Elton John bei einem Konzert in Österreich (Archivbild). (dpa)

Zack. Der erste Griff in die Tasten des auf Hochglanz polierten Yamaha-Flügels. Zack. Bilderblitze auf der Videowand. Zack. Der nächste beherzte Griff in die Tasten. Zack. Bunte Bilder flackern auf. Zack. Zack. Das Tempo steigert sich. Zack. Zack. Zack. Zack. Immer schneller, bis die Bühne hell erleuchtet ist. Keinen anderen oder spektakuläreren Auftritt benötigt Elton John am Donnerstagabend in der ÖVB-Arena. Der 72-Jährige hat sich fast schon gemütlich niedergelassen. Der schwarze Frack mit goldenen Bordüren sitzt an den Schulter und Oberarmen knackig und spannt ordentlich über dem Bauch. Das Doppelkinn legt sich auf den Kragen des weißen Rüschenhemds. Nein, nein, eine flotte Sohle legt Elton John nicht mehr auf den Lackboden der Halle. Von akrobatischen Hüpfern auf den Flügel ganz zu schweigen. Die hohen Plateauschuhe lässt der Herr seit Jahren auch lieber im Schrank. Wenn er die Bühne auf und abgeht, dann erinnert das eher an ein Wandeln. Und seine Kugel schiebt er wie ein Buddha vor sich her. Sieht schon amüsant aus.

Elton John gefällt’s. Hinter seiner monströsen gelben Brille mit Glitzersternchen sehen die 8500 Fans leuchtende Augen, ein Lächeln. Dieser Mann strahlt Selbstzufriedenheit aus, wenn er dasteht, die Arme zum Jubel hochreißt und sich einfach freut, dass er in seinem Alter noch immer die Hallen füllt. Und in diese Pose wirft er sich des öfteren. Aber, hey, ist doch in Ordnung. Ab jetzt ist Genießen und der Blick auf das Lebenswerk angesagt.

Den Paradiesvogel braucht es nicht mehr. Das Exzentrische liefern auf seiner Abschiedstournee die Bilder im Hintergrund. Da gibt es eine Menge zu sehen: psychedelische Werke, Comics, eigens gedrehte Cartoons mit dem Musiker und Sänger als Hauptdarsteller, kleine Filme passend zu den Inhalten der Lieder und animierte, schrille Fotoabfolgen im Andy-Warhol-Stil. Teilweise wähnt sich der Zuschauer in einem knallbunten High-School-Musical.

So frisch, so heutig

Aber was sind schon die schrillen Dinge drumherum gegen diesen kolossalen Sound und die Band, die wie eine eingeschworene Gemeinde funktioniert und deshalb mächtig Druck macht. Dazu natürlich die Stimme von Elton John, die - wenn auch rauer, kratziger und tiefer - noch immer Wucht und Volumen besitzt. Dieses Gemisch trägt dazu bei, dass die Lieder, die teilweise locker 20, 30, 40 Jahre auf dem Buckel haben, so frisch, so heutig daherkommen.

Zu „The Bitch Is Back“ zeigt ein Filmchen Dragqueens, die - hach, wie passend - einen Zickenkrieg par excellence aufführen. Wirklich köstlich. Zu „Rocket Man“ fühlt sich der Zuschauer fast schwerelos dahin schwebend in dieser Weite des Alls, die die Videowand, die wimmernden Bässe und der nicht mehr ganz so klare Falsett des kleinen Mannes hinter der Klaviatur vermittelt. „I Guess That’s Why They Call It The Blues“, „Tiny Dancer“, „Sorry Seems To be The Hardest Word“, „Levon“, „Daniel“, „Sad Songs“ - Elton John, die Hitmaschine knallt ein Lied nach dem anderen heraus. Es geht Schlag auf Schlag. Er zieht durch. Eine Pause benötigt er nicht. Außer, um sich zwei Mal umzuziehen. Nur ein Glitzeroutfit - das ist dann auch mit 72 doch zu wenig. Wo kämen wir denn da hin!

Am allerschönsten, weil vielleicht auch so herrlich traurig und hintersinnig, gelingt die Sequenz zu „Candle In The Wind“. Zugegeben, dieser Schmachtfetzen ist soooo oft heruntergenudelt worden. Aber mit den Bildern von Marilyn Monroe, für die Elton John dieses Lied geschrieben hat, erhält es viel mehr Emotionen, viel mehr Nachdruck. Da ist die berühmteste Blondine des Showbiz zu sehen, die dem Publikum eine Kusshand zuwirft, die mit den Augen flirtet und blinzelt, die sich auf dem Bett räkelt, sodass ihr fast die Brüste aus dem Oberteil hüpfen. Einerseits. Andererseits zeigt der Kurzfilm die verheulten Augen, das zerlaufene Make-up, die Einsamkeit der Künstlerin, die immer nur als dümmliche Nudel abgestempelt und auf ihren Sexappeal reduziert wurde. Perfekt fügen sich in diese Bilder die schmachtende Stimme des Sänger und die behutsamen Klavierklänge ein. Mucksmäuschenstill verfolgen die Fans diese Minuten, manch einer sogar mit einer Träne im Auge. Oh doch, Elton John kann es noch, wickelt das Publikum mit seinen Taktfolgen um den Finger.

Zu diesen ganz leisen, anrührenden Momenten gesellen sich die ausgelassenen. Dann verwandelt sich die ÖVB-Arena zur Großraumdisco. „I’m Still Standing“ und „Saturday Night’s Alright For Fighting“ sorgen etwa für Ausgelassenheit. Oder man muss nur „La-Lala-Lala-Laa“ anstimmen und fast jeder weiß, welches Lied gemeint ist. Genau! Spätestens zum „Crocodile Rock“ rasten alle aus. Obwohl im Saal nur Bestuhlung vorgesehen ist, sind nun längst einige an den Bühnenrand gestürmt, um ihrem Idol ganz nah zu sein. Und es sind beileibe nicht nur Ältere. Da Elton John ein gern gespielter Interpret bei Radiostationen ist, findet sich auch die Tochter neben ihrer Mutter wieder.

Die Musik dieses Mannes funktioniert über Generationen hinweg. Jetzt soll doch tatsächlich Schluss sein. Unglaublich. Aber davor gibt er noch zwei Zugaben. Schön austariert. Eine Ballade: „Your Song“. Ein rockiges Stück: die Hommage an das „Wizard of Oz“-Musical „Goodbye Yellow Brick Road“. Dann fährt der Künstler, gerade so wie es sich für einen Sir gehört, im Aufzug nach oben und verschwindet hinter der Videowand.

Das soll es also gewesen sein? So schnell vergehen zweidreiviertel (!) Stunden. Und dabei hat er so viele bekannte Titel gar nicht gesungen. Was ist mit „Nikita“? Was mit „Sacrifice“? Oder „Blue Eyes“? Oder „Don’t Go Breaking My Heart“, „Circle Of Life“, „Can You Feel The Love Tonight“? Elton John hätte die ganze Nacht durchmachen können. Das Publikum wäre bereit dazu gewesen. Wenn er seine Abschiedstournee so definiert wie manch anderer, könnte es ein nächstes Mal geben. Hoffentlich.​