Literatur im Wohnzimmer: Die Bremerin Bettina Schütte lädt zum ersten Bremer Salon in ihre Wohnung in Bremen-Horn. (Frank Thomas Koch)

Da, wo jetzt noch die Stereoanlage steht, könnte er sitzen. Bettina Schütte steht in ihrem Wohnzimmer – Holzfußboden, weiße Wände, antike Kommode, Ikea-Sofa – und zeigt auf die Nische zwischen Couch und Esstisch. Hier, in ihrer Eigentumswohnung in Bremen-Horn, keine 100 Meter vom Rhododendronpark entfernt, wird Schütte in wenigen Tagen den Schriftsteller Ulrich Woelk empfangen. Noch ist sie unsicher, wo er Platz nehmen könnte. Vielleicht doch besser auf dem Sofa? Auf einem der Esszimmerstühle? „Immerhin“, sagt Schütte, „muss er von überall gut zu sehen sein.“

Schütte, 59 Jahre alt, kurzes graues Haar, sonnengebräunter Teint, ist die erste Bremer Gastgeberin der deutschlandweit erfolgreichen Reihe „Salonfestival“. Das Konzept: Privatpersonen laden Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens zu sich nach Hause ein, Interessierte können online Tickets kaufen. In Hamburg hat „Zeit“-Chefredakteur Giovanni di Lorenzo der Seele Italiens nachgespürt, die Literaturkritikerin Iris Radisch über das Glück des Lesens nachgedacht; in Berlin diskutierte Linkenfraktionschefin Sahra Wagenknecht mit einem Wirtschaftsredakteur der „Süddeutschen Zeitung“ über Wohnungsnot und Altersarmut, in Hannover las Mechthild Großmann – bekannt als kettenrauchende Staatsanwältin des Münster-„Tatorts“ – aus Alan Bennetts „Ein Kracker unterm Kanapee“. Knapp 800 Veranstaltungen gab es bislang, unter den prominenten Gästen sind Literaten, Politiker und Wissenschaftler.

40-50 Plätze, mehr nicht

Während es für Bremen der erste Salon ist, ist es für Schütte bereits der vierte. Die gebürtige Bremerin ist Kommunikationsberaterin, lebt abwechselnd in Horn und im südafrikanischen Kapstadt. Schon dort hat sie zu drei Veranstaltungen geladen, zwei Konzerten und einer Lesung. Auch in Deutschland war sie schon bei einigen Events zu Gast – und jedes Mal begeistert. Das Besondere, sagt Schütte, sei der intime Rahmen. Denn klar ist: Wohnzimmer sind keine Mehrzweckhallen; wenn es voll ist, ist es voll.

Für den Abend bei ihr, sagt Schütte, würden nur etwa 30 Tickets verkauft, weniger seien es selten, manchmal etwas mehr, in der Regel 40 bis 50. Vorgaben gibt es nicht; die Zahl der Besucher, Promi, Programm – alles richtet sich nach dem Gastgeber. Schütte gefällt genau das: dass die Veranstaltungen zwar öffentlich sind, aber eher den Charakter privater Treffen haben, „ein bisschen, als würde man Freunde einladen; man rückt zusammen, redet, trinkt ein Glas Wein“. Allein der Ort, das eigene Zuhause, sorge für eine gemütliche, ungezwungene Atmosphäre, die überschaubare Besucherzahl mache es möglich, ins Gespräch zu kommen. „Und praktischerweise“, sagt Schütte, „finden ja Menschen zusammen, die mindestens ein sehr ähnliches Interesse haben.“

Gleichzeitig biete sich die Chance, spannende Persönlichkeiten einmal ganz anders kennenzulernen, ihnen Fragen zu stellen, relevante Themen zu diskutieren. „Viele dieser Menschen“, sagt Schütte, „kennt man nur aus dem Fernsehen – und dann sitzen sie plötzlich vor einem auf dem Sofa.“

Doch Schütte geht es nicht nur um kurzweilige Unterhaltung. Sie glaubt an die Macht der Begegnung. „Meist“, sagt Schütte, „sind es ja Menschen, die irgendetwas in einem auslösen.“ Die Klimaaktivistin Greta Thunberg zum Beispiel. „Was Greta anspricht, das war schon vorher in der Welt – aber erst sie hat es geschafft, zu ihren Zuhörern durchzudringen.“ Schütte ist sicher, dass auch die Salonabende Gelegenheiten bieten werden, gemeinsam ins Nachdenken zu geraten und nach zwei, drei Stunden bereichert nach Hause zu fahren.

Die Idee: die Salonkultur wiederzubeleben

Schütte geht in den hinteren Teil des Wohnzimmers, einen kleineren Raum mit Ledercouch und Bücherwand. Auf dem unteren Regalbrett liegt Ulrich Woelks neues Buch „Der Sommer meiner Mutter“, aus dem er am kommenden Donnerstag lesen wird. Es handelt von einem Jungen, der im Sommer 1969 der Mondlandung entgegenfiebert. Ein Thema, das den 58-Jährigen sicher nicht zufällig interessierte: Bevor Woelk sich ganz der Literatur verschrieb, arbeitete er viele Jahre als Astrophysiker. Wie Schütte auf Woelk kam? „Ich kenne seine Frau“, sagt sie, „also habe ich ihn einfach gefragt. Und er hat gesagt: Klar, ich mach mit!“

Hervorgegangen ist das „Salonfestival“-Format aus einer privaten Initiative, der erste Salon fand 2014 in Köln statt. Inzwischen sind deutschlandweit mehr als 35 Frauen Teil des Festivalteams. Ihre Idee: die in Vergessenheit geratene Salonkultur wiederbeleben. Schon im 18. Jahrhundert trafen sich Bürgertum und Adel zum intellektuellen, literarischen und politischen Austausch, im Zentrum stand die Kunst des gepflegten Gesprächs. Viel später, in Zeiten totalitärer Diktaturen, wurden Wohnzimmergespräche für Intellektuelle zur einzigen Möglichkeit zum freien Gedankenaustausch.

Trotz Meinungsfreiheit scheint dieses Bedürfnis heute wieder da zu sein; in den vergangenen zehn Jahren haben sich in vielen deutschen Städten salonartige Events formiert, viele allerdings unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Das „Salonfestival“ will diese Lücke schließen – und das scheint anzukommen. Die meisten der Veranstaltungen sind schnell ausverkauft, einige werden wegen der großen Nachfrage bereits wiederholt.

Ob das Format auch bei den Bremern ankommen wird? Bettina Schütte ist zuversichtlich. Zwei weitere Salons bis Jahresende, das würde sie sich wünschen. Sie sagt: „Ich hoffe, der Abend bei mir ist nur der Anfang.“

Zur Sache

Wie man mitmachen kann – als Gast oder Gastgeber

Wer einen Salon besuchen möchte, findet auf der Internetseite www.salonfestival.de ein Verzeichnis aller anstehenden Veranstaltungen. Auch Tickets lassen sich dort unkompliziert buchen. Um die Privatsphäre des Gastgebers zu schützen, wird die genaue Adresse erst nach Buchung des Tickets herausgegeben. Wer in seinen Räumen in Bremen und Umgebung selbst einen Salon ausrichten möchte, kann sich direkt an Bettina Schütte wenden. Generell gilt: Jeder kann Gastgeber werden. Ein Teil des Honorars des Abendgastes muss allerdings selbst übernommen werden; auch Getränke und Snacks werden vom Gastgeber gestellt. Auf eine öffentliche Förderung wird bewusst verzichtet.

Weitere Informationen

