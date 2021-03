Sabine Brenner steht vor den Trümmern ihrer Existenz im neuen "Polizeiruf" aus Rostock. (Christine Schroeder)

Rio Reiser singt „Halt Dich an deiner Liebe fest“, und das neue Traumpaar des Sonntagabendkrimis, Katrin König (Anne Kim Sarnau) und Sascha Bukow (Charly Hübner), lächelt verlegen-selig dazu. Sabine Brenner (Luise Heyer) allerdings kann sich an nichts mehr festhalten. Die ehemalige Facharbeiterin jobbt in der Kantine der Arunia-Werft, einst der Stolz Rostocks, nun das neueste Fresschen für den Kapitalmarkt. Die Stadtwerke sperren den Strom für die winzige Wohnung in der Hochhaussiedlung, ein halber Bagel mit Zuckerguss ist das Frühstück für ihren Sohn Jonas, der mit kaputten Turnschuhen zur Schule geht. So viel Hoffnungslosigkeit kann lähmen – oder irgendwann in Wut umschlagen.

„Sabine“ heißt die aktuelle Folge des „Polizeirufs 110“ (ARD, Sonntag, 20.15 Uhr), die sich Zeit lässt, ein Krimi zu werden. Florian Oeller (Buch) und Stefan Schaller (Regie) entwerfen in der ersten halben Stunde nicht nur ein trostloses Bild von Rostock in bleigrauen Farben, sondern auch ein erschütterndes Psychogramm ihrer Hauptfigur. Luise Heyer spielt eine Frau, die verstummt ist angesichts der vielen Rückschläge und Demütigungen, des ständigen Übersehen-Werdens. Handgriffe und Wege erledigt sie mechanisch, ihr Gesicht ist gezeichnet von einer unendlichen Müdigkeit. Und dann erschießt sie auf einmal ihren Nachbarn, der seine Frau seit Langem misshandelt. Danach sieht man Sabine zum ersten Mal lächeln. Es wird nicht ihr letzter Mord sein und nicht das letzte Lächeln auf ihrem Gesicht.

Das Ermittler-Gespann König und Bukow hat sich endlich auch privat gefunden und eigentlich doch noch nicht so ganz. Gleichzeitig tappen die beiden nach dem ersten Mord einige Zeit im Dunkeln – weil auch ihnen Sabine nicht weiter auffällt. Das ist stark gemacht, intensiv gespielt und packend bis zum Schluss. Für Sabine wird es keinen Ausweg geben, das hier ist Rostock und nicht Hollywood.