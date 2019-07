Sadistischer Satanist auf dem Weg zur Anklagebank: Charles Manson im Jahr 1969. (Uncredited/AP/dpa)

Die vier Eindringlinge, drei Frauen und ein Mann, nahmen ihre blutige Arbeit in der Nacht zum 9. August 1969 auf, als sie sie sich Zutritt zum Anwesen des Musikproduzenten Terry Melcher verschafften. Adresse: 10050 Cielo Drive, Los Angeles. Weil die von LSD berauschten Invasoren – Susan Atkins, Linda Kasabian, Patricia Krenwinkel und Charles Watson – Auftragskiller im Dienste einer vermeintlich höheren Macht waren, bestanden ihre Mitbringsel aus Bajonetten, Pistolen, Messern – und einer gehörigen Portion Skrupellosigkeit in Tateinheit mit Sadismus.

Melcher, das einzige Kind der Schauspielerin Doris Day, war in jener Nacht aus guten Gründen nicht daheim. Wie schon in den Nächten zuvor. Er wusste mittlerweile, dass es ein großer Fehler gewesen war, einem bärtigen Sektenführer, der Lieder schrieb und sich zu einer Musikkarriere berufen fühlte, von einer Laufbahn als Sänger abzuraten. Um diesem Charles Manson zu entgehen, der als reizbar und unberechenbar galt, hatte Melcher, der mit den Byrds und den Beach Boys zusammenarbeitete, sein vormals trautes Heim gegen einen geheimen Ort eingetauscht.

Seine Villa vermietete er in jenem Sommer an den Filmemacher Roman Polanski, der zwei Jahre zuvor mit der Horrorkomödie „Tanz der Vampire“ Weltruhm erlangt hatte. Doch auch der war nicht vor Ort, sondern weilte zu Dreharbeiten in London, als sich das martialisch hochgerüstete Quartett gegen Mitternacht über eine Böschung Melchers Haus näherte, einen Studenten erschoss, der den Hausmeister besucht hatte, die Telefonleitungen kappte – und über ein Fenster in die Villa einstieg. Bis auf Linda Kasabian, die das Fluchtfahrzeug steuern sollte und deshalb vor dem Haus wartete.

Bäuchlings auf dem Boden

Am Vorabend hatte Roman Polanskis hochschwangere Ehefrau, Sharon Tate, die die weibliche Hauptrolle in „Tanz der Vampire“ gespielt hatte, gemeinsam mit drei Freunden das mexikanische Restaurant „El Coyote“ besucht: Als sie mit Wojciech Frykowski und Abigail Folger sowie mit dem Starfriseur Jay Sebring, ihrem früheren Verlobten, vom Dinner zurück in die Villa kam, war die Stimmung ausgelassen. Bis die drei nächtlichen Besucher die Bewohner im Wohnzimmer zusammentrieben und fesselten.

Zuvor waren sie angeherrscht worden, sich bäuchlings auf den Boden zu legen. Als Sebring unter Hinweis auf Tates Schwangerschaft dagegen aufbegehrte, wurde er niedergeschossen. „Ich bin der Teufel, und ich bin hier, um die Arbeit des Teufels zu erledigen“, sagte Charles Watson, der Schütze, auf die Frage, was die Einbrecher von ihnen wollten. Was folgte, war Panik unter den Opfern des Überfalls – und ein Gemetzel, das nicht nur in der US-Kriminalgeschichte beispiellos ist.

Zwar gelang es Frykowski und Folger, ihre Fesseln abzustreifen und sich in den Vorgarten des Anwesens zu schleppen. Dort wurden sie allerdings regelrecht abgestochen. Tate, die sich die Eindringlinge planvoll aufgespart hatten, wurde von 16 Messerstichen niedergestreckt. Ihr Hals war von einer Nylonschlinge zugeschnürt. Mit ihrem Blut schrieb Atkins vor dem Verlassen des Hauses großflächig das Wort „Pig“ (Schwein) an eine Tür. In Mansons kruder Terminologie war das ein Synonym für die Reichen, die – wie auch die Farbigen – in einem finalen Krieg ausgelöscht werden sollten. Zuvor war mit Opferblut bereits der Schriftzug „Helter Skelter“ (Holterdiepolter) erfolgt. Ein Beatles-Song der härteren Art – und für Charles Manson, der die Fab Four für Galionsfiguren der ersehnten Apokalypse hielt und in ihren Texten nach Hinweisen für deren konkrete Ausgestaltung fahndete, eine Parole, die für Armageddon in L.A. stehen sollte.

Für die bestialischen Morde wurden der 2017 im Gefängnis gestorbene Charles Manson und drei seiner Gefolgsleute im Jahr 1971 angeklagt – und zu Haftstrafen verurteilt. Mansons Strahlkraft beschädigte das nur bedingt. Kein anderer Inhaftierter erhielt so viel Fanpost wie er – zeitweilig waren es mehr als 60.000 Briefe pro Jahr. Für viele Sektierer in den USA war und blieb er konsensfähig. Zeitweilig habe beinahe jede „moralisch verwerfliche Gruppe“ das „Gift seiner Philosophie“ vereinnahmt, gab Vincent Bugliosi zu Protokoll, der als Staatsanwalt Klage gegen Manson führte – „von den Satanisten bis hin zu den Nazi-Skinheads“.

Folgerichtig verkörperte der in der Drogen- und Hippie-Szene sozialisierte Sektenführer wegen der von ihm befohlenen Gewaltexzesse für viele fassungslose Menschen die dunkle Seite Amerikas. Es versteht sich gleichsam von selbst, dass dieser kultisch verehrte Mann, der seine Vasallen als Familienmitglieder begriff, die Fantasie von Popkulturschaffenden beflügelte wie kaum jemand im 20. Jahrhundert. Dazu fügte sich seine Physiognomie trefflich: Der charismatisch anmutende Vollbartträger mit den dunklen Augen und dem durchdringenden Blick taugte (und taugt) für eine parallelweltlich gestimmte Gegenöffentlichkeit als einträgliche Ikone. Entsprechend viele Manson-Devotionalien, Verschwörungstheorien und künstlerische Massaker-Adaptionen gerieten bereits kurz nach der Verurteilung des Psychopathen in Umlauf.

Phänomen mit Strahlkraft

Selbst Hoch- und Höchstkultur konnten oder wollten sich der Strahlkraft des Phänomens Manson nicht entziehen. Noch vor zehn Jahren, zum 40. Jahrestag des Blutbades am Cielo Drive, lud die Hamburger Kunsthalle unter dem Leitwort „MAN SON 1969. Vom Schrecken der Situation“ zu einer Ausstellung, die sich zwar nur in Gestalt weniger Werke mit dem Manson-Family-Schlachtfest befasste – und doch mit einem Familiennamen lockte, der wie kaum ein anderer im Ruch von Gewaltverherrlichung steht.

Weil dieser amerikanische Albtraum lang andauert (und lastet), ist einer seiner Nutznießer noch immer gut im Musikgeschäft. Zwar hat Brian Hugh Warner, der sich als Schock-Rocker Marilyn Manson nennt, stets behauptet, er pflege eine kritische Distanz zu den Taten wie zum Täter. Gleichwohl dürfte er vom horrenden Nimbus des Mörders ungleich mehr profitiert haben als von der Aura der Schauspielerin Monroe, die er ebenfalls im Namen führt, um – angeblich – die Spannbreite zwischen Gut und Böse zu vermessen. Einmal, 2012, schrieb Manson (Charles) sogar einen Brief an Manson (Marilyn), in dem er ihn rhetorisch wirr um eine Spende für eine Non-Profit-Organisation ersuchte.

Charles Manson, dieser „Hohepriester des Anti-Establishment-Hasses“ (Bugliosi), der seinerseits drei Alben aufnahm, hat die Künste mannigfach inspiriert. Unter den Musikern, die seine Songs mehr oder minder versteckt zitierten und coverten oder seiner Lebensgeschichte hagiografisch gestimmte Zeilen nachriefen, sind Marilyn Manson („My Monkey“), The Lemonheads („Your Home Is Where You’re Happy“) und Guns N‘ Roses („Look At Your Game, Girl“). Die Beach Boys spielten Mansons Song „Cease To Exist“, unterlegten ihm allerdings einen veränderten Text. Neil Young zeigte sich begeistert über Mansons Musik, die ihrerseits Songs der Byrds, der Beach Boys und Bob Dylans belieh. Grandios sei dieser Typ, „nur ein bisschen außer Kontrolle“

Neben zig Sachbuchtiteln, die dem Satanisten, Rassisten und Hitler-Verehrer Manson gelten, der seit 1970 ein Hakenkreuz-Tattoo auf der Stirn trägt, trat der auf Drogen und Gruppensex abonnierte Kommunenführer auch ein ums andere Mal in erzählender Literatur auf. Etwa im Jahr 2009, als der niederländische Schriftsteller A. F. Th. van der Heijden in dem Roman „Scherbengericht“ eine irre Begegnung von Manson und Polanski in einem Hochsicherheitsgefägnis inszeniert – und den Mord an Sharon Tate aus der Perspektive ihres ungeborenen Kindes Paul Richard erzählt. Zuletzt war es die US-Erzählerin Emma Cline, die in ihrem Roman „The Girls“ (2016) die Faszination des Bösen ausweidete, indem sie nach wahren Begebenheiten eine Fabel um einen charismatischen Sektenführer namens Russell und einen Popstar namens Mitch webt, hinter dem sich der Beach Boy Dennis Wilson verbirgt, mit dem Manson zeitweilig Lieder geschrieben hatte.

Naturgemäß war und ist das Massaker vom Cielo Drive auch Film und Fernsehen etliche Adaptionen wert, darunter Folgen der Serien „South Park“ und American Horror Story“, die für einen Oscar nominierte Dokumentation „Manson“ (1973) und der Spielfilm „Helter Skelter – Nacht der langen Messer“ (1976). Für die jüngere Vergangenheit ist der pünktlich zum 50. Jahrestag veröffentlichte Schocker „The Haunting Of Sharon Tate“ (2019) mit Hilary Duff zu nennen, für die nähere Zukunft „Once Upon a Time In Hollywood“: In seinem jüngsten Film, der im August in die deutschen Kinos kommt, widmet sich Quentin Tarantino dem Manson-Komplex. Überdies feierte im Herbst 2018 bei den Filmfestspielen von Venedig der Kriminalfilm „Charlie Says“ Premiere, der sich an der Hörigkeit dreier mörderischer Manson-Gefolgsfrauen abarbeitet.