Dem Erhalt und der Pflege des deutschen Filmerbes verschreibt sich seit dem Jahr 1966 die Friedrich-Wilhelm-Murnau-Stiftung. Zu den unter ihrer Ägide digital gepimpten Werken, die im Idealfall dem Vergessen entrissen werden sollen, zählt auch das Leinwanddebüt des österreichischen Sängers und Schauspielers Freddy Quinn: Der von Hans Quest in Szene gesetzte Schlagerfilm "Die große Chance" (1957) entwirft ein soziologisch erstaunlich differenziertes Bild der bundesdeutschen Nachkriegsgesellschaft zwischen erstarrter Elterngeneration und aufmüpfiger Jugend. Witzig ist der Film, der in der Heidelberger Jazzszene angesiedelt ist, obendrein. Das liegt nicht zuletzt an dem charismatischen Hauptdarsteller Walter Giller.

Die große Chance. 94 Minuten.

Label: Concorde Video Medien.