Wenn Laura Sherin Rebecca beim Poetry Slam auf der Bühne steht, soll sich das Publikum nicht zu wohl fühlen. (Christina Kuhaupt)

Bremen. Wenn das Publikum einen entspannten Poetry-Slam-Abend erleben will, kommt Laura Sherin Rebecca auf die Bühne und stört den Frieden. „Ich bin immer die Person, die alles crasht“, sagt sie. Die 24-Jährige passt mit ihren Texten nicht in das klassische Poetry-Slam-Milieu, dem etwa Julia Engelmann oder Bleu Broode angehören. Sie ist eine politische Slammerin und wählt ihre Worte gern so, dass sie wehtun und provozieren. Sie will die Menschen aus ihrer Komfortzone locken.

„Du zeigst mir ganz deutlich,/ dass ich nicht wirklich Teil von dem bin,/ was du dir wünschst in/ deiner Nation der Träume,/ deinem Staat voller Freiräume“, schreibt Laura Sherin Rebecca in ihrem Text „Ich bin nicht“. Der Poetin – deren drei Vornamen ihren Künstlernamen bilden – ist es wichtig, eine politische Meinung zu haben und diese mitzuteilen. Momentan schreibt die Studentin der Politik- und Rechtswissenschaften ihre Abschlussarbeit und verbringt die meiste Zeit in der Bibliothek. Gegenüber der Uniwiese lässt sie sich auf einen großen, roten Liegestuhl fallen. Pause vom Schreiben. Wegen des Studiums kommt Laura Sherin Rebecca derzeit wenig zum Dichten neuer Texte. Rassismus, Migrationspolitik und die Rechte von Frauen sind die Themen, die sie am häufigsten in ihren Stücken diskutiert. „Leider wird es manchmal etwas plakativ, weil Slams sehr pointiert sein müssen. Da finde ich es einfacher, eine Hausarbeit mit 20 Seiten zu einem Thema zu schreiben, als es in fünf Minuten Poetry Slam zu verpacken“, sagt sie.

Einladung zum Pöbeln

Neben ihrem Studium und einem Nebenjob findet sie trotzdem Zeit, ab und zu bei Bremer Slams aufzutreten. Auch in Hamburg, Berlin, Lüneburg und Göttingen hat sie schon performt. „Es bedarf eines guten Zeitmanagements, das ich in meinem chaotischen Leben nicht habe“, sagt sie. Bisher bekommt sie trotzdem alles in ihrem Alltag unter. Laura Sherin Rebecca gilt als Senkrechtstarterin der Bremer Slam-Szene. Ihren ersten Auftritt hatte sie vor zwei Jahren im Tower. Als sie hörte, dass normalerweise zwischen 200 und 300 Personen kommen, war sie geschockt. „Mir ist so was von mein Herz in die Hose gerutscht“, sagt sie und lacht beim Gedanken an ihr Lampenfieber. Damals überzeugte sie das Publikum mit einem Text über sexualisierte Gewalt. Für viele Künstler ist das eher kein Thema für einen Slam. Mit ihrem zweiten Gedicht, „Ich bin nicht“, errang sie in ihrem ersten Finale ihren ersten Sieg. Seitdem hat sie schon mehrere Slam-Abende für sich entschieden. „In dem Moment geht es mir gar nicht ums Gewinnen, sondern darum, dass ich für meine Inhalte Support bekomme“, sagt sie. Nicht immer freuten sich die Zuhörer über ihre politischen Gedanken. Buhen beim Poetry Slam sei zwar verpönt, doch sie spüre die Blicke und sieht, wenn jemand nicht klatscht. „Eigentlich freue ich mich dann“, sagt sie und richtet stolz ihren Oberkörper auf. „Ich finde es gut, wenn die Leute zu Hause über mich pöbeln, so sind meine Themen zumindest für eine Weile Gesprächsstoff.“

Schwarze Haare und Rassismus

Besonders beschäftige sie, dass Rassismus in der derzeitigen Integrationsdebatte häufig unsichtbar gemacht werde. „Hört auf, andauernd nach dem ‚Woherkommstdu‘ zu fragen,/ hört auf Rasse zu meinen ohne Rasse zu sagen“, heißt es in „Ich bin nicht“. Die Frage, ob sie selbst schon einmal Rassismus erfahren habe, findet sie naiv, schließlich habe sie schwarze Haare. "Aus Hamburg", sage sie immer, wenn jemand danach fragt, woher sie kommt. „Wenn diese Person dann fragt, woher ich wirklich komme, antworte ich ganz gezielt nicht.“ Denn die meisten, die sie das fragen, wollten nichts über ihre Biografie erfahren. "Sie wollen mich etwas Fremdem zuordnen. Das lasse ich nicht zu.“

Laura Sherin Rebecca hat Worte schon immer geliebt, fing an, Tagebuch zu schreiben, als sie sechs Jahre alt war. Doch bis vor zwei Jahren hat sie vor allem für sich selbst gedichtet. „Meistens schreibe ich aus einer Wut heraus“, sagt sie. So habe es auch mal Ibrahim Arslan formuliert. Arslan, der 1992 einen rassistisch motivierten Brandanschlag auf das Wohnhaus seiner Familie in Mölln überlebt hat, kämpfe trotzdem für eine solidarische Gemeinschaft. „Wenn er spricht, sind seine Worte klar und prägnant.“ Sie schätze die Härte in seiner Sprache. Es passt zu Laura Sherin Rebecca, dass sie sich bei ihrer Poesie nicht an bekannten Slammern orientiert – obwohl sie ihre Mitstreiter sehr schätzt. Sie sieht auf zu Menschen, die politisch sind, eine Botschaft haben.

Am Sonnabend steht sie das nächste Mal auf der Bühne, bei „Slam Bremen macht Theater“. Was sie vortragen wird, weiß sie noch nicht. Vielleicht einen Reim, der ihr erster Rap werden sollte. Eins steht fest: Ein Text zum Zurücklehnen wird es nicht.

Weitere Informationen

„Slam Bremen macht Theater“ lädt am Sonnabend, 13. Oktober, ins Theater Bremen. Der Einlass startet um 19 Uhr, Beginn ist um 20 Uhr. Weitere Informationen unter www.slam-bremen.de/theaterslam.