Knapp zehn Jahre nach Veröffentlichung wird der seinerzeit von der Kritik ungnädig aufgenommene Science-Fiction-Thriller „Die vierte Art“ durch seine Wiederkunft in DVD-Gestalt nebst beachtlichem Bonus-Material endlich als Genreklassiker rehabilitiert. Regisseur und Co-Drehbuchautor Olatunde Osunsanmi erzählt im Mockumentary-Stil von mysteriösen Begebenheiten in einer Kleinstadt in Alaska. Dort behandelt die auf Hypnose abonnierte Psychologin Abaigail (Milla Jovovich) Menschen mit Schlafstörungen, die auf vermeintlichen Albträumen gründen, in denen eine Schleiereule spukt. Schwer erklärliche Vermissten- und Todesfälle schließen sich an. Geschehnisse, die kaum von dieser Welt sein können. Spannende Alien-Mär mit verstörenden Volten.