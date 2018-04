Die Tradition der toten Geschlechter lastet wie ein Alp auf dem Hirn der Lebenden: Die schuldhafte Verstrickung der Alten (Gabriele Möller-Lukasz) wirkt sich noch auf die Verhaltensweisen der Jungen (Karin Enzler, hinten rechts) aus. (JÖRG LANDSBERG)

Bremen. Die Wäsche, die an Leinen auf der Bühne des Kleinen Hauses hängt, wirkt weiß. Der Tisch, der im Hintergrund des Sauberfrau-Arrangements steht, mutet nicht weniger rein an. Unbefleckt ist selbstredend auch das Abbild der Muttergottes an einer rückwärtigen Wand. Mit der Makellosigkeit der Hauptfigur, die ebenfalls den Namen Maria trägt, ist es hingegen nicht weit her. Denn die Alte (Barbara Möller-Lukasz), wie sie in Ewald Palmetshofers nach wahren Begebenheiten entstandenem Stück "Die Unverheiratete" (2014) heißt, hat sich versündigt, mithin untilgbar befleckt, als sie gegen Ende des Zweiten Weltkriegs in Oberösterreich ohne Not einen Deserteur denunzierte, der darob zum Tode verurteilt wurde. Kein Wunder, dass diese Frau, die für ihren Verrat bestraft wurde, indem sie nach Kriegsende zu zwölf Jahren Haft verurteilt wurde, zu Beginn der Inszenierung in blutroten Schnüren reglos am Boden liegt. Schuldhaft verstrickt sozusagen. Ein Fall für das Krankenhaus. Oder für eine andere Anstalt.

Ein trotz der symbolischen Überfrachtung starkes Anfangstableau zeichnet die Inszenierung des formal anspruchsvollen Stoffes durch Nina Mattenklotz aus. Das liegt auch an einem mal verhalten zischelnden, mal ungehalten skandierenden Chor, dessen spöttisch gestimmten Mitglieder (Gina Haller, Iris Minich, Stephanie Schadeweg, Annemaaike Bakker) der alten Frau nachträglich den Versuch eines Prozesses machen. Gewissermaßen als in Schwesterntracht gewandete Erinnyen der Erinnerung, die das komplexe Schuld-und-Sühne-Stück in abwechslungsreicher Formation durch fragmentarische wie insistente Rekonstruktionsarbeiten dynamisieren. Ihnen assistieren nicht von ungefähr drei Lernschwestern, fein verkörpert von den jungen Akteurinnen Josefine Kröll sowie Emilie und Charlotte Kleinschmidt. Denn die Kette der Generationen läuft mit in diesem Albtraum aus Versäumnis und Verkennung. Und überall lauern Muttergespenster, als habe Palmetshofer ein Pendant zu Hamlets psychoanalytisch wirkungsmächtigem Vatergeist geplant.

Das Erbe der Täterin, das in unendlich verschachtelten Sentenzen auch für die Zuschauer nur allmählich sichtbar wird, treten mehr nolens als volens ihre Nachkommen an, ihre Tochter Ingrid, genannt die Mittlere (Irene Kleinschmidt), und ihre Enkelin Ulrike, genannt die Junge (Karin Enzler). In beklemmenden Monologen und peinigenden Selbstbefragungen, die die Vereinzelung der Charaktere, aber auch die potenzielle Wiederholungsstruktur einer weiblichen Totschlägerreihe sichtbar machen, kreisen die Nachgeborenen rhetorisch, bisweilen auch handfest um die historische Unbestimmtheitsstelle. Gelegentlicher Leerlauf inbegriffen. Dafür hat Palmetshofer das delikate Drama um die gefallene Oma in Elfriede-Jelinek-aber-auch-Heiner-Müller-Manier mit passfertigen Monumentalisierungen aufgeladen, die zumal Aischylos' "Orestie" betreffen. Nicht nur der dunkel dräuende Chor, der sich überraschend fluffig in Jamben verständigt, sondern auch die Elektra-Identifizierung der mittleren Frau weist auf diese antike Schlachteplatte, die thematisch einschlägig zwischen Rache und Rechtsprechung oszilliert.

Ein sehr starkes Frauenensemble meistert Mattenklotz' intensive Versuchsanordnung – und erntet entsprechend starken Beifall. Mit Möller-Lukasz, Kleinschmidt und Enzler sind drei Leistungsträgerinnen des Schauspiels in Hauptrollen zu besichtigen, die man gern öfter als Protagonistinnen sähe. Zur geballten Frauenpower fügt sich der wendige Chor. Für Längen in der zweiten Hälfte des 130 pausenlose Minuten währenden Psychospiels aus Verhör und Selbstkasteiung können die Akteure naturgemäß nichts. So wenig wie für die Härten, die das Publikum dank Palmetshofers Stil hinzunehmen hat. Der Autor pflegt eine syntaktisch auffällige Kunstsprache, die frappierend an die Redeweise von Yoda erinnert, Großmeister des Jedi-Ordens in der Star-Wars-Saga. Das macht das Stück zwar nicht zum Alien, aber doch zu einer exotischen Herausforderung für alle Beteiligten.

Weitere Informationen

Weitere Aufführungen im Kleinen Haus:

16. und 24. Mai, 20 Uhr; 27. Mai, 18.30 Uhr;

6. und 13. Juni, 20 Uhr.