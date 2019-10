Objekte zwischen Sentimentalität und Ressentiment: Das Museum für Alltagskultur im Schloss Waldenbuch zeigt bis zum 3. Juli 2020 die von zwei exzessiven Privatsammlern ermöglichte Ausstellung "Adieu Plastiktüte!". (Christoph Schmidt)

Es gibt hierzulande nach wie vor Menschen, die Plastiktüten horten. Manche reden sich darauf hinaus, dass sich Papiertüten weniger gut knüllen lassen und deshalb viel Stauraum beanspruchen, der – eingedenk der horrenden Preise am Wohnungsmarkt – sozialverträglicher für einen Untermieter aufzuwenden sei (oder sogar zwei). Andere, Bremer Theatergänger zumal, behaupten dreist, ihre polyethylenpralle Kollektion bestehe nur darum fort, weil Alize Zandwijk nach ihrer Bühnenadaption von Theodor Storms „Der Schimmelreiter“ gewiss in weiteren Inszenierungen gespendete Plastiktüten als abschreckendes Menetekel über die Bühne flattern lasse.

Wie hoch der nostalgische Wert des ambivalenten Kulturgutes noch ist, zeigt eine Ausstellung in Waldenbuch bei Stuttgart auf drastische und, nun ja, plastische Art: Unter dem Leitwort „Adieu Plastiktüte!“ präsentiert das Museum für Alltagskultur bis zum 3. Juli 2020 eine große Auswahl dieses Inbegriffs der Wegwerfgesellschaft. Sage und schreibe 50 000 Exemplare aus einer Zeitspanne von 1968 bis 2010 haben zwei Privatsammler dem Ausstellungshaus anvertraut. Dem Vernehmen nach weisen die Exponate „großartige Designs, kuriose Kompositionen und amüsante Werbesprüche“ auf, die zu zeigen in kulturhistorischer Perspektive lohne. Um der Vielfalt gerecht zu werden, führt das Museum alle vier Wochen eine neue Auswahl vor. Zugleich geben sich die Kuratoren so umweltbewusst, dass der Schau eine Upcycling-Werkstatt angegliedert wurde, in der Besucher ihre mitgebrachten Tüten unter anderem zu Kosmetiktaschen umarbeiten können.

Der museale Abgesang auf Kunststofftragetaschen fügt sich trefflich zum Plastiktüten-Verbot, das die Umweltministerin für 2020 vorbereitet. Wer Sentimentalität nicht scheut, schaue zuvor den Film „American Beauty“ (1999). Darin spielt neben einer Plastiktüte noch ein quasi entsorgtes Kulturgut eine große Rolle: Kevin Spacey.