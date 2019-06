Nicholas Hoult (links) als J.R.R. Tolkien und Derek Jacobi als sein späterer Professor in einer Szene des Films "Tolkien". (Twentieth Century Fox / dpa)

Bremen. Es ist eine Geschichte, die von vielen jungen Männern erzählen könnte. Von Männern, die gezwungen sind, im Ersten Weltkrieg zu kämpfen, obwohl sie andere Pläne haben. Von Männern, die ihre Familien zurücklassen, ohne zu wissen, ob sie sie jemals wiedersehen werden. Von Männern, die in diesem Krieg ihre besten Freunde oder ihr eigenes Leben verlieren. Doch in dieser Geschichte geht es nicht um irgendeinen Mann. Sondern um einen Mann, der den Krieg überleben und sich viele Jahre später als großer Schriftsteller einen Namen machen sollte: John Ronald Reuel Tolkien (1892 - 1973), Schöpfer von „Der Herr der Ringe“.

Es ist nicht Tolkiens literarisches Werk, das die Drehbuchautoren David Gleeson, Stephen Beresford und der finnische Regisseur Dome Karukoski in dem Film „Tolkien“ in den Mittelpunkt stellen. Vielmehr gibt der Film Einblick in einen Lebensabschnitt des Schriftstellers, stellt Hypothesen auf, welche Lebensereignisse Einfluss auf Tolkiens berühmte Fabelwelten genommen haben könnten.

Der Film beginnt in Sarehole Mill, einem Vorort von Birmingham, in dem Tolkien mit seiner Mutter und seinem kleinen Bruder einige Jahre seiner Kindheit verbringt. Aufnahmen von idyllischen grünen Hügellandschaften legen nahe, dass dieser Ort Inspiration für Tolkiens Auenland war. Seine Mutter liest ihm und seinem Bruder vor, lässt dabei mit Hilfe von Kerzen Schattendrachen über die Wände tanzen und ihre Geschichten lebendig werden.

Vom Auenland nach Mordor

Doch aus finanziellen Gründen zieht die Familie nach Birmingham, vom Auenland nach Mordor quasi. Als Tolkien zwölf ist, stirbt seine Mutter. Er und sein Bruder werden zu Waisen, kommen in die Obhut einer reichen Engländerin, bei der auch die junge Edith (Lily Collins) lebt, in die Tolkien sich verliebt und die er später auch heiraten wird.

Unterbrochen werden die Erzählungen aus Tolkiens Kindheit, Jugend und späteren Studienzeit, wie eingangs erwähnt, immer wieder von Szenen aus dem Ersten Weltkrieg, die den jungen Mann am Ende seiner Kräfte zeigen, zusammengekauert im Schützengraben, fiebrig in einer Blutlache liegend, umgeben von gefallenen Soldaten. Die Kriegsszenen vermischen sich erneut mit visuellen Anspielungen auf Tolkiens Werke und mit Bildern, die wir Dank Peter Jackson kennen: Drachen, reitende Krieger, Schattenwesen.

Nicholas Hoult („About A Boy“, „X-Men“) mimt einen einfühlsamen, tiefgründigen, verletzlichen Tolkien, der schon in jungen Jahren eine eigene Sprache entwickelt und am College drei Freunde fürs Leben findet. Man könnte sie auch Gefährten nennen. Gemeinsam gründen sie den „TCBS“, kurz für „Tea Club and Barrovian Society“, als Anspielung auf die Teestube, in der sie sich immer treffen. Sie alle träumen davon, mit Kunst die Welt zu verändern, sei es als Maler, als Dichter, als Komponist oder im Falle von Tolkien als Autor. Sie zeigen sich gegenseitig ihre Werke und bestärken sich in ihren Träumen, auch noch während des Studiums. Bis der Krieg viele dieser Träume zerstört.

Biopics über große Künstler erfreuen sich beim Kinopublikum seit einigen Jahren wieder großer Beliebtheit, rücken große Namen aus dem Sport ("Trautmann"), der Politik ("Vice"), der Literatur ("Astrid"), der Kunst ("Van Gogh") der Unterhaltung ("Stan & Ollie") oder der Musik ("Bohemian Rhapsody", "Rocketman") mal mehr und mal weniger nah am echten Leben der Protagonisten erzählt in den Mittelpunkt.

Biopics im Trend

Nun also Tolkien. Nicht immer bleibt der Film bei den Fakten, hier und da wird Tolkiens Lebenslauf zugunsten der Dramaturgie ein wenig zurecht gebogen. Und das ist auch völlig in Ordnung, da Film immer Fiktion ist und sowieso keine vollständige Realität abbilden kann. Zudem ist „Tolkien“ nicht nur ein Film über Tolkien. Es ist ein Film über Träume, über Rückschläge, über die Liebe und vor allem über wahre Freundschaft. Gleeson und Beresford haben mit ihrer Geschichte über einen verliebten Mann in Zeiten des Krieges nicht die Welt neu erfunden. Karukoski hat daraus allerdings einen bildstarken und durchaus sehenswerten Film gemacht, dem aber ein paar Minuten weniger (112 Minuten) auch nicht geschadet hätten.