Die kanadische Schriftstellerin Margaret Atwood. (Arne Dedert/dpa)

Das Ende von „Der Report der Magd“ war ein Cliffhanger. Die junge Frau ohne eigenen Namen, nach dem Mann, dem sie zugeteilt war, „Desfred“ genannt, stieg in einen Lieferwagen. Ob darauf Gutes folgte oder weitere Versklavung, blieb offen. „Gibt es irgendwelche Fragen?“ lautete der letzte, aufmüpfig anmutende Satz. 34 Jahre später hat die kanadische Schriftstellerin Margaret Atwood eine Fortsetzung des Romans geschrieben. Sie konfrontiert ihre Leserschaft erneut mit dem puritanischen Terrorregime des fiktiven Staates Gilead. Atwood, die den „Report der Magd“ im damaligen West-Berlin geschrieben hat, entwarf Gilead als Mixtur: Eindrücke der sozialistischen Diktaturen Osteuropas, von evangelikalen amerikanischen Sekten, dem aufkommenden islamistischen Terror und Umweltzerstörungen sind eingeflossen.

Die allgegenwärtige Grausamkeit, die Menschen einander antun können, ist auch Thema von „Die Zeuginnen“. Das wirkt heute nicht weniger beklemmend und aktuell als damals. Frauen gelten in Gilead nichts. Sie sind entweder Gebärmaschinen wie die „Mägde“, repräsentative „Ehefrauen“, arbeiten in der Küche als „Marthas“ oder sie sind euphemistisch „Tanten“ genannte Handlangerinnen des Regimes. Die „Tanten“ richten junge Frauen „mit eiserner Faust im Lederhandschuh im Wollfäustling“ dazu ab, sich anzupassen. So nennt es „Tante Lydia“, die ziemlich weit oben in der Hierarchie steht und im Vorgängerroman als Schreckgestalt präsent war. Sie ist eine der drei Frauen, die in „Die Zeuginnen“ aus ihrer Perspektive über Gilead berichten – dort ist längst nicht mehr alles so stabil, wie es die herrschenden „Söhne Jakobs“ gerne hätten.

Lydia schreibt heimlich an eine unbekannte Leserschaft, und Atwood gönnt ihr eine packend geschilderte Vorgeschichte. Einst war sie Richterin und hat sich darauf verlassen, dass Freiheit, Gleicheit und Demokratie unkaputtbar sind. Etwas zu sehr, wie sie feststellt, als der Terror losbricht. Agnes Jemima dagegen wächst in einem privilegierten Haushalt auf, aber sie ist eine Außenseiterin, die sich wehrt, als sie verheiratet werden soll. Daisy schließlich lebt in Kanada, demonstriert gegen das Unrechtsregime im benachbarten Gilead, lässt sich auf geheimer Mission eingeschleusen. Die Schicksale aller drei Frauen verknüpfen sich nach und nach in diesem Buch, das weniger parabelhaft ist als sein Vorgänger, dafür ungleich spannender. Und wie immer geprägt von Atwoods einmaligem Stil, der neben schmerzhaft glasklaren Situationsbeschreibungen viel feinen schwarzen Humor beinhaltet.

Weitere Informationen

Margaret Atwood: Die Zeuginnen. A. d. Am. v. Monika Baark. Berlin-Verlag, Berlin.

576 Seiten, 25 €.