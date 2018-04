Thomas Schäffer ist Geschäftsführer von Nordmedia. (Nordmedia)

Nordmedia finanziert Projekte in Bremen und Niedersachsen. Wie bewerten Sie die Bremer Filmszene?

Thomas Schäffer: Bremen hat eine spannende Szene mit Tradition. Da es ein Stadtstaat ist, können wir die Fördermittel sehr zielgerichtet einsetzen – im Flächenland Niedersachsen hingegen müssen wir viele Regionen bedienen. Was die Szene angeht, rankt sich vieles um Radio Bremen. Aber daneben existiert eine unabhängige Filmszene. Besonders im Filmbüro Bremen sind engagierte Filmemacher aktiv, von der Dokumentation bis zum Experimentalfilm. Aktuell gibt es einen deutlichen Umbruch in Bremen, auch durch technologische Veränderungen. Seit der Umstrukturierung von Radio Bremen und der Etablierung von Bremedia hat sich auch die Innenstruktur der Szene gewandelt.

Wie sieht dieser Wandel aus?

Auf der einen Seite gibt es etablierte Filmemacher wie Wilfried Huismann oder Eike Besuden. Auf der anderen Seite gestalten wir mit dem Filmbüro das Programm Filmstart, mit dem wir neue, kreative Talente entdecken wollen. Es haben sich zudem neue Player wie die Kinescope Film GmbH gebildet, die in Bremen sehr aktiv sind. Bremen hat zudem ein gutes Netzwerk an Dienstleistungen und eine starke Autorenschaft, im Bereich der Musik einige nachgefragte Komponisten. Auch um das, was man als klassische Film- und Fernsehgewerke sieht, haben sich gute Möglichkeiten gebildet.

Fatih Akin, Studio Braun und der Kult-Trash „Staplerfahrer Klaus“ – nach welchen Kriterien bewilligen Sie Mittel?

Die Entscheidungen fallen im Vergabeausschuss. Der setzt sich aus Vertretern derjenigen zusammen, die Fördermittel geben. Kriterien im klassischen Sinne sind etwas allgemeiner gesprochen Qualität, Nachhaltigkeit und Relevanz des Inhalts. Unter Letzteres fassen wir unter anderem die regionalen und gesellschaftlichen Bezüge. Wir geben derzeit aber keine detaillierten Kriterien oder Begründungen nach außen.

Fatih Akins erster großer Erfolg "Gegen die Wand" (2004) mit Birol Ünel und Sibel Kekilli wurde von der Nordmedia mitfinanziert. (dpa)

Ist das ein transparenter Umgang mit öffentlichen Geldern?

Die Jury entscheidet, das ist unter anderem in der Geschäftsordnung festgelegt. Das Votum ist das Ergebnis eines Beratungsprozesses und wird als solches veröffentlicht. Ich halte das Verfahren bezogen auf die Antragsteller für transparent. Denn wir beraten abgelehnte Bewerber und sagen ihnen, was sie verbessern können. Auch zugelassene Projekte bekommen Feedback. Zudem erarbeiten wir derzeit einen Kriterienkatalog, der wird mit unserer neuen Richtlinie erforderlich.

Wie wiegen Sie künstlerische Ansprüche und wirtschaftliche Interessen miteinander ab?

Künstlerische Ansprüche im Sinne von Qualität und Machart spielen eine große Rolle, wirtschaftliche auch. Wir schauen darauf, wie nachhaltig sich das Projekt in der Region niederschlagen kann, wie viel Geld in der Region ausgegeben wird und was der Branche selber zugutekommt. Wir nehmen Filmemachern mit der Förderung etwas vom finanziellen Risiko. Ansonsten könnte es eine vielseitige Filmszene nicht geben.

Welches Gewicht kommt Experimentierfreudigkeit zu?

Experimentierfreudigkeit ist begrenzt, als Innovationsaspekt aber grundsätzlich erwünscht. Auch wegen der veränderten Nutzungsgewohnheiten und Ausspielwege sind innovative Ansätze wichtig. Allerdings hat eine Fernsehproduktion den Anspruch, dass sie im Fernsehen funktionieren sollte. Mit dem NDR und der Filmförderung Hamburg/Schleswig-Holstein betreiben wir das Förderprogramm Nordlichter, in dem Nachwuchsfilmemacher 90-minütige Stoffe umsetzen. Mit hervorragenden Ergebnissen: Sie laufen auf Filmfestivals und erzielen gute Quoten im Fernsehen. Neue kreative Köpfe bringen da eine ganz eigene Farbe ein. Aktuelle Belege für von Nordmedia geförderte Experimentalfilme sind zudem der in Oberhausen ausgezeichnete Kurzfilm „Die Herberge“ von Ulu Braun oder der mit dem Deutschen Filmpreis gekürte Film „Sieben Mal am Tag beklagen wir unser Los und nachts stehen wir auf, um nicht zu träumen“ von Susann Maria Hempel.

Wie gewichten Sie Produktionen der unabhängigen Filmszene gegenüber großen Kinofilmen?

Natürlich fördern wir gern große Kinofilme. Damit kann man Aufmerksamkeit auf einen Standort wie Bremen ziehen – das ist auch eine Frage der Image-Bildung. Kinoproduktionen sind interessant und attraktiv, aber wir fördern sie nicht so häufig, weil wir ein sehr starkes Gewicht auf die Region legen müssen. Wir gehen aber auch Risiken ein. Dadurch können Filme realisiert werden, von denen man nicht weiß, ob sie sich über die Auswertung refinanzieren werden. Auch Fatih Akins Erfolgsfilme „Gegen die Wand“ oder „Auf der anderen Seite“, der teilweise in Bremen gedreht wurde, konnten im Kino kein Millionenpublikum erreichen. Dafür wurden beide allerdings auf großen Festivals ausgezeichnet.

Seit der Gründung im Jahr 2000 leiten Sie Nordmedia. Wie hat sich der Filmmarkt über die Jahre verändert?

Wir sind mit einem Fernsehschwerpunkt gestartet. Damit haben wir uns von Anfang an von den anderen Filmförderungen in Deutschland unterschieden. Von Nordmedia geförderte Produktionen sind fast täglich im Fernsehen zu sehen. Damit erzielen Produkte aus Niedersachsen und Bremen in allen Segmenten, von der Dokumentation über Daily Soap bis zu Spielfilmen und „Tatort“ hohe Zuschauerquoten. Wir sind aus der Region heraus national und international sehr präsent. Darüber hinaus haben sich einige Studios entwickelt, die für den Kinobetrieb liefern, beispielsweise „Happy Family“, ein Animationsfilm vom Studio Ambient Entertainment aus Hannover. Das Drehbuch stammt von dem Bremer Autor David Safier. Das ist bestes Kino für den internationalen Markt.

War das ein seltener Glücksgriff?

„Happy Family“ war kein Glücksgriff, sondern ist letztlich das Ergebnis einer langen und beständigen Förderung. Das Studio konnte sich mit unserer Förderung über viele Jahre erst entwickeln. Mittlerweile produziert das Studio Ambient regelmäßig für den internationalen Kinomarkt. Mit „Konferenz der Tiere“ konnte seinerzeit sogar die Millionengrenze in Deutschland geknackt werden. Ich würde da also nicht von Zufall reden. Ein Glücksgriff ist es vielleicht insofern, als dass wir uns frühzeitig auf den spannenden Bereich Animationsfilm gestützt haben.

Wo steht Nordmedia im Vergleich mit den anderen Landesfilmförderern?

Vom Fördervolumen her bewegen wir uns zwar im unteren Bereich der großen Fördergesellschaften, was die Reichweite angeht sind wir aber sehr gut aufgestellt. Berlin, Köln und München haben das Dreifache an Fördervolumen und eine andere Infrastruktur. Auch Hamburg ist traditionell einer der großen Standorte. Wir sind ungefähr mit Baden-Württemberg und der Mitteldeutschen Medienförderung vergleichbar. Das ist ein Zusammenschluss von Thüringen, Sachsen-Anhalt und Sachsen.

Was ist Ihre Prognose für die Bremer Filmszene?

Die Szene ist sehr kreativ. Sie ist nicht nur im klassischen Film zu verorten sondern nutzt alle Ausspielarten von online bis hin zu innovativen Fernsehformaten, beispielsweise die Kreativschmiede Y-Kollektiv. Insofern sehe ich Bremen mit viel Potenzial. Bremen hat eine kompakte Geschlossenheit sowie eine hohe Expertise der Studiengänge in den Bereichen Medienkultur und Mediendesign. Durch den Austausch mit traditionellen Filmschaffenden entstehen auch dort neue kreative Potenziale.

Die Fragen stellte Sebastian Krüger.

Zur Person

Thomas Schäffer leitet die Nordmedia seit ihrer Gründung im Jahr 2000. Nordmedia ist eine gemeinsame Einrichtung Bremens und Niedersachsens und soll die Medienwirtschaft fördern. Weitere Gesellschafter sind der NDR und Radio Bremen.