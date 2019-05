Am 10. April ist Claudio Magris, der zuletzt mehr Preise einheimste als neue Bücher veröffentlichte, 80 Jahre alt geworden. (epa efe Kote Rodrigo)

In der nordostitalienischen Hafenstadt Triest gibt es viele schmucke Kaffeehäuser – ein Erbe aus der Habsburgerzeit. Eine der besten Adressen ist das „Caffè San Marco“, ein traditionsreicher Treffpunkt der Künstler- und Intellektuellenszene. Dort schlürften Autoren wie Italo Svevo, James Joyce und Fulvio Tomizza Espresso und konzipierten neue Werke. Egal, wie voll das „San Marco“ auch sein mag: Eines seiner Jugendstil-Tischchen ist stets reserviert für den prominentesten Sohn der Stadt, Claudio Magris. Vor zehn Jahren wurde der heute 80-jährige Schriftsteller mit dem Friedenspreis des deutschen Buchhandels ausgezeichnet. Vor acht Jahren gastierte der literarische Grenzgänger und passionierte Europäer, der bis 2006 als Professor für deutschsprachige Literatur an der Universität Triest wirkte, zuletzt in Bremen: Mit einer Lesung aus seiner Essay-Sammlung „Das Alphabet der Welt“ adelte er damals das „Festival für grenzüberschreitende Literatur“, die sogenannte Globale.

In seiner jüngsten Veröffentlichung, die 50 sogenannte Schnappschüsse enthält – Notizen, Anekdoten, Protokolle –, mag Magris' Aktions- und Beobachtungsradius altersgemäß etwas weniger weit gefasst sein als vormals; betörend sind seine literarischen Miniaturen dennoch. Mal gewitzt, mal melancholisch erzählt er von Eitelkeiten des Kunstbetriebes und gelegentlicher Ignoranz des Publikums, von Tücken des Strandlebens und der Warteschleifen, von Schwundstufen der Existenz in überfüllten Zügen und belanglosen Galerien. Besonders neckisch: die Geschichte von einer Frau, die ihn, den angeblich verehrten Dichter, erst dann erkennt, als sie Kenntnis vom Namen seines Hundes erlangt. Ideale Lektüre auf Reisen gen Süden.

Weitere Informationen

Claudio Magris: Schnappschüsse.

A. d. Ital. v. Ragni Maria Gschwend.

Hanser, München. 185 Seiten, 20 €.