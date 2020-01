Emily Beecham spielt die Wissenschaftlerin Alice in "Little Joe – Glück ist ein Geschäft". (X-Verleih/dpa)

Eine Blume, die Menschen alleine durch ihren Duft glücklich macht? Das klingt fast zu schön, um wahr zu sein. Die Biologin Alice (Emily Beecham) ist sich aber sicher, dass sie mit ihrem Team und ein bisschen Genmanipulation genau dies erschaffen hat. Doch ist die Pflanze wirklich Segen oder doch eher Fluch? Mit dieser – und vielen anderen – Fragen beschäftigt sich der Film „Little Joe – Glück ist ein Geschäft“.

Little Joe ist der Name von Alices rot leuchtender Pflanzenkreation im Film. Aber Joe heißt auch ihr Sohn (Kit Connor). Er ist 13 und lebt allein mit seiner Mutter. Und diese lässt ihn viel zu oft alleine, weil sie mit ihrem pflanzlichen Baby beschäftigt ist. Meist kommt sie spät nach Hause und stellt irgendein Take-away-Essen auf den Tisch, dann ist auch schon Schlafenszeit. Vielleicht ist es das schlechte Gewissen, vielleicht ihre Art zu zeigen, dass sie Joe mehr an ihrem Leben und ihrem Arbeitsalltag teilhaben lassen will – aber eines Abends bringt Alice illegalerweise einen Little Joe aus dem Labor mit nach Hause. Dass noch lange nicht alle Tests zu der Pflanze abgeschlossen sind und sie durchaus auch bisher unentdeckte Gefahren bergen kann, ist ihr dabei ganz egal. Was soll schon groß passieren?

Kontrastreiche Farben

Regie bei „Little Joe“ führte die Österreicherin Jessica Hausner („Amour Fou“). Sie lässt ihre Figuren stets etwas kontrolliert und hölzern agieren, was durchaus gewollt ist, nach einer Weile aber ziemlich anstrengend wird. Hauptdarstellerin Emily Beecham brachte ihre Leistung aber immerhin eine Goldene Palme als beste Darstellerin bei den Filmfestspielen in Cannes ein.

Auffällig ist die durchgeplante, fast surreale Farbästhetik des Filmes, bei der Hausner auf Kontraste setzt. Szenen in eher sterilen Umgebungen werden stets durch Farbtupfer aufgewertet. Sei es die lachsfarbene Wand im Zimmer von Alices Therapeutin, die gelbe Mütze, die Joe beim Angeln mit seinem Vater trägt, das bunte Kuchenbüfett oder die quietschgrünen Stühle in der Kantine des Pflanzenlabors. Die satten Farben und die ständig wechselnden pastellfarbenen Kombinationen aus Alices Kleiderschrank sind durchaus schön anzusehen. So schön, dass sie fast vom Geschehen ablenken.

Im Laufe des Filmes zeigt sich, dass Alices Pflanze vielleicht doch nicht ganz so harmlos ist wie vermutet. Alle, die ohne Mundschutz mit ihr in Kontakt kommen, scheinen sich zu verändern. Es ist nicht so, dass sie direkt zu Zombies mutieren und andere Menschen befallen – aber sie verändern sich. Ganz subtil und kaum merklich. Das behauptet zumindest Alices etwas paranoide Kollegin Bella (Kerry Fox), der aber aufgrund ihrer von psychischen Erkrankungen geprägten Vorgeschichte niemand so recht Glauben schenkt. Doch irgendwann merkt auch Alice, dass ihr Sohn und die Menschen um sie herum sich verändern. Liegt es an Little Joe oder wird ihr Sohn einfach nur erwachsen? Haben die Pollen ihn verändert oder ist Alices Kollege Chris (Ben Whishaw; „Das Parfüm“) nur unsterblich verliebt in sie und verhält sich deshalb so seltsam? Genau diesen Fragen gehen die Biologin und der Zuschauer im Film gemeinsam nach.

Zwischen den Genres

Einige Film-Portale bezeichnen „Little Joe“ als Arthouse-Science-Fiction-Drama, andere ordnen den Film wegen der angedeuteten Körperfresser-Thematik sogar dem Horrorgenre zu. So richtig ist Hausners Werk aber nichts von beidem. Vielmehr bewegt es sich irgendwo zwischen den Genres. Etwas verwirrend und bewusst unangepasst ist auch die musikalische Untermalung, die Hausner für ihren Film gewählt hat: Sie stammt vom japanischen Avantgarde-Komponisten Teiji Ito, besteht mal aus wilden Trommelgeräuschen, mal aus Hundegebell. Oder sie erinnert an die Hintergrundmusik in einem asiatischen Restaurant.

Ganz nebenbei wirft der Film die Frage in den Raum, was Glück eigentlich ist: Ist es das eigene Kind? Kann ein Job einen vollkommen glücklich machen? Muss Glück überhaupt für jeden das Gleiche bedeuten? Und inwieweit kann ich über mein Leben und somit mein Glück eigentlich frei selbst bestimmen? Unterschwellig äußert „Little Joe“ gleich Kritik an mehreren Entwicklungen in der heutigen Gesellschaft, ohne dies je konkret auszusprechen. Natürlich geht es um das Thema Genmanipulation, aber das ist bei Weitem nicht alles. Der Film spielt zum Beispiel leise auf den Drang des Menschen an, anderen vorzuspielen, glücklich zu sein. Auf den Drang, seine wahren Gefühle zu unterdrücken – notfalls auch mit synthetischen Mitteln. Er spielt darauf an, dass heute eigentlich niemand mehr genau weiß, wie es seinem Gegenüber geht. Darauf, dass wir verlernt haben, Dinge zu hinterfragen und auf andere Acht zu geben, weil wir häufig genug mit uns selbst zu tun haben.

Dank seiner gelungenen Farbästhetik und seiner subtilen Gesellschaftskritik gelingt es „Little Joe“ zwar, in Erinnerung zu bleiben und seine Zuschauer zum Nachdenken zu bringen. Blickt man allerdings auf die Geschichte als solche, ist Hausners Werk eher eine dahinplätschernde Enttäuschung, ohne Twists, ohne Showdown, ohne Überraschungen. Ein bisschen ist es wie mit der titelgebenden Pflanze im Film selbst: So richtig glücklich macht sie nicht.

