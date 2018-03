Die Schwachen werden getreten: Das Oldenburgische Staatstheater inszeniert Giuseppe Verdis Oper „Rigoletto“.

Er quält mit seiner bösen Zunge die Mitmenschen und gibt sogar einen Mord in Auftrag. Zugleich ist er ein liebender Vater voller Empfindungen. Wie in einer Person zwei so unterschiedliche Charaktere wohnen können, zeigt Hinrich Horstkotte in einer Inszenierung von Verdis Oper „Rigoletto“ – eine aufwendige, uneingeschränkt sehenswerte und erstklassig musizierte Produktion des Oldenburgischen Staatstheaters.

Oldenburg liebt seine Oper. Ausverkaufte oder sehr gut besuchte Vorstellungen sind hier die Regel – keine Selbstverständlichkeit heutzutage. Dabei hat man stets das Gefühl, beim Team um Intendant Christian Firmbach steht das Stück und nicht dessen Deutung im Mittelpunkt. Exemplarisch hierfür ist der neue „Rigoletto“, den man verstehen kann, ohne vorab die Gebrauchsanweisung durch einen Regisseur lesen zu müssen.

Eine abgrundtief böse Welt

Hinrich Horstkotte inszeniert eng am Stück entlang, horcht auf die Musik und interpretiert dennoch sehr deutlich. Bei ihm ist zu erleben, wie Rigoletto darunter leidet, als Hofnarr des Herzogs dessen menschenverachtende Spaßwelt unterstützen zu müssen und gleichzeitig seine geliebte, sicherheitshalber gar in den Rollstuhl gesetzte Tochter vor der bösen Welt schützen zu wollen.

Das kann nicht gelingen. Gilda verliebt sich ausgerechnet in den Herzog und wird von diesem verführt. Rigolettos Wut auf seinen Arbeitgeber, der neben Gilda gleichzeitig mehrere andere Frauen benötigt und verbraucht, schlägt fehlt: Nicht der Herzog, sondern Gilda wird ermordet, wodurch sich Monterones Vorhersehung erfüllt (er hatte zuvor den Hofnarren Rigoletto verflucht).

Gemeinsam mit Bühnenbildner Siegfried E. Mayer zeigt Hinrich Horstkotte, der auch die aufwendigen Kostüme entwarf, eine abgrundtief böse Welt, bei der eine Spur „Rocky Horror Show“ dabei ist. Da ist es nur schlüssig, dass der Graf von Monterone seine brutal entehrte Tochter durch Mord vor weiterem Leid „schützt“ und dass der Herzog im dritten Akt zwecks Befriedigung seiner sexuellen Bedürfnisse nicht in ein normales „Wirtshaus“, sondern in eines mit SM-Einrichtung geht.

Das alles hat in Oldenburg keine schmuddelige oder peinliche Wirkung, sondern ergibt mit der Musik einen echten Opernkrimi. Eindrucksvoll auch die zahlreichen, liebevoll ausgestatteten Bauten auf der Drehbühne, die filmreife Überblendungen der Spielorte ermöglicht. Am Pult des zumeist sehr gut spielenden Oldenburgischen Staatsorchesters nahm sich Vito Cristofaro viel Zeit für die ruhigen Szenen der Gilda und der Unheil verkündenden Klänge des Fluches.

In den effektvollen Arien- und Ensembleschlüssen hingegen durfte das deutlich artikulierende Orchester effektvoll zupacken. Der auch szenisch geforderte Herrenchor (Einstudierung: Thomas Bönisch) stand dem nicht nach und war fast immer im Einklang mit den Instrumenten.

Einstimmiger Jubel für alle Beteiligten

In der Titelpartie wusste Kihun Yoon im Laufe der Aufführung immer stärker zu gefallen. Meinte man zunächst, dass er sich ein wenig hinter dem oft zart vorgetragenen Gesang verstecken wollte, gab er mit Rigolettos zunehmender emotionaler Aufruhr immer mehr Stimme und begeisterte mit seinem frei strömenden Bariton. Jason Kim gelang es, auch die charmanten Seiten des widerlichen Herzogs auszuspielen.

Seine nicht große, in der Mittellage klangvolle Stimme hatte alle Töne der anspruchsvollen Partie, ohne in den forcierten Höhen tenoralen Glanz entwickeln zu können. Sooyeon Lee (Gilda) vermochte selbst die schwierigsten Stellen in der oberen Lage ansatzlos, kultiviert und glanzvoll zu intonieren, ihr leuchtender Sopran verfügt in „bequemeren“ Regionen über eine solide Farbpalette.

Mit starken Höhen, aber recht grauer Tiefe spielte Ill-Hoon Choung den szenisch sehr präsenten Auftragskiller Sparafucile, Yulia Sokolik die Domina Maddalena. Nicht zuletzt dank der Kostüme und der Maske waren auch die eher kurzen Auftritte von Leonardo Lee (Monterone), Melanie Lang (sehr präsent als Giovanna) und Stephen K. Foster (Marullo) wichtig für die Gesamtwirkung. Bei der Premiere gab es einstimmigen Jubel für alle Beteiligten.