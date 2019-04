„Grindelwalds Verbrechen“ nimmt oft Bezug auf seinen Vorgänger und die Harry-Potter-Filme. (Walt Disney Germany/dpa)

Phantastische Tierwesen (4. April)

Fans des Harry-Potter-Universums machen gerade eine harte Zeit durch. Denn ob es, wie ursprünglich geplant, einen dritten, vierten und fünften Teil der „Phantastischen Tierwesen“-Reihe geben wird, steht auf der Kippe. Der Grund: Johnny Depp und dessen außerfilmische Skandale, deretwegen die Filmemacher laut einschlägiger Filmportale gerade Zweifel daran haben, ob sie wirklich weiter mit Depp zusammenarbeiten wollen. Ein kleiner Trost mag aber sein, dass der zweite Teil der Filmreihe, „Grindelwalds Verbrechen“, nun auch für das Heimkino erhältlich ist. Dem im ersten Teil festgenommenen Grindelwald (Depp) gelingt die Flucht. Und auch Credence, der gefährliche Obscurus aus dem ersten Teil lebt. In Paris versucht er herauszufinden, wer seine Familie ist. Dort hält auch Grindelwald sich auf und findet immer mehr Anhänger. Newt (Eddie Redmayne), so ein Wunsch von Dumbledore (Jude Law), soll trotz Reiseverbot nach Frankreich gehen, um Credence zu finden. Als liebenswerte Nebenfiguren wieder mit dabei: Jacob (Dan Fogler) und der Niffler. Doch aufgepasst, das klingt auf den ersten Blick alles einfacher, als es ist: „Grindelwalds Verbrechen“ nimmt oft Bezug auf seinen Vorgänger und die Harry-Potter-Filme. Wer all das nicht mehr so richtig vor Augen hat, sollte sein Wissen vor der Fortsetzung auffrischen. (akn)

Phantastische Tierwesen: Grindelwalds Verbrechen. 128 Minuten. Label: Warner Home Video.

Werk ohne Autor (4. April)

Man kann dieses zugleich hanebüchene und faszinierende Werk getrost als deutsches Requiem bezeichnen, weil es sich an Verwerfungen und Zivilisationsbrüchen der deutschen Geschichte abarbeitet, um Trauerarbeit zu leisten. Florian Henckel von Donnersmarcks Historiencollage „Werk ohne Autor“ erzählt vor dem Hintergrund einer spektakulären Künstlerwerdung von der Menschenverachtung des nationalsozialistischen Regimes und den Geburtsfehlern der Bundesrepublik.

Saskia Rosendahl als Tante Elisabeth in einer Szene des Films „Werk ohne Autor“. (Walt Disney Germany/dpa)

Dass der Regisseur das Leben des Malers Gerhard Richter als Vorbild für die Entwicklung seiner Hauptfigur Kurt Barnert (merkwürdig verhalten: Tom Schilling) teils ausbeutet, teils klittert, ist nur eine problematische Herangehensweise unter mehreren. Die vorgebliche Künstlerbiografie steht unter Überkonstruktionsverdacht, ist pädagogisch überambitioniert und passagenweise so plakativ, dass es schmerzt. Pathetisch bis kitschig zudem. Einerseits. Andererseits gelingen dem bildmächtigen Schöpfer dieser gut dreistündigen Kulturgeschichtslehrstunde ein ums andere Mal eindringliche Kinomomente. Das betrifft vor allem Szenen, in denen von Donnersmarck der fotorealistischen Bildsprache seines Helden nachspürt, mithin der Frage nach dem Wahrheits- oder zumindest Wahrhaftigkeitsgehalt von Kunst. Man ahnt: Sehenswert ist dieses ambivalente Autorenfilmwerk allein schon wegen seiner auf mehreren Ebenen anzusiedelnden Debatten- und Schulunterrichtstauglichkeit. (wer)

Werk ohne Autor. 182 Minuten. Label: Walt Disney.

Das krumme Haus (11. April)

Unter all ihren Büchern soll „Das krumme Haus“ (in Deutschland 1951 erschienen) angeblich Agatha Christies Lieblingsroman gewesen sein. Verfilmt wurde der Stoff, in dem ausnahmsweise mal weder Miss Marple noch Hercule Poirot ermitteln, allerdings nie. Zumindest bis zum vergangenen Jahr nicht. Regisseur Gilles Paquet-Brenner hat sich an den Stoff herangewagt. Wer den Roman nicht kennt: Nachdem ihr Großvater Aristide Leonides mit seiner eigenen Medizin ermordet wurde, bittet seine Enkelin Sophia den Privatdetektiv Charles Hayward um Hilfe, den Mord aufzuklären. Verdächtige gibt es viele, vier Generationen der Familie Leonides leben in dem Haus, das weitaus weniger krumm ist als seine Bewohner. Denn von denen zeigt sich kaum jemand wirklich traurig darüber, dass der Vater, Großvater, Schwiegervater, Arbeitgeber tot ist. Ein Film, bei dem der Zuschauer bis zum Ende nicht ganz sicher ist, wer denn nun der Mörder ist, ist selten schlecht. Und so ist es auch bei dieser überspitzten, aber gelungenen Agatha-Christie-Verfilmung. (akn)

Das krumme Haus. 111 Minuten. Label: 20thCentury Fox.

Der Trafikant (12. April)

Simon Morze als Franz (r) und Bruno Ganz als Sigmund Freud in "Der Trafikant". Der Film kam am 01.11.2018 in die deutschen Kinos. (Petro Domenigg/Tobis Film/dpa)

Nach einem Roman des Österreichers Robert Seethaler hat Regisseur Nikolaus Leytner einen Film geschaffen, der das Leben in und das Leiden an der Alpenrepublik in einer markanten historischen Phase beschreibt: im Jahr 1937. Der 17-jährige Franz Huchel (Simon Morzé) ist von seiner Mutter zu deren Ex-Liebhaber Otto Trsnjek (Johannes Krisch) in die Lehre geschickt worden. Vom pittoresken Attersee ins quirlige Wien. In dem kleinen Tabakladen, Trafik genannt, begegnet der Azubi, der sich trotz der prekären Lage kurz vor dem „Anschluss“ weit mehr für Frauen als für Politik interessiert, vielen denkwürdigen Menschen, darunter einem gewissen Sigmund Freud, den der unlängst verstorbene Bruno Ganz zum Niederknien spielt. Leytner verschneidet virtuos Zeitgeschichte und Milieuschilderung, Eigenbrötlertum und das sexuelle Erwachen eines jungen Mannes. (wer)

Der Trafikant. 109 Minuten. Label: Tobis

Die Dreigroschenoper (12. April)

Die Entstehungsgeschichte eines der ersten deutschen Tonfilme war langwierig. Nachdem die „Dreigroschenoper“ von Bert Brecht und Kurt Weill ein großer Erfolg in der Berliner Theaterszene geworden war, witterte Hollywood die Möglichkeit, mit der Verfilmung Geld zu verdienen. Schnell jedoch überwarfen sich Warner Brothers mit Bert Brecht, der das Drehbuch mit deutlicheren antikapitalistischen Tönen ausstatten wollte. Der Dichter flog, der 1931 gedrehte Film von G. W. Pabst wurde „frei nach Bert Brecht“ gedreht, mit einem Ende, bei dem Mackie Messer, den Rudolf Forster als Gentleman-Gauner gibt, und Gattin Polly eine Bank gründen. Den geschassten Polizeipräsidenten sowie den Bettlerkönig Peachum beteiligen sie. Dem subversiven Charme des Stücks tun die Änderungen wenig Abbruch. Der Film, der nun als aufwändig gestaltetes Mediabook vorliegt, fesselt durch seine Besetzung, die teilweise auch die des Bühnenstücks war – darunter Lotte Lenya als Jenny und Carola Neher als Polly sowie durch die an den Expressionismus angelehnte Bildsprache von Pabst. (she)

Die Dreigroschenoper. 107 (DVD), 111 (Blu-Ray) Minuten. Label: Atlas-Film.

Zur Sache

AUCH ERSCHIENEN:

Nur ein kleiner Gefallen (4. April): Nur kurz auf ihren Sohn aufpassen, diesen Wunsch erfüllt Stephanie ihrer Freundin Emily gerne. Doch sie kommt nicht, um ihm abzuholen. Und dann wird ihre Leiche in einem See gefunden. Ein merkwürdiger Film, der sich nicht entscheidet, welchem Genre er angehören will.

Peppermint – Angel of Vengeance (12. April): Eine klassische Vergeltungsgeschichte: Nachdem Drogenbosse ihre Familie getötet haben, nimmt Riley (Jennifer Garner) blutige Rache an den Mördern. Viel Action, gute Akteure.

Leto (12. April): Der russische Regisseur Kirill Serebrennikow erzählt über die Anfangsjahre des Rockstars Wiktor Tsoi und seiner Band Kino und eigentlich darüber, wie Rock und Punk nach Russland kamen.

mid90s (12. April): Jona Hill gibt sein Debüt als Regisseur und erzählt von dem jungen X, der sich mit einer Skater-Clique anfreudet, deren Einfluss nicht nur gut ist.

Close – dem Feind so nah (11. April): Noomi Rapace stößt in diesem an Wendungen reichen Thriller als Leibwächterin an körperliche und seelische Grenzen.