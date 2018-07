Kuriert derzeit seinen Hörsturz aus: Campino, Sänger der Toten Hosen. (Rolf Vennenbernd/dpa)

Es sollte ein punkiger Abend auf der Bremer Bürgerweide werden, doch dann kam alles anders. Kurzfristig musste das für den 16. Juni angesetzte Konzert der Toten Hosen in Bremen verschoben werden. Der Grund: Sänger Campino erlitt einen Hörsturz. Auch andere Auftritte der Tour oder auf Festivals waren betroffen.

Für den Nachholtermin am 4. August hat sich die Band nun neue Support-Acts ins Boot geholt. Anstelle der kalifornischen Punkband Bad Religion wird nun die britische Indie-Rock-Band The Subways das Open-Air eröffnen. Unterstützt werden sie außerdem von der Ska-Band The King Blues und der Düsseldorfer Punkband Rogers. Das teilte der Veranstalter Koopmann Concerts am Montag mit. (haf)