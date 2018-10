Aus dem Jahr 1835 stammt „Das Mädchen mit den Goldaugen", eine düstere Prosaarbeit des exzessiven Kaffeetrinkers und Pleitiers Honoré de Balzac. Dabei kommt das verheerende Liebesabenteuer des verderbten Dandys Henri de Marsay in der Rezeptionsgeschichte weniger gut weg als das Gesellschaftspanorama, das Balzac zum Auftakt entwirft. Das Paris, von dem er erzählt, strotzt vor Dekadenz, Distinktionsdünkel, Geldgier und Amüsementsucht – in allen sozialen Schichten.

Schullektüre ist das Buch nicht nur in Frankreich, Mutterland der Revolution und Kolonisation, sondern auch in früheren Mündelländern wie Elfenbeinküste. Grund genug für Regisseurin Monika Gintersdorfer, den Stoff – samt rassistischen Untertönen – mit der 2016 begründeten Gruppe La Fleur in die Gegenwart zu transferieren, um unter dem Titel „Die selbsternannte Demokratie“ seine Brisanz zu überprüfen. Erste Aufführungen – Paris, Wien – liegen zwar schon geraume Zeit zurück. Weil Gintersdorfer aber mit „Nathan der Weise“ am Theater Bremen just eine weitere Kostprobe ihres auf Emanzipation zielenden Fußnotentheaters gab, bargen zwei Wochenendvorstellungen im Kleinen Haus die Möglichkeit, ihre Methode eingehend zu studieren.

Regie und Choreografie (Franck Edmond Yao) haben Witz und sozialkritischen Anspruch, der agile Matthieu Svetchine übersetzt live, die Tänzer warten mit etlichen Kabinettstückchen auf. Viel Beifall für zwei Stunden anspruchsvolles Infotainment.