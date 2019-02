Eine Narbe an der rechten Hand kann die Tür zur wahren, einsamen Persönlichkeit eines Menschen sein. Diesem Prinzip folgend erkundet Han Kang die Abgründe ihrer Figuren in ihrem neuen Roman „Deine kalten Hände“, der am Freitag in deutscher Übersetzung erscheint. Die südkoreanische Autorin des internationalen Bestsellers „Die Vegetarierin“ und von „Menschenwerk“ erzählt darin die Geschichte des zurückgezogen lebenden Bildhauers Jang Unhyong. Seit zwei Jahren ist er verschwunden. Seine Schwester findet in seinem Atelier voller Gipsabdrücke von Körpern lediglich sein Tagebuch. Darin versucht der Künstler die Frage zu beantworten, warum er seit Jahren Abdrücke von Körpern anfertigt. Er erzählt die Geschichten vieler mysteriöser Körperteile, darunter die des maskenhaften Gesichts seiner Mutter und der verstümmelten Hand des Onkels, die dieser bis zu seinem Tod geschickt vor Blicken verbarg. Um die besondere Physis zu studieren, beginnt der menschenscheue Künstler während seines Studiums schließlich Abdrücke von Unbekannten zu nehmen. Besonders fasziniert ihn sein neues Modell: das stark übergewichtige Mädchen „L.“. Doch ihr Körper birgt ein düsteres Geheimnis.

Kang wählt in ihrem Roman die Perspektive eines nahezu psychopathischen Ich-Erzählers, der sich selbst als Außerirdischer bezeichnet. Seine Modelle betrachtet er mit kalter Neugier. Ihr Streben nach Schönheit, Anerkennung und Dazugehörigkeit kann er nicht nachvollziehen. Für die ungewöhnlichen Gedanken dieses Erzählers findet Kang eine beeindruckende, einfache Sprache. „Deine kalten Hände“ ist eine faszinierende, sogartige Suche nach Echtheit.

Han Kang: Deine kalten Hände. A. d. Kor. v. Kyong-Hae Flügel. Aufbau, Berlin. 312 Seiten, 22 €.