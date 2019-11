Zerstrittene Konzertbesucher: Lara (Corinna Harfouch) und ihr Ex-Mann Paul (Rainer Bock). (Frederic Bartier)

Bremen. Wem Michael Hanekes „Die Klavierspielerin“ (2001) und Chris Kraus‘ „Vier Minuten“ (2006) gefallen haben, dem dürfte auch „Lara“ zusagen. Weil diese Dramen allesamt die zeitlose Wahrheit eines Karl-Valentin-Bonmots belegen, dem zufolge Kunst schön ist, aber viel Arbeit macht. Zumal dann, wenn es sich um ästhetisch bemäntelte Drill-Disziplinen wie Eistanz oder Kunstturnen, Geigen- oder Klavierspiel handelt. In der Perspektive der letztgenannten Sparte bietet sich ein Vergleich jener beiden verhärmten Protagonistinnen an, die in „Lara“ und in besagtem Haneke-Film den Ton angeben, der nach einem kruden Künstlerroman von Elfriede Jelinek aus dem Jahr 1983 entstanden ist.

Selten offenbarte sich dem Betrachter derart eingängig, dass die Schauspielerin Corinna Harfouch (65) die deutsche Antwort auf die französische Aktrice Isabelle Huppert (66) ist. Allein die optische Nähe der Frauen, die Härte gegen sich selbst ausüben, ja in den Exzess treiben, gerät in diesen Filmen frappierend: Abweisend muten sie in ihren meist hochgeschlossenen Mänteln an, harsch und brüsk sind sie überdies in ihrer Mimik und Rhetorik, die jenseits weniger Ausnahmen Empathie und soziale Wärme allenfalls behaupten.

Fremd im eigenen Leben

Gleichsam fremd im eigenen Leben wirken sie – und so heillos verloren, dass sich die Frage nach künftigen Zielen ebenso erübrigen dürfte wie jene nach einem Plan B. Nach dem Lebensglück sowieso. Wer einmal existenziell gestrauchelt ist, bekommt danach nicht mehr zwingend ein Bein mehr auf den Boden.

Immerhin aber eine Hand ans Klavier. Erst im Finale des 98-minütigen Films rührt Lara Jenkins (Harfouch), die Titelheldin dieses spröden wie eindringlichen Films von Jan-Ole Gerster, an jene schwarzen und weißen Tasten, die ihr einst eine Welt bedeutet haben müssen. Zuvor ist sie nahezu unablässig damit befasst, sich um einen weiteren Klavierspieler zu kümmern, der von der Zuwendung jedoch nichts wissen will: um Viktor, ihren Sohn, einen begabten Pianisten, den beim Einsetzen der Handlung nur wenige Stunden von einem Auftritt in der Deutschen Oper Berlin trennen, bei dem er – zum ersten Mal überhaupt – auch eigene Kompositionen vorstellen will. Ihn verkörpert schlüssig Tom Schilling, der in jenem Film die Hauptrolle spielte, der Regisseur Jan-Ole Gerster vor sieben Jahren den Durchbruch brachte: „Oh Boy“, die in Schwarz-weiß-Tönen gehaltene, von Jazzmusik umflorte Berlin-Odyssee eines jungen Flaneurs, die an einem einzigen Tag spielt.

Wie auch Jan-Ole Gersters jüngste Besichtigung eines beschädigten Lebens: Ausgerechnet an Laras Geburtstag trägt sich die planvoll dürre Handlung zu, die vor dem abendlichen Konzert in kaum mehr besteht als einer unaufhörlichen Bewegung Laras durch die Stadt. Ihr manisch anmutendes Programm sieht vor, die noch nicht verkauften Konzertkarten zu erstehen, um sie an Paare, Passanten, Zufallsbekanntschaften abzugeben.

Ein Akt der Liebe oder der Fürsorge, eine Geste der Entschuldigung oder der Verzweiflung? Das wird selbst dann noch nicht klar, wenn zur Hälfte des Films erstmals Filius Viktor jenseits der Konzertankündigungsplakate im Bilde ist, der gleichwohl von Anfang an die zentrale Referenzgröße ist, an der sich der alles bemisst. „Sanfter Druck“, wird er später in einer euphemistischen Aufwallung sagen, sei das Mittel gewesen, mit der ihn seine Mutter zum Virtuosen geformt habe. In diesem nicht weiter ausgeführten Begriff klingt alles mit und nach, was im Film zwischen Mutter und Sohn notwendig unausgesprochen bleibt, bleiben muss. Denn die Verwerfungen sind bereits passiert. Unwiderruflich. Jan-Ole Gerster und sein großartiger Kameramann Frank Griebe, der unter anderem die Filme von Tom Tykwer begleitet hat, inspizieren nur noch die Scherben und die Asche.

Das Drehbuch des Slowenen Blaž Kutin hält etliche lakonische Dialoge bereit, die indes auf Dauer dezent deprimierend wirken. Brechungen, die Figuren und Zuschauer entlasten könnten, hält das fast humorfreie Drama kaum bereit. Für die wenigen Wellness-Momente sorgen die Kompositionen von Arash Safaian; eingespielt hat sie die Pianistin Alice Sara Ott. Laras Part gegen Ende des Films gestaltet sie gerade so, wie Corinna Harfouch ihre desolate Rolle angelegt hat: ohne Hoffnung, ohne Verzweiflung.

"Lara“ läuft in der Schauburg.