Mit einer originellen Coming-of-Age-Erzählung nähert sich Friedrich Christian Delius, Jahrgang 1943, der Quelle seiner eigenen Kreativität. Die Geschichte setzt im Frühjahr 1966 ein, als der im ländlichen Hessen aufgewachsene junge Mann („Dorfkind, Provinzler, Hinterherläufer, Pastorensohn“) einen Jazzclub in New York betritt. Zu Beginn hat er noch den Eindruck, als würden seine Ohren mit „Getröte, Gezirpe, Gehämmer, Gejaule“ beschossen. Doch bei einem weiteren Besuch gerät ihm ein Konzert des Saxofonisten und Free-Jazz-Pioniers Albert Ayler(1936-1970) zum Erweckungserlebnis.

In musikalischen Improvisationen, die dem Ohrenzeugen anfangs wild und willkürlich erscheinen, erkennt er bald strukturierte Kommentare zur US-Gegenwart: Vietnamrumor, Kennedy-Killing-Salven, Studentenemanzipationsgeklingel, Börsendissonanzen. Vor allem aber merkt der empfängliche Zaungast, ein werdender Dichter, an was es seinen unausgereiften Versen mangelt: „Jetzt erst, mit Aylers aufdringlichem Saxophon im Ohr, begriff ich, was meinem Gedicht fehlte, es war die Musik, es waren die schrägen Töne, es war das Wilde, das Freche.“ Noch etwas Ungeheuerliches schwant dem künstlerischen Initianden: „Aylers Saxophon schrie gegen den Krieg, und ich hatte nicht geschrien, ich hatte nur ein bisschen herumgeplänkelt mit Worten.“ Wer die Anfänge des Büchner-Preisträgers (2011) verfolgt hat, die in den späten 60er-Jahren vor allem gesellschaftskritische Lyrik betrafen, wird diese wunderbare Geschichte einer Einweihung mit Rührung quittieren. Allen anderen sollte sie dazu bewegen, den großen deutschen Schriftsteller F.C. Delius im Herbst seines Schaffens zu entdecken. HENDRIK WERNER

Weitere Informationen

Friedrich Christian Delius: Die Zukunft der Schönheit. Rowohlt, Berlin.

91 Seiten, 16 €.