Hedy Lamarr war schon als Kind eine Tüftlerin, machte aber als junge Frau wegen ihres guten Aussehens Karriere als Filmstar. (Everett Collection)

Bremen. Der 9. November ist ein Tag, der historisch stark aufgeladen ist. 1918 fand die Novemberrevolution in Berlin statt, 1938 zerstörten die Nationalsozialisten in der Pogromnacht jüdische Geschäfte und Einrichtungen in ganz Deutschland. 1989 fiel die deutsch-deutsche Mauer in Berlin. Der 9. November ist aber auch der „Tag der Erfinder“: Weil Hedy Lamarrs Geburtstag an einem 9. November war, gedenken Erfinder in Deutschland, Österreich und der Schweiz ihrer an diesem Datum.

Dabei wurde Hedy Lamarr, die als Hedwig Maria Kiesler 1914 in Wien geboren wurde, erst in den vergangenen Jahren verstärkt als Erfinderin wahrgenommen, dann aber gleich als Pionierin. In den 1940er-Jahren hat sie, gemeinsam mit dem amerikanischen Komponisten George Antheil, die Grundlagen für die heutige Wifi- und Bluetooth-Technik gelegt und sich das damals „Frequenz-Hopping“ genannte Verfahren patentieren lassen. Trotzdem ist Hedy Lamarr bis heute nicht als geniale Wissenschaftlerin berühmt, sondern als Filmschauspielerin, die vor allem wegen ihrer Schönheit besetzt wurde. Ihre Frisur mit den in der Mitte gescheitelten üppigen dunklen Haaren wurde in den 1940er-Jahren zum gern kopierten Trend in Hollywood. „Catwoman“ und Disneys „Schneewittchen“ wurden nach ihrem Vorbild entworfen.

Ein neuer Dokumentarfilm, der eine Woche lang im City 46 zu sehen ist, will Hedy Lamarrs Image zurechtrücken. Regisseurin Alexandra Dean erzählt „Geniale Göttin – Die Geschichte von Hedy Lamarr“ chronologisch und lässt in 90 Minuten jede Menge Zeitzeugen, Familienmitglieder und Experten zu Wort kommen. Manchmal wirkt das etwas hektisch aneinandergereiht. Auch Lamarr selbst ist zu hören. Einige Jahre vor ihrem Tod im Jahr 2000 hat sie einem Journalisten der Zeitschrift „Forbes“ ein ausführliches Interview gegeben – die Kassetten mit der Aufnahme hat dieser kürzlich beim Aufräumen wieder gefunden. Dieser Fund war der Anlass für den Film und ist sein roter Faden.

Die kleine Hedwig baut bereits mit fünf Jahren ihre Spieldose auseinander und wieder zusammen. Ihr Vater, ein wohlhabender Banker, den sie ihr Leben lang verehrte, spornt sie an, sich mit Technik auseinanderzusetzen. Das wird lebenslang eine Freizeit-Passion bleiben: In den 1920er- und 1930er-Jahren gelten Wissenschaftlerinnen bestenfalls als Exotinnen. Doch die äußeren Umstände sind nicht der einzige Grund, warum Hedwig Kiesler ihr Hobby nicht zum Beruf macht. Denn sie wächst zu einer bildschönen Frau heran und ist sich dessen auch bewusst. Kiesler will Filmstar werden. Das klappt, zuerst in Österreich, später in Hollywood – dorthin flieht Kiesler vor den Nazis; sie stammt aus einer jüdischen Familie. Studioboss Louis B. Mayer nimmt sie unter Vertrag, vermarktet sie als „schönste Frau der Welt“ und ändert ihren Namen: Hedy Lamarr klingt glamouröser und frivoler, und es entspricht dem Ruf, den die junge Schauspielerin sich bis dato erworben hat.

„Ekstase“ heißt der Film, der sie 1933 schlagartig nicht nur in Österreich bekannt gemacht hat, weil sie in einer Szene nackt zu sehen ist und in einer anderen einen Orgasmus simuliert. Das Image des allzu schönen, gerne auch mal freizügigen Mädchens wird zum Mythos, den Lamarr nicht mehr loswird, den sie aber auch bedient, weil sie schon bald als alleinerziehende Mutter zweier Kinder Geld verdienen muss. Deans Film vermeidet es bei aller durchschimmernden Kritik am autokratischen Studiosystem, Hedy Lamarr zu einem Opfer zu stilisieren. Dafür erfährt man viel über eine kluge Frau, die für ihre Ideen bewusst Risiken einging, oft damit scheiterte und im Alter an ihrer vergehenden Schönheit verzweifelte. Ein wenig Anerkennung für ihre Erfindung hat sie dann doch noch erfahren: 1997 wurde ihr von der „Electronic Frontier Foundation“ der „Pioneer Award“ für ihre wegweisende Funktechnologie-Erfindung verliehen. Geld hat sie dafür übrigens aus unterschiedlichen Gründen nie bekommen.

Weitere Informationen

"Geniale Göttin" ist im englischen Original mit Untertiteln im City 46 zu sehen und zwar vom 16. bis zum 22. August, 20 Uhr.