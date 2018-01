Gab drei Stunden Vollgas: Helene Fischer (dpa)

„Begrüßt Helene Fischer alle 9000 Menschen persönlich“, sagt eine Dame etwas süffisant. Sie steht am Sonnabendabend in der Schlange vor der ÖVB-Arena. Die Menschenreihe reicht beinahe bis zur Straße am Hinterausgang des Hauptbahnhofs. Und sie wird im Fünf-Minuten-Takt länger und länger. Einige der Fans standen schon am Nachmittag an, um möglichst schnell in die Halle zu kommen. Aber was bringt das schon bei einem Konzert, das bis auf wenige Plätze direkt vor der Bühne bestuhlt ist? Also eher gemütliches Sitzen und sich berieseln lassen, statt völlig beschwingt, euphorisch und voller Freude mitsingen, mitklatschen und mittanzen? Manchem gefällt das gar nicht.

Aber alle Zweifel sind vergessen, als Helene Fischer um 20.12 Uhr mit ihrer Show beginnt. Ob alle da sind oder nicht? Darauf kann eine streng durchgetaktete Show keine Rücksicht nehmen. Eine Schlagerqueen wartet nicht. Sie empfängt. Und dann hat jeder da zu sein. Basta!

Die Suchscheinwerfer irren durch die Halle. Irgendwann bleiben sie stehen und fangen die Schlagerqueen ein, als sie in die Halle schwebt. Das ist wirklich wörtlich zu nehmen. Zum Auftakt schwebt Helene, wie sie hier alle ganz freundschaftlich nennen, an einem Seil von der Hinterbühne in die ÖVB-Arena. In einem blauen Glitzer-Outfit mit Stacheln an den Schultern performt sie „Nur mit dir“ von ihrem im Mai 2017 erschienenen Album „Helene Fischer“. Wenig später lässt sie sich rund fünf Meter von einem Gerüst fallen - auf ein im Boden versenktes Trampolin. Fast alle 30 Sekunden gibt es etwas zu sehen und zu bestaunen, verändert sich die Dekoration, flirren neue Bilder über die riesige LED-Wand. Selbst wenn die Sängerin nicht zu sehen ist, passiert etwas auf der Bühne. Die Umzugspausen, und davon gibt es schon allein bis zur Pause nach 90 Minuten vier, füllen die Artisten des Cirque du Soleil. Helene, die Akrobatin für Musik und Melodien. Die Tänzer, die Akrobaten der Körper. Eine perfekte Mischung, die keine Wünsche offen lässt.

Das Publikum zeichnet einen schönen Querschnitt der Gesellschaft. Alte, junge, kleine, große Menschen singen und feiern, tanzen, springen, hüpfen. Die Bestuhlung in der Halle verkommt bereits während des ersten Liedes zur Makulatur. Sitzen, nein, das mag eigentlich keiner. Was sind sie selig, dass sie ihrem Idol nah sind. Ganz nah. Ein Laufsteg reicht bis in Reihe 19, den Fischer regelmäßig entlang geht. Dann haben die Handykameras mächtig viel Arbeit.

Überhaupt: „Bremen und diese Halle sind so familiär“, sagt sie. Das habe sie schon am Nachmittag bei der Probe bemerkt. Irgendwie eben alles etwas kuschelig, um nicht zu sagen etwas kleiner als sie es gewohnt ist. In anderen Städten füllt sie Hallen mit bis zu 12 000 oder gleich Stadien mit rund 40 000 Fans. Da muten die 9000 in der ÖVB-Arena doch wie ein Klacks für den Star an.

Egal! Alle schmachten bei diesen lieben Worten, die sie den Hansestädtern mit auf den Weg gibt. Niemand muss sich für diese Augenblicke schämen. Alles ist gut. Jeder liebt Schlager - oder das, was La Fischer so alles daraus macht. Manches sind träumerische Balladen („Wenn du lachst“), anderes ähnelt Country („Die schönste Reise“) und dann gibt es noch Elektrobeat-Nummern („Atemlos“), die einfach hämmern wie Discomucke par excellence. Ihr älteres „Immer wieder“ hat sie etwas an Madonnas „Vogue“ angepasst und noch lasziver mit noch mehr Körperverrenkungen inszeniert. Wow!

Ja, all das ist Helene. Oder um es in ihren Worten zu sagen: „Das volle Programm“. Ihr Motto gibt sie gleich im Refrain zum Besten - nämlich: „keine Kompromisse“.​