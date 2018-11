Filmstill aus Rosa Barbas Arbeit "From Source to Poem" (2016). (Rosa Barba, VG Bild-Kunst, Bonn 2018)

Das Objekt erinnert an einen Moment, der viele Kinder der 80er-Jahre verzweifeln ließ: Bandsalat im Kassettenrekorder. In der Kunsthalle ist es allerdings kein braunes Magnetband, sondern ein per Hand beschrifteter und belichteter 16-Millimeter-Filmstreifen, der sich mithilfe eines Motors in einem Glaskasten unkontrollierbar hin und her schlängelt, immer wieder neue, unvorhersehbare Bilder zeichnet und vermutlich nie mehr irgendwo abgespielt werden kann. „Only Revolutions (...that get accomplished...)“ heißt dieses kleine Werk der in Berlin lebenden Künstlerin Rosa Barba, das Teil der aktuellen Ausstellung „Geschichte als Skulptur“ ist und danach im Besitz der Kunsthalle bleibt.

Räume öffnen und Unvorhersehbares geschehen lassen. Das ist ein Ziel der international renommierten Künstlerin Rosa Barba. Ihre Arbeiten waren in der Vergangenheit unter anderem auf der 32. Biennale in Sao Paulo und der Biennale in Venedig zu sehen, sie hatte Einzelausstellungen unter anderem im Museo Reina Sofia in Madrid und der Wiener Secession (2017), in der Schirn Kunsthalle in Frankfurt (2016) oder dem Londoner Tate Modern (2010). Aktuell ist sie außerdem mit einer Ausstellung im Remai Modern in Saskatoon in Kanada vertreten. Außerdem lehrt sie als Professorin für Freie Kunst an der Hochschule für Künste Bremen (HfK).

Im Mittelpunkt von Rosa Barbas Schaffen steht ihr Interesse an der Beziehung zwischen Film, Raum und dem Betrachter; ihr Umgang mit Film ist skulptural. Filmische Elemente werden von ihr so dekonstruiert, dass kinetische Objekte und Installationen im Raum entstehen. Und jede neue Präsentation ihrer Arbeiten ist auch für die Künstlerin selbst ein spannender Moment. „Jeder neue Ausstellungsort wirft neue Perspektiven auf die Werke“, so Rosa Barba. Teils schwer einzuordnende Soundelemente fungieren dabei neben den filmischen Elementen als wichtiger Bestandteil der Arbeiten, wodurch ein interessanter Mix aus experimenteller Dokumentation und fiktiver Erzählung entsteht.

In der raumausfüllenden Arbeit „From Source to Poem“ (2016) spielt die Künstlerin mit dem Thema der Konservierung kultureller und historischer Erzeugnisse und ihrer Digitalisierung für die Zukunft. Auf einer riesigen Projektionsfläche laufen Aufnahmen aus dem National Audio-Visual Conservation Center of the Library of Congress in Virginia, dem größten Medienarchiv der Welt sowie von einem riesigen Solarkraftwerk in der kalifornischen Mojave-Wüste. Kulturelle trifft auf industrielle Produktion. Die Künstlerin nutzt Klangmaterial aus dem Archiv, das für den Betrachter unverständlich im Hintergrund abgespielt wird. Hinzu kommt das laute Rattern eines riesigen Filmprojektors und einer großen, horizontal ausgerichteten Filmspule. „Wissen als Rauschen“, wie es die Künstlerin selbst bezeichnet. „Der Betrachter wird selbst zum Editor des Films, der die Informationen nach und nach zusammensetzen muss.“

Ein Blickfang ist das Werk „Sea Sick Passenger“, das auf den ersten Blick wie eine riesige Bodenprojektion wirkt, die an eine Buchseite auf einem E-Reader erinnert. Es handelt sich allerdings um eine quadratische Fläche aus Filz, die die gewohnten Laufwege des Ausstellungsraums blockiert und den Besucher zwingt, um das Werk herumzugehen und es aus unterschiedlichsten Perspektiven zu betrachten. Nur so kann der ausgeschnittene Text auf dem Teppich gelesen werden.

Als Rebellion gegen die zunehmende Ökonomisierung der zeitgenössischen Sprache können die zwei erst in diesem Jahr entstandenen Drucke „Language Infinity Sphere“ verstanden werden. Hierbei hat die Künstlerin eine schwere, mit Druckbuchstaben besetzte Kugel über Leinwände gerollt, bis sie nicht mehr konnte. Die Buchstaben stammen aus einer italienischen Druckerei, die nach 40 Jahren geschlossen wurde.

Es ist eine Ausstellung, die zum Verweilen einlädt. Anders kann man die Arbeiten in ihre Gänze auch gar nicht erfassen. Allein die zwei digitalisierten Filmarbeiten „The Empirical Effect“ und „Somnium“ (2010) haben eine Laufzeit von jeweils rund 20 Minuten.

Geschichte als Skulptur: 10. November 2018 bis 10. Februar 2019. Kunsthalle Bremen, Am Wall 207. Täglich (außer montags) 10 bis 18 Uhr, dienstags bis 21 Uhr.