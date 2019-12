Benoît Poelvoorde (li.) spielt den Hauptkommissar Buron in der sehr schrägen französischen Komödie "Die Wache", Grégoire Ludig als Fugain ist ihm ausgeliefert. (Little Dream Pictures/dpa)

Bremen. Zwei Männer in einem Raum, ein Schreibtisch zwischen ihnen. Der eine fragt, der andere antwortet – allerdings nicht freiwillig. Das ist die Situation auf dem Polizeirevier, auf dem Louis Fugain gelandet ist. Fugain (Grégoire Ludig) hat vor dem Haus, in dem er wohnt, eine Leiche in einer großen Blutlache gefunden. Hat die Polizei verständigt, ist zurückgekehrt in seine Wohnung und hat sich schlafen gelegt. Doch ist er wirklich unschuldig oder der Mörder, verbirgt er seine Raffinesse hinter einer biederen Fassade? Das möchte Kommissar Buron (Benoît Poelvoorde) herausfinden.

Man kann den Plot des Films „Die Wache“ so beschreiben und liegt nicht falsch. Doch Quentin Dupieux, der für Drehbuch, Regie, Kamera und Schnitt (!) verantwortlich zeichnet, hatte etwas anderes im Sinn als eine weitere Auflage eines eleganten Katz-und-Maus-Spiels zwischen Verdächtigem und Ermittler, einem Sub-Genre des Kriminalfilms. „Die Wache“ ist eine 73 Minuten kurze Komödie, die nicht nur zusehends zur Groteske wird, sondern im letzten Drittel gar ins Kafkaeske kippt. Ein skurriler, bisweilen derber Spaß, der aber nie seinen ernsten Subtext verhehlt: Fugain ist dem Kommissar und dessen Willkür ausgeliefert bis zu einem Schluss, der aus gleich zwei völlig surrealen Twists besteht.

Dass da etwas ganz grundsätzlich ziemlich versch(r)oben ist in diesem Film, ist von Anfang an mehr als deutlich. Der Vorspann läuft, die Namen der Schauspieler füllen reißerisch die halbe Leinwand, der Titel schließlich die ganze, und er ist mit einem Ausrufezeichen versehen. Im Hintergrund sieht man währenddessen einen Mann, der auf einer Wiese ein Kammerorchester dirigiert. Er ist nur mit einer tomatenroten, zu knappen Unterhose bekleidet und läuft schließlich vor einer anrückenden Polizeistreife davon. Vergeblich: Die Beamten verfrachten ihn auf die titelgebende Wache. Die entpuppt sich als Ensemble bunkerartiger, deprimierender Waschbeton-Kellerräume mit einer Ausstattung aus den frühen 1980er-Jahren: Kommissar Buron tippt die Aussage von Louis Fugain in eine pastellfarbene Reiseschreibmaschine.

Die Banalität dessen, was Fugain über die fragliche Nacht erzählt, ist enorm: Er kauft Mückenspray und Kartoffelchips, wirft aus Versehen einen Blumentopf vom Balkon – adieu, elegantes Katz-und-Maus-Spiel. Doch auf den Inhalt kommt es Dupieux nicht an, sondern auf die Inszenierung. In Rückblenden, die Fugains Nacht zeigen, tauchen plötzlich Polizisten auf, die er erst drei Tage später beim Verhör kennenlernt und verwickeln ihn in Gespräche. Sind das Wachträume oder Erinnerungen? Hinzu kommen die seltsamen körperlichen Deformationen der Ermittler; der Kommissar hat ein Loch in der Brust, durch das der Zigarettenrauch strömt, einer seiner Kollegen ist einäugig von Geburt an. Und paranoid dazu.

Weder Fugain noch der Kinozuschauer fühlt sich trotz der bewusst trottelig inszenierten Polizisten überlegen oder gar wohl. Denn die vermeintlichen Vollpfosten sind es, die über eine schier unbegrenzte Macht verfügen. Benoît Poelvoorde als Karikatur des Einsamer-Wolf-harter-Hund-Kommissars lässt Fugain hungern und will ihn partout nicht nach Hause gehen lassen. Dieses Spiel treibt Quentin Dupieux immer weiter auf die Spitze. Der Mann in der tomatenroten Unterhose taucht übrigens nicht wieder auf. Man fängt an, sich Sorgen um ihn zu machen.

Weitere Informationen

„Die Wache“ ist zu sehen in den Bremer Filmkunsttheatern.