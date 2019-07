Buchveröffentlichung mit crossmedialen Folgen: Hobbit Frodo (Elijah Wood) in Peter Jackson Kinofilm "Der Herr der Ringe – Die Gefährten" (2001). (Enterpress_Nlc)

Bremen. John Ronald Reuel Tolkien (1892-1973) bereitete der Ruhm, der ihn schon zu Lebzeiten ereilte, großes Unbehagen. „Beklagenswerter Kult, lamentierte er. „Zu Lebzeiten schon eine Kultfigur zu sein, ist keineswegs angenehm“, barmte er. Noch als der im Literaturbetrieb längst gefeierte Philologe kurz vor seinem Tod an neuen Versionen altnordischer Legenden arbeitete, sprach er, der tief gläubige Katholik, fast demütig von einem womöglich unzureichenden „Versuch, Gesänge der Edda zu ordnen“. Die große Bescheidenheit dieses merkwürdig altmodischen und zurückhaltenden Gelehrten und Dichters, der mit seinen früh erworbenen Meriten nie umzugehen lernte, zeigte sich jüngst auch in einem ihm zugeeigneten Biopic: In Dome Karukoskis Kinofilm „Tolkien“ – mit Nicholas Hoult in der Titelrolle – ist der Schöpfer eines beispiellosen popkulturellen Universums als biederer, ja verklemmt wirkender Krawatten- und Tweedträger zu besichtigen. Tollkühnheit? Fehlanzeige!

2019 jährt sich das Erscheinen der deutschsprachigen Ausgabe seines in mancherlei Hinsicht überwältigenden Hauptwerks, „Der Herr der Ringe“, zum 50. Mal. J.R.R. Tolkiens hiesiger Verlag Klett-Cotta zelebriert das Jubiläum mit der Publikation eines editionsgeschichtlich wertvollen Prachtbandes namens „Reise durch Mittelerde“, der „Illustrationen von Beutelsend bis Mordor“ versammelt (Ende Oktober im Handel) – sowie mit der für den 24. August angekündigten Veröffentlichung einer dreibändigen gebundenen Ausgabe in klassischer Ausstattung samt Schuber. Der längliche Text erscheint in der bewährten Übertragung durch Margaret Carroux (1912-1991), die als Margaret Bister in Berlin geboren wurde.

Tolkien, der das Deutsche zwar leidlich beherrschte, aber vor allem in etymologischen Belangen glänzte, hatte die vormalige Englisch- und Französischstudentin, gelernte Fremdsprachenkorrespondentin und spätere Wörterbuch-Pionierin selbst ausgewählt. Während die als langmütig und ausdauernd geltende Carroux ihre oftmals kleinstteilige Arbeit verrichtete, korrespondierte er mit ihr über filigrane philologische Fragen. So kam es beispielsweise, dass aus den „elves“ im Originaltext ein Neologismus namens Elben statt des naheliegenden Begriffs Elfen wurde. 1967, zwei Jahre vor der Auslieferung der Trilogie in deutscher Sprache, besuchte Carroux den Autor in Oxford. Man verstand sich hervorragend; schließlich trieben sich beide Wortwarte exzessiv in Parallelwelten herum, in denen es vor merkwürdigen Wesen, Fähigkeiten und Verstrickungen nur so wimmelte.

Dass „Der Herr der Ringe“, der bereits ein Vierteljahrhundert früher – am 29. Juli 1954 – in den britischen Buchhandel gekommen war, Ende der 1960er-Jahre überhaupt den Weg auf den deutschen Buchmarkt fand, verdankte sich einem USA-Besuch des Verlegersohnes Michael, der seinem Vater Ernst Klett nach seiner Rückkehr mit überbordender Begeisterung von einer fantastischen Lektüre berichtet hatte: Tolkiens titanischer Sage. Das Londoner Verlagshaus George Allen & Unwin nahm die prompt lancierte Offerte des Stuttgarter Verlegers für eine deutsche Ausgabe nur zu gern an; zuvor hatte man sich wegen des langatmigen Stils und der komplexen Handlung bei Exportversuchen wiederholt Absagen gefangen.

Dass „Der Herr der Ringe“ heute mit einer Gesamtauflage von mehr als 150 Millionen Exemplaren eines der meistverkauften Bücher der Welt ist, war im Jahr 1969 freilich so wenig absehbar wie 1954. Ebenso wenig wie der sagenhafte Erfolg der Peter Jackson zu dankenden Literaturverfilmungen, die von 2001 bis 2003 im Kino liefen – und die zur einträglichsten Trilogie der Kinogeschichte avancierten (17 Oscars, Einspielergebnis: mehr als drei Milliarden Dollar). Das ungleich kürzere Tolkien-Debüt „Der kleine Hobbit“ wurde für die große Leinwand ebenfalls zum Dreiteiler gestreckt – und erreichte ebenfalls beachtlichen Zuspruch bei Publikum und Kritik.

Beispielloser Hype

Spätestens beim beispiellosen Hype um die Filme nach Tolkien geriet in der von Jubel und Trubel gekennzeichneten Rezeption des crossmedialen Ringe-Phänomens allerdings ein wichtiger Aspekt aus dem Blick: nämlich die Frage, ob sich ein Werk aus der monströsen Mythen-Maschine des J.R.R. Tolkien mehr dem akribischen Literaturwissenschaftler oder dem liebenden Vater verdankt. Denn sowohl die Mär um den kleinen Hobbit als auch jene um den Herrn der Ringe haben ihren Ursprung weit weniger in der planvollen, wissenschaftlich gestützten Collage einschlägiger Sagen, wie sie Tolkien ursprünglich vorgeschwebt haben mag, als vielmehr in der überbordenden Fabuliergabe und ausufernden Privatmythologie eines fürsorglichen Familienoberhauptes, der seine Lieben gern mit Geschichten versorgte.

Und das kam wie folgt: Zwar arbeitete der begabte Mr. Tolkien, der 1925, also bereits als Mittdreißiger an einen Anglistik-Lehrstuhl in Oxford berufen worden war, in den 1920er- und 1930er-Jahren bereits wissenschaftlich am Vergleich und an der Verdichtung vorfindlicher Mythen. Zugleich jedoch war Tolkien liebevoller Vater genug, um seinen Kindern beinahe allabendlich an Erfindungen und Ausschmückungen reiche Geschichten zu erzählen, deren Kern zumeist jenseits konkreter oraler und literarischer Vorlagen zu verorten war. Dabei orientierte sich der mit einer außerordentlichen Fantasie gesegnete Tolkien oftmals an realen Erlebnissen der Familie. So verarbeitet die Erzählung „Roverandom“ aus dem Jahr 1925 das mysteriöse Verschwinden eines Spielzeughundes, der seinem Sohn Michael gehört hatte. Zwar sind „Der kleine Hobbit“ und „Herr der Ringe“ durchaus als Echo-Effekte auf Tolkiens exzessive Beschäftigung mit Texten der Mythologie lesbar. Und doch speisen sich die verwunschen anmutenden Texte um Elben, Zwerge und Zauberer nur zu einem geringen Teil aus nachweisbaren Quellen, sondern gehen denkwürdige Verbindungen zu dem Alltag abgetrotzten Anekdoten ein.

Dabei hatte der Gegenwelt-Konstrukteur, dessen Texte bravourös eskapistische Utopien gleich mehrerer Generationen bedienen – von den Hippies über die Atomkraftgegner bis hin zu den Millennials –, eigentlich jahrzehntelang davon geträumt, bei seinen Mittelerde-Entwürfen in wissenschaftlicher Hinsicht vollumfänglich seriös vorzugehen. Was für ein Segen für seine weltabgewandt und realitätsflüchtig gestimmte Leserschaft, dass er es nicht tat, sondern in seinen teils literarisch, teils anekdotisch unterfütterten Großtexten so etwas wie eine wunderbare Wirklichkeit für Fortgeschrittene schuf. Dem literarischen Genre der Fantastik, das in der Kunstepoche der Romantik erste Blüten trug (E.T.A. Hoffmann!), bescherte J.R.R. Tolkien im 20. Jahrhundert einen Aufschwung sondergleichen. Jüngster Höhepunkt: eine geplante Amazon-Serie nach „Der Herr der Ringe“. Das frühe Hadern des Herrn der literarischen Vorlage mit dem Ruhm erscheint dagegen als lässliches Opfer.