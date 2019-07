Foto von der Entstehung des Dokumentarfilms "Die Mission der Lifeline". Während die Lifeline nahe der libyschen Küste unter Beschuss geriet, steckte die Besatzung gerade mitten in einer Rettungsaktion. (Markus Weinberg)

Herr Weinberg, für Ihren Film „Die Mission der Lifeline“ haben sie eine Organisation aus Dresden, die Menschen in Seenot rettet, zwei Jahre lang mit der Kamera begleitet. Warum haben Sie gerade dieses Thema gewählt?

Markus Weinberg: Ich habe damals als Journalist für eine lokale Zeitung in Dresden gearbeitet. Es gab einen Spendenaufruf für die Unterstützung flüchtender Menschen auf der Balkanroute, worüber ich einen Artikel geschrieben habe. Bei der Aktion bin ich auf Axel Steier, den Hauptprotagonisten meines Films gestoßen. Als Steier einige Zeit später selbst von einer Rettungsaktion wieder kam, bei der Menschen ertrunken sind, erzählte er mir, dass er einen Seenotrettungsverein gründen, ein Schiff kaufen und aufs Mittelmeer fahren will. Und ich sagte ihm, dass ich einen Film daraus machen will, wenn er das wirklich macht.

Der Film erzählt von den Anfängen des Vereins Mission Lifeline, den Schwierigkeiten und von dem, was danach kam. Bei einem Dokumentarfilm kann man nie genau planen, was alles passiert. Das gesellschaftliche Klima hat sich geändert. Die Gründung eines Vereins, der Flüchtlinge aus Seenot retten will, war damals sofort Thema auf der Pegida-Demo in Dresden, man fing an, gegen den Verein zu hetzen, Lifeline wurde als kriminelle Schlepperbande betitelt. Auch davon erzählt der Film – von dem krassen Gegensatz zwischen totaler Hilfsbereitschaft auf der einen und absoluter Gegenwehr auf der anderen Seite.

Jetzt, nachdem ich es selber erlebt habe auf dem Meer, kann ich sagen, dass das ganz großer Quatsch ist. Es gibt mittlerweile auch genügend große Studien, die die Vorwürfe widerlegen.

Auf der Pegida-Bühne wurde regelmäßig gegen Lifeline gehetzt, solange, bis es auch die Gerichte beschäftigt hat. Beides war nicht voneinander zu trennen. Im Film gibt es einen sehr emotionalen Moment, in dem auf dem Meer ein Junge gerettet wird. Den stellen wir Szenen einer Pegida-Demo gegenüber, auf der die Menschen laut „absaufen“ brüllen. Das ist einfach unbegreiflich. Aus meiner Wertesicht werden hier alle Grenzen überschritten.

Markus Weinberg, der Regisseur des Films "Die Mission der Lifeline". (Markus Weinberg)

Ja. Ich war zusammen mit einigen Helfern und einem Fotografen auf einem Beiboot, es gab einen Rettungseinsatz, 160 Leute oder noch mehr auf einem Schlauchboot. Als wir im Beiboot zum Schlauchboot gefahren sind, brach plötzlich der Kontakt zur Lifeline ab, das Schiff war außer Sichtweite. Libyer hatten die Lifeline geentert und auf das Schiff geschossen. Und dort, wo wir waren, platzte währenddessen das Schlauchboot. Wir waren total hilflos. Zum Glück konnten am Ende alle Menschen gerettet werden.

Ich lasse solche Vorwürfe einfach gar nicht an mich heran, weil ich weiß, das es nicht so ist. Auf dem internationalen Dokumentarfilmfestival Dokfest in München, sagte der Festivalleiter in diesem Jahr zum Auftakt: Wenn ein Dokumentarfilm auch nur ein ganz kleines bisschen die Welt verändern kann, indem er auf Themen und Probleme aufmerksam macht, dann hat er schon viel zur Verbesserung der Lage beigetragen. Das ist ein sehr idealistisches Ziel, aber es spricht mir aus der Seele. Gleichzeitig habe ich mir mit dem Projekt aber natürlich auch einen Traum erfüllt. Jeder Filmemacher wünscht sich, irgendwann einen Langfilm zu machen, der auch in die Kinos kommt.

Sören Moje war auch auf der Mission von Carola Rackete dabei. Er kennt sich super aus und hat sicher viel zu erzählen. Er ist ein sehr authentischer, nahbarer Mensch. Er sagt, wie es ist und redet nicht drumherum. Wenn ein zwei Meter großer Seemann wie er, mit Nasenring und bunten Haaren, sagt, dass wir in einer ziemlich beschissenen Situation sind, dann weiß man, das es so ist.

Zur Person

Markus Weinberg

ist gebürtiger Dresdner und freiberuflich als Journalist und Doku-Filmer unterwegs. Sein erster Langfilm, „Die Mission der Lifeline“ tourt aktuell durch die Kinos.

Zur Sache

Der Verein Mission Lifeline

Mission Lifeline ist ein 2016 von Axel Steier in Dresden gegründeter Verein mit dem Ziel, Menschen aus Seenot zu retten. Mit dem Schiff Lifeline hat der Verein nach eigenen Angaben bereits 1000 Menschen im Mittelmeer vor dem Ertrinken bewahrt. Im Sommer 2018 sorgte die Lifeline für Aufmerksamkeit, als sie nach tagelanger Irrfahrt ohne Anlegeplatz mit mehr als 200 Flüchtlingen an Bord in Malta anlegte, wo sie von maltesischen Behörden beschlagnahmt und Kapitän Claus-Peter Reisch vor Gericht gestellt wurde. Des Vorwurf: falsche Registrierung des Rettungsschiffes. Reisch legte Revision ein. Das Schiff ist nach Angaben des Vereins noch immer beschlagnahmt. Erst vor Kurzem vermeldete Mission Lifeline, dass der Verein ab August mit neuem Schiff die Rettungsarbeit auf dem Mittelmeer wieder aufnimmt.

Weitere Informationen

Am Sonntag, 28. Juli, um 20 Uhr, wird es eine Sondervorstellung der Dokumentation mit anschließender Abschlussdiskussion im Cinema Ostertor geben. Sören Moje, Maschinist der Sea-Watch-3 wird anwesend sein. Tickets und weitere Infos unter www.cinema-ostertor.de.