Der Täter im neuesten Fall aus Ludwigshafen wird am Ende auch für Kommissarin Johanna Stern (Lisa Bitter, hinten) gefährlich. (Benoit Linder/SWR/ARD/dpa)

Als die Frau, die im Kiosk noch schnell ein Fläschchen Wodka kaufen wollte, erschrocken „hier liegt ja einer“ brüllt, zeigen sich die anderen beiden Männer im Laden irgendwie herzlich wenig beeindruckt. Dabei liegt da tatsächlich einer. Kiosk-Betreiber Sandro Esposito, tot hinterm Tresen. Erschlagen vermutlich mit einem Baseballschläger. In seinem Rachen stecken - wie sich bei der Autopsie herausstellt - zudem einige Geldmünzen.

Die beiden Ludwigshafener Kommissarinnen Lena Odenthal (Ulrike Folkerts) und Johanna Stern (Lisa Bitter) haben auch schnell einen Verdächtigen: Jannik Berg (Pit Bukowski) torkelte nur wenige Stunden nach der Tat betrunken mit einem Baseballschläger in einem nahe gelegenen Irish Pub herum. Zudem scheinen er und Kiosk-Betreiber Esposito ein kleines Drogengeschäft am Laufen gehabt zu haben. Doch auch der ehemalige Kioskbesitzer Murat Korkmaz (Özgür Karadeniz) hat etwas zu verheimlichen. Ebenso benimmt sich der Zeuge Anton Maler (Christopher Schärf) bei der Befragung und auch danach alles andere als normal - nämlich so übertrieben höflich und charmant, dass er sich direkt als nächster Bachelor-Kandidat bei RTL bewerben könnte. Dass hinter dieser blankpolierten Fassade aus Lügen in Wirklichkeit ein Mann steckt, der es im Leben nicht besonders weit gebracht hat, durchschauen die Kommissarinnen jedoch schnell.

Martin Eigler (Buch und Regie) gelingt es im neuen „Tatort“ aus Ludwigshafen mit dem Titel „Der böse König“ (Sonntag, 20.15, ARD), den Spannungsbogen bis zum Schluss aufrecht zu erhalten, obwohl der Verlauf der Handlung relativ früh vorhersehbar ist. Mehr als um die Frage nach dem wer geht es hier also um die Frage nach dem warum. Die beiden Kommissarinnen tauchen tiefer in die menschliche Psychologie ein, als ihnen lieb ist und bekommen es mit einem Narzissten zu tun, der seinesgleichen sucht. Am Ende bringt das vor allem Johanna Stern in Gefahr.