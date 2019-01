Die in Bremen lebende, österreichische Malerin Gisela W. Adler in ihrem Atelier. "Ich bin eine risikobereite Malerin", sagte sie über sich selbst. (FR)

Lange, so scheint es, waren Frauen in der Kunst vor allem eines: Motive. Wer nach Weiblichkeit in der Kunst sucht, findet sie auf der Leinwand. Auf Porträts, auf Gemälden, in Form von Skulpturen, geschaffen von Männern. Dass Frauen selbst als Künstlerinnen in Erscheinung traten, war hingegen selten. Auf den Bildern standen sie im Vordergrund, als Schaffende blieben sie im Hintergrund. Unsichtbar.

Wenn sie es zu gewisser Bekanntheit brachten, dann oft als Frauen ihrer Männer. Selbst große Künstlerinnen wie Paula Modersohn- Becker oder Clara Westhoff wurden zu Lebzeiten als Ehefrauen von gehandelt und erst Jahre nach ihrem Tod gewürdigt.

„Eine starke Begabung“

Die Rolle der Frau als Ehefrau, Mutter, Erziehungsbeauftragte schien sich nicht mit der Kunst zu vereinbaren. Schöpferisch tätig zu sein, braucht Muße, so die Annahme. Und Muße braucht Freiheit. Freiheit von so alltäglichen Dingen wie Einkaufen und Aufräumen, Kochen und Kinderbetreuung.

Die Bremer Künstlerin Gisela W. Adler demonstrierte zeit ihres Lebens, wie falsch diese Annahme ist. 1946 wurde sie im österreichischen Innsbruck als Tochter einer Malerin und eines Farbenfabrikanten geboren. Obwohl es in ihrem Elternhaus konservativ zuging, durfte sie sich wie gewünscht der Kunst widmen – was auch daran lag, dass die Frauen ihrer Familie bereits den Weg geebnet hatten: Nicht nur Adlers Mutter, auch ihre Großmutter und ihre älteste Schwester waren Künstlerinnen. Für ein Studium an der Akademie für Angewandte Kunst, an der schon Oskar Kokoschka oder Gustav Klimt lernten, ging Adler nach Wien. In den 1960er-Jahren lernte sie Friedensreich Hundertwasser kennen, mit dem sie sich fortan in Briefen austauschte.

Nachdem sie den Sohn einer Bremer Reederfamilie geheiratet hatte, zog Adler 1974 in die Hansestadt. Zunächst stand die Familiengründung im Fokus. Später, nachdem sie drei Kinder geboren hatte, setzte sie ihr Kunststudium an der Hochschule für Künste fort. Ihre ersten Bilder zeigte sie 1980 in einer Gruppenausstellung des Bremer Verbands der Bildenden Künstlerinnen und Künstler in der Weserburg. Die erste Einzelausstellung folgte 1982, in der Galerie der Bremer Kunsthändlerin Hildegard Schröder. „Eine starke Begabung“, überschrieb der WESER-KURIER seine Kritik, und lobte „das gründliche Aktstudium im klassischen Sinne“ sowie Adlers „frei gestaltende Phantasie“.

Damals, Ende der 70er-Jahre und Anfang der 80er-Jahre, bestand Adlers Repertoire vor allem aus Interieurs in Öl und Aktzeichnungen in Rötel, einem rötlich braunen Farbstift aus einem feinkörnigen Mineralgemenge, der sich für feine Strichzeichnungen eignet. In den Jahren darauf veränderte sich ihr Stil zusehends, wurde eigener und mutiger. Adler löste sich von figürlichen Formen und traditionellen Malmaterialien, begann zu experimentieren und entdeckte die Abstraktion.

Statt in Öl arbeitete sie immer häufiger mit dicken Farben und Pasten, die sie selbst anfertigte. Ton und Erde mischte sie mit Leinöl und anderen Bindemitteln, brachte sie mal glatt, mal krümelig, mal zu zerklüfteten Oberflächen geschichtet auf die Leinwand. Auch Fundstücke, Zeitungsausschnitte oder Stempel arbeitete sie ein, erarbeitete sich einen ganz eigenen Stil. Auffällig ist dabei, wie sehr Adlers Werke es zulassen, ihren Entstehungsprozess nachvollziehen. Jedes Kratzen, Schichten, Kleben bleibt sichtbar, Spritzer, Flecken oder Fingerabdrücke sind Teil des Bildes. Einnehmend sind Adlers Werke auch in anderer Hinsicht: Sie sind riesig. Einige der in dieser Zeit entstehenden Bilder sind zwei mal zwei Meter groß, füllen ganze Wände.

Adler arbeitete dabei nie ganz unabhängig von ihrer Umwelt, sondern verwies immer wieder auf aktuelle Geschehnisse. Als sie im Jahr 2000 einen Zeitungsartikel über die Entschlüsselung des Genoms las, nahm sie die Kürzel der DNA-Basen Cytosin, Guanin, Adenin und Tymin in eine Reihe neuer Gemälde auf. Einen Teil dieser Arbeiten versteigerte sie ein Jahr später zugunsten der Bremer Seemannsmission – und verschaffte dem Heim so einen Geldsegen von 30 000 Mark. Anderen zu helfen, war Adler wichtig. Immer wieder engagierte sie sich sozial, malte mit Schulkindern oder krebskranken Menschen.

Viele Ausstellungen im Ausland

Schon in den 80er-Jahren gelang es Adler, sich über Bremen hinaus einen Namen zu machen. Ihre Bilder waren nicht nur in Galerien in Stuttgart, Hamburg und München zu sehen, sondern auch in Finnland, Spanien, Schweden und Österreich. Auch in Bremen präsentierte sie immer wieder ihr Werk, darunter mehrfach in der Weserburg, in der Villa Ichon und im Medienzentrum.

Adler war, das zeigt ein Blick auf ihre Vita, hochproduktiv. Kaum ein Jahr verging, in dem sie nicht irgendwo ausstellte. Haushalt und Erziehung übernahm sie indes größtenteils allein; wenn Kuratoren vorbeikamen, um Bilder für eine neue Ausstellung auszuwählen, bat sie ihre Kinder, sich im Kinderzimmer zu verstecken.

Kunst und Familie, das schien in der männerdominierten Kunstwelt nicht zusammenzupassen. Adler bewies das Gegenteil. Nie wollte sie ihrer Leidenschaft nur eine Nebenrolle einräumen, immer sollte sie eine Hauptrolle spielen. Vor wenigen Tagen ist Gisela W. Adler im Alter von 72 Jahren in Bremen gestorben. Dank ihres umfangreichen Werks wird sie bleiben, was sie ein Leben lang und gegen alle Widerstände war: eine Sichtbare.