wird es wohl auch nie wieder geben. Am Ende haben wir 50 Selbstbildnisse zusammenbekommen. 65 gibt es. Dass das noch einmal gelingt, halte ich für sehr unwahrscheinlich.

Einige. Durch die Paula-Modersohn-Becker-Stiftung, die den Nachlass der Künstlerin verwaltet, sind wir an einen Teil der Selbstbildnis-Zeichnungen gekommen. Einige wurden nie oder ewig nicht gezeigt. Auch das allererste Ölbild von 1897 ist dabei, das aus einer Privatsammlung stammt. Das war seit 30, 40 Jahren nirgendwo zu sehen. Auch mir war es unbekannt.

Auf jeden Fall. Ich denke, Selbstbildnisse zeugen immer von dem Wunsch, sich mit der eigenen Person auseinanderzusetzen. Heute würde man ein Selfie machen; Paula Modersohn-Becker hat sich im Spiegel angesehen und gezeichnet. In beinahe jedem Jahr ist ein Selbstbildnis entstanden; bis 1906 – da gibt es eine regelrechte Explosion und es entstehen etwa 20 Bilder. Da merkt man: Sie erlebt einen Umbruch, sie will sich von ihrem Mann trennen, sich neu erfinden; sie ist entschlossen, Künstlerin zu werden, mit allen Konsequenzen. Da ist ein Bild natürlich ein Statement, eine Antwort auf die Fragen: Wer bin ich? Was will ich? Wo will ich hin?

Sicherlich. Der Umstand, dass viele Bilder erstmals zusammen gezeigt werden, eröffnet ganz neue Blickwinkel. Spannend ist etwa, dass die verschiedenen Akt-Selbstbildnisse nebeneinander zu sehen sind. In der Literatur heißt es immer – und das ist auch richtig –, das „Selbstbildnis am 6. Hochzeitstag“ sei der erste weibliche Selbstakt der Kunstgeschichte. Aber es gibt Vorläufer im eigenen Werk, die eine Entwicklung erkennen lassen. Was sie als Person betrifft, bin ich unentschlossen. Es ist ja so: Wenn man mehr weiß, stellen sich immer neue Fragen. Für mich ist sie schwer greifbar, sie entzieht sich einer eindeutigen Einordnung.

Ich denke, ja. Um 1906 und 1907 hat sie großen Rückhalt erfahren; der Architekt und Bildhauer Bernhard Hoetger, mit dem sie sich angefreundet hatte, hat sie ermuntert, weiterzumachen. Ihr Selbstbewusstsein ist in dieser Zeit, aber auch schon in den Jahren zuvor, zusehends gewachsen. Sie hat immer mehr zu ihrer ganz eigenen Bildsprache gefunden. Auch das zeigt die Ausstellung.

Zur Person

Frank Schmidt

ist Kunsthistoriker und seit Februar 2016 Direktor der Museen Böttcherstraße. Zuvor war er ­wissenschaftlicher ­Direktor der Kunsthalle Emden und Ausstellungsleiter am Kunstpalast Düsseldorf.

Zur Sache

Neue Paula-Ausstellung

Zum ersten Mal wird ein Großteil der Selbstbildnisse Paula Modersohn-Beckers in einer Schau zu sehen sein: Ab Sonntag, 15. September, zeigen die Museen Böttcherstraße unter dem Titel „Ich bin Ich - Paula Modersohn-Becker. Die Selbstbildnisse“ eine Sonderausstellung mit etwa 50 frühen und späten Gemälden und Zeichnungen. Darunter sind Werke aus Privatsammlungen, die bislang nirgendwo zu sehen waren. Wegen der Aufbauarbeiten ist das Museum vom 3. bis 14. September geschlossen.