Auch und gerade vom Erfolg verwöhnte Krimiserienschriftsteller brauchen Abwechslung. Der australische Bestsellerautor Michael Robotham, üblicherweise mit Missionen für sein eingespieltes Ermittlerduo Vincent Ruiz und Joe O'Loughlin befasst, gönnt seinen Protagonisten eine Pause. „Die Rivalin“, sein jüngster Thriller, konzentriert sich komplett auf zwei weibliche Hauptfiguren, deren Erleben und innere Monologe einander über die gesamte Strecke des Buches abwechseln, auf dessen Cover ein unheimlich anmutender Kinderwagen prangt. Da ist Meghan, Mutter eines Mädchens und eines Jungen, die ein drittes Kind erwartet, von dessen Ankunft ihr Mann, ein bekannter TV-Sportreporter, nur bedingt begeistert ist. Und da ist Agatha, eine kinderlose Frau Ende 30 mit dringlichem Nachwuchswunsch – und mit mehr düsteren Geheimnissen, als die Londoner Polizei erlauben dürfte.

Robothams Gabe, dem Plot die Abgründe seiner Figuren dosiert einzuspeisen, trägt ebenso zur Spannung bei wie die dezente Steigerung des Schreckens in dem gut aufgebauten Buch. Dabei gewinnt die an Volten reiche Handlung auch dadurch, dass nicht nur Agatha psychisch labil ist, sondern auch Meghans vermeintliche Musterfamilie instabiler ist als gedacht. Sukzessiv entrollt der Autor moralisch bedenkliche Vorgeschichten der Figuren.

Bei der Lektüre kann es einem passieren, dass man sich den Urheber der Moritat vorstellt: mit einem maliziösen Lächeln ob all der gequälten Seelen, die er in seinem dicht gewobenen Erzählnetz festgesetzt hat. Denn in Rotbothams sozialkritischen Romanen leiden Menschen aus gehobenen Kreisen zuverlässig an den Folgen von Distinktionssucht und Hybris.